Business analytics: guida pratica all’analisi dei dati in azienda

Business analytics, un approccio che consente di valorizzare la strategia data driven aziendale: un fattore indispensabile considerando che le aziende raccolgono una quantità enorme di dati provenienti da varie fonti, ma la vera sfida è trasformarli in informazioni utili e consultabili. Approfondiamo come ciò avviene e come la business analytics spinge la crescita delle imprese.

Che cos’è la business analytics

Con business analytics si intende un insieme di metodologie, tecniche e strumenti utilizzati per estrarre informazioni preziose da dati complessi. Attraverso la business analytics, le aziende possono:

Comprendere meglio i propri clienti e mercati: Analizzando i dati relativi alle vendite, al marketing e al comportamento dei clienti, le aziende possono identificare modelli, tendenze e preferenze per prendere decisioni più informate su prodotti, servizi e strategie di marketing.

In sintesi, la business analytics è uno strumento potente che può aiutare le aziende di tutte le dimensioni a migliorare le loro prestazioni, aumentare la redditività e ottenere un vantaggio competitivo.

Business analytics, vantaggi per le aziende

Le aziende che sfruttano i dati in modo efficace hanno un vantaggio significativo rispetto a quelle che non lo fanno. La business analytics offre alle aziende gli strumenti e le competenze per trasformare i dati grezzi in informazioni preziose, che possono essere utilizzate per prendere decisioni più informate e strategiche, basate su dati concreti piuttosto che su ipotesi o intuizioni. Questo può portare a una serie di vantaggi, tra cui:

Maggiore efficienza operativa – La business analytics può essere utilizzata per identificare inefficienze nei processi aziendali e trovare modi per migliorare la produttività e ridurre i costi.

I benefici per le aziende

La business analytics può aiutare le aziende a identificare inefficienze nei processi aziendali, ridurre i costi e migliorare la qualità dei prodotti e dei servizi. Ad esempio, la business analytics può essere utilizzata per:

Miglioramento del processo decisionale – La business analytics fornisce alle aziende le informazioni e le intuizioni necessarie per prendere decisioni più informate e strategiche, basate su dati concreti piuttosto che su ipotesi o intuizioni. Questo può portare a una serie di vantaggi, tra cui:

La business analytics può aiutare le aziende a prendere decisioni che siano allineate con gli obiettivi aziendali a lungo termine. Campagne di marketing più efficaci – La business analytics può essere utilizzata per identificare i segmenti di clienti più redditizi e sviluppare campagne di marketing mirate che massimizzano il Roi (Return on investment).

Aumento dell’efficienza operativa e della produttività – La business analytics può aiutare le aziende a identificare aree in cui possono migliorare l’efficienza e la produttività. Ad esempio, la business analytics può essere utilizzata per:

Riduzione dei costi – La business analytics può convertirsi in una leva strategica per :

Sviluppo di nuovi prodotti – La business analytics può essere utilizzata per comprendere più a fondo le esigenze dei propri clienti e sviluppare prodotti e servizi che rispondano in modo più efficace a queste necessità.

Differenze con altri approcci analitici

Per comprendere appieno il valore della business analytics, è importante confrontarla con altri approcci analitici e, precisamente:

Business Intelligence – Essa si concentra principalmente sulla descrizione dei dati passati e presenti per fornire una panoramica delle prestazioni aziendali. Utilizza report, dashboard e metriche per comunicare informazioni chiave ai decisori. La business intelligence è fondamentale per comprendere lo stato attuale dell’azienda, ma spesso manca di capacità predittive o prescrittive. Ovvero, la business intelligence offre una “vista arretrata” delle prestazioni aziendali, mentre la business analytics guarda a futuro, aiutando le aziende a prendere decisioni migliori basate su previsioni e analisi avanzate.

Business analytics: come funziona e perché è indispensabile

La business analytics è un insieme di metodologie, tecniche e strumenti utilizzati per estrarre informazioni preziose da dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati.

Il processo di business analytics tipicamente coinvolge i seguenti passaggi:

Raccolta e integrazione dei dati: I dati vengono raccolti da diverse fonti interne ed esterne all’azienda e consolidati in un unico data warehouse o data lake.

La business analytics è diventata uno strumento indispensabile per le organizzazioni che vogliono avere successo, contribuendo a:

Aumentare le vendite e i profitti – Le organizzazioni, prendendo decisioni migliori basate sui dati, possono sviluppare prodotti e servizi più mirati, migliorare le campagne di marketing e aumentare la fidelizzazione dei clienti, tutto ciò che porta a un aumento delle vendite e dei profitti.

Le organizzazioni, analizzando i dati relativi ai feedback dei clienti e alle prestazioni dei prodotti, possono identificare aree di miglioramento e sviluppare prodotti e servizi di qualità superiore. Aumentare la competitività – Le organizzazioni che utilizzano la business analytics sono in grado di prendere decisioni più rapide e migliori rispetto ai loro concorrenti, il che può dare loro un vantaggio competitivo significativo.

Il processo di analisi dei dati – Il processo di analisi dei dati nella business analytics è un ciclo iterativo che coinvolge diversi passaggi fondamentali per convertire i dati grezzi in informazioni utili e praticabili che orientano le decisioni aziendali. Di seguito le fasi principali che costituiscono il processo di analisi dei dati:

Definizione degli obiettivi e del piano di analisi:

Identificare il problema aziendale o l’opportunità da affrontare.

Stabilire gli obiettivi specifici dell’analisi, che cosa si vuole ottenere dalle informazioni estratte dai dati.

Definire le domande chiave a cui l’analisi dovrebbe rispondere.

Determinare le risorse e gli strumenti necessari per l’analisi.

Creare un piano di lavoro che definisce le attività, i tempi e le responsabilità.

Raccolta e integrazione dei dati:

Identificare le fonti di dati pertinenti, interne ed esterne all’azienda.

Raccogliere i dati in formati compatibili e strutturati.

Integrare i dati da diverse fonti in un unico data warehouse o data lake.

Assicurare la qualità, la completezza e l’accuratezza dei dati.

Pulizia e preparazione dei dati:

Esaminare i dati per identificare e correggere errori, incoerenze e valori mancanti.

Trasformare i dati nel formato appropriato per l’analisi.

Normalizzare i dati per garantire la coerenza e la comparabilità.

Preparare i dati per le tecniche di analisi specifiche che verranno utilizzate.

Esplorazione e analisi dei dati:

Esplorare i dati utilizzando tecniche statistiche e di visualizzazione per identificare modelli, tendenze e anomalie.

Utilizzare tecniche di analisi statistica e di apprendimento automatico per estrarre informazioni più approfondite dai dati e fare previsioni.

Segmentare i dati in gruppi o sottogruppi per un’analisi più approfondita.

Applicare test di ipotesi per verificare la validità di ipotesi o teorie.

Modellizzazione e previsione:

Sviluppare modelli statistici o di apprendimento automatico per prevedere risultati futuri o comportamenti.

Valutare le prestazioni dei modelli utilizzando metriche appropriate.

Selezionare il modello migliore per il problema specifico.

Utilizzare i modelli per fare previsioni e supportare il processo decisionale.

Comunicazione dei risultati:

Comunicare i risultati dell’analisi in modo chiaro e conciso ai decisori aziendali.

Utilizzare dashboard, report, presentazioni e altre tecniche di visualizzazione per comunicare le informazioni in modo efficace.

Raccontare una storia convincente che colleghi i risultati dell’analisi agli obiettivi aziendali.

Fornire raccomandazioni basate sui risultati dell’analisi.

Monitoraggio e aggiornamento:

Monitorare le prestazioni dei modelli e le metriche aziendali pertinenti.

Aggiornare i modelli e l’analisi in base a nuove informazioni o modifiche del contesto aziendale.

Assicurare che l’analisi rimanga rilevante e utile per il processo decisionale.

È fondamentale evidenziare che quanto descritto sopra rappresenta un processo generico e flessibile. Pertanto, le fasi e le attività specifiche possono differire in base agli obiettivi dell’analisi, ai dati disponibili e agli strumenti impiegati.



Scegliere i giusti strumenti di business analytics

La selezione degli strumenti più adeguati, per un’organizzazione, può rappresentare una sfida complessa, data l’ampia gamma di soluzioni disponibili sul mercato. Per prendere una decisione informata, è fondamentale valutare le esigenze specifiche dell’organizzazione, il budget a disposizione e le competenze interne. Alcuni fattori chiave da considerare sono:

Obiettivi aziendali e casi d’uso

Capacità e funzionalità

Facilità d’uso e scalabilità

Supporto tecnico e di formazione

Prezzo, modelli di licenze ed eventuali costi aggiuntivi per funzionalità avanzate o di supporto

Oltre a questi fattori, è essenziale valutare diverse soluzioni e confrontarne le funzionalità, i costi e le recensioni. Inoltre, è consigliabile richiedere demo o prove gratuite per testare gli strumenti prima di procedere all’acquisto. Inoltre, per ottenere il massimo dalla business analytics, è importante sviluppare una cultura data-driven all’interno dell’organizzazione e formare i dipendenti per utilizzare gli strumenti in modo efficace.

Definire i Kpi per il business analytics – Nel contesto della business analytics, i Kpi vengono utilizzati per valutare l’efficacia delle iniziative di business analytics e per dimostrare il loro valore per l’organizzazione.

La definizione di Kpi efficaci per la business analytics è fondamentale per:

Allineare le attività di business analytics agli obiettivi aziendali: I Kpi dovrebbero essere chiaramente collegati agli obiettivi aziendali e strategici, in modo da garantire che le attività di business analytics stiano contribuendo al raggiungimento di tali obiettivi.

Di seguito un’indicazione su come definire i Kpi per la business analytics:

Identificare gli obiettivi – Il primo passo è identificare gli obiettivi specifici delle vostre iniziative di business analytics. Inoltre, è importante capire cosa si vuole ottenere con la business analytics. Ad esempio, se si vogliono aumentare le vendite, oppure ridurre i costi, oppure migliorare la soddisfazione dei clienti o ottimizzare i processi aziendali.

Di seguito alcuni esempi di Kpi per la business analytics:

Incremento delle vendite generate dalle campagne di marketing basate sui dati.

Riduzione del tempo medio di gestione delle richieste di assistenza clienti.

Aumento della percentuale di clienti soddisfatti.

Riduzione dei costi di produzione grazie all’ottimizzazione dei processi.

Miglioramento della precisione delle previsioni di vendita.

Di seguito alcuni consigli per definire Kpi efficaci per la business analytics:

Competenze e ruoli professionali – Il campo della business analytics è in continua evoluzione e, di fatto, richiede una combinazione di competenze tecniche, analitiche e aziendali , oltre una solida base in diverse aree, tra cui:

Competenze tecniche

Competenze analitiche

Competenze aziendali

Ruoli professionali nella business analytics – Il campo della business analytics offre una varietà di opportunità di carriera, con titoli di lavoro che riflettono le diverse aree di specializzazione. Alcuni dei ruoli professionali comuni nella business analytics includono:

Conclusione

La business analytics va ben oltre l’uso di strumenti, la codifica dei dati e la generazione di report, in quanto essa si basa sulla capacità di analizzare, leggere e interpretare i dati, i.e. una competenza che deve essere diffusa a tutti i livelli dell’organizzazione, soprattutto tra i decision maker che devono saper esaminare, verificare e interpretare gli output della business analytics generati da dashboard, grafici e report.

Di fatto, le piattaforme di business analytics si stanno evolvendo in strumenti strategici in grado di aiutare le organizzazioni a migliorare la pianificazione e l’esecuzione delle loro attività attraverso dati approfonditi. È fondamentale, altresì, identificare e implementare i cambiamenti di paradigma necessari all’interno dell’organizzazione per garantire un processo di digitalizzazione e innovazione strutturato. Come affermava lo scienziato Lavoisier: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Questo principio si applica perfettamente alla business analytics, che deve essere vista come un catalizzatore continuo di trasformazione e miglioramento aziendale.