L’IA generativa farà bene a professionisti e pmi? Entusiasti contro cauti

L’avvento dell’intelligenza artificiale (IA) generativa ha rivoluzionato il modo in cui le persone lavorano in diversi settori, dal CEO al programmatore. Da quando OpenAI ha rilasciato ChatGPT nel novembre del 2021, molti hanno sperimentato la nuova tecnologia per accelerare i compiti o evitare di rimanere indietro rispetto alla concorrenza.

L’IA generativa nelle “mani” di privati e piccole imprese: gli sviluppi

Uno dei primi a adottare questa nuova tecnologia è stato Jeff Maggioncalda, CEO dell’azienda di formazione online Coursera Inc., che ha deciso di testare ChatGPT per vedere se potesse risparmiare tempo. Ha iniziato ad utilizzare il chatbot per scrivere lettere e note aziendali, e ha chiesto alla sua assistente esecutiva di fare lo stesso per le risposte alle e-mail in arrivo. Lei suggerisce a ChatGPT come pensa che Maggioncalda risponderebbe, e lui modifica le risposte generate prima di inviarle. “Trascorro molto più tempo a pensare e molto meno tempo a scrivere”, ha dichiarato Maggioncalda. “Non voglio essere l’unico a non usarlo, perché chi lo usa avrà molti vantaggi”.

Questa tecnologia, conosciuta come IA generativa, ha permesso a molte aziende di sperimentare nuovi modi per generare testo, immagini ed arte in modo simile a quello umano. In passato, l’IA era celata all’interno di strati di infrastrutture backend per ottimizzare la logistica o automatizzare nella moderazione dei contenuti. Ora, applicazioni come ChatGPT e il generatore di immagini Midjourney hanno reso la tecnologia disponibile direttamente nelle mani di privati e piccole imprese, che stanno utilizzando gli strumenti per automatizzare compiti faticosi o velocizzare i processi creativi.

Ci sono diverse ragioni per cui sempre più persone stanno sperimentando l’IA generativa. Alcuni sono spinti dalla voglia di fare cose che in precedenza non erano possibili, altri dal desiderio di padroneggiare la tecnologia nascente per non restare indietro rispetto ai concorrenti. Tuttavia, esperti di IA mettono in guardia sull’uso di queste tecnologie, consigliando di utilizzarle solo per supportare coloro che sono già esperti nel proprio lavoro. L’IA generativa, infatti, può produrre contenuti fuorvianti e diffondere informazioni errate, oltre a sollevare preoccupazioni sulla violazione della proprietà intellettuale e della privacy.

In ogni caso, l’ondata di sperimentazioni con queste tecnologie sta mettendo in allarme le grandi aziende, che potrebbero vedere il loro settore sconvolto in modo significativo in futuro. Da Netflix Inc. a Devon Energy Corp., alcune aziende hanno già iniziato a fare i primi passi nell’ambito dell’IA generativa.

Margaret Mitchell, chief ethics scientist presso la startup di ricerca sull’IA Hugging Face, sottolinea che lo scopo dell’IA generativa è quello di aiutare le persone a fare meglio ciò che sanno già fare. “Il suo scopo non è quello di informarti su cose che non conosci. È davvero uno strumento per permetterti di fare meglio ciò che fai”.

Le considerazioni di Telmo Gomes e Nidhi Hegde

Il co-fondatore e direttore IT di LiveSense, Telmo Gomes, ha elogiato ChatGPT, l’AI di OpenAI, per il risparmio di tempo nella ricerca. La sua azienda è stata incaricata di sviluppare un sistema per rilevare il vaping nei luoghi pubblici, ma la ricerca dei sensori migliori è stata un compito impegnativo, con informazioni limitate disponibili online e altre aziende che non divulgavano le soluzioni utilizzate.

Gomes ha provato a chiamare le persone e a cercare su Google, ma senza successo. Alla fine, ha deciso di provare a digitare la domanda in ChatGPT. In pochi secondi, il programma ha restituito diverse risposte, incluse quelle che corrispondevano esattamente alle soluzioni che aveva trovato dalla sua ricerca. Ha anche aggiunto una nota di cautela a considerare l’etica del monitoraggio dei comportamenti delle persone. Il signor Gomes ha commentato: “Mi ha completamente sorpreso. Siamo una piccola azienda. Ci permetterà di fare di più con meno”.

Nidhi Hegde, una designer presso Wimberly Allison Tong & Goo, una società di architettura globale specializzata in hotel di lusso, ha dichiarato che l’AI generativa trasformerà la sua professione. Quando un cliente ha inviato al suo team schizzi concettuali preliminari dell’edificio che volevano, Hegde ha usato il programma Midjourney per creare diverse varianti del design originale.

Midjourney, lanciato a luglio, fornisce una serie di comandi, dal testo alle forme tridimensionali, e dà agli utenti un alto grado di controllo per modificare le immagini generate. Tradizionalmente, gli schizzi forniti dal cliente sono parte del lavoro dell’architetto, ma la signora Hegde ha sfruttato il processo, ottenendo risultati sorprendenti.

I clienti hanno adorato la versione finale del design, ha detto la signora Hegde, dimostrando che l’AI generativa può migliorare la collaborazione tra il team di progettazione e i clienti, offrendo una maggiore flessibilità e personalizzazione dei risultati. Questi due esempi dimostrano come l’AI possa migliorare l’efficienza del lavoro, offrendo nuove opportunità di collaborazione tra team e clienti. “Il ruolo dell’architetto cambia davvero”, ha detto. “All’interno del settore, dobbiamo davvero ripensare quello che stiamo facendo come servizio”.

Hegde utilizza regolarmente Midjourney, dedicando la prima metà della giornata di ogni progetto a ciò che chiama “la fase di fallimento”. Hegde utilizza il sistema per generare idee creative in modo rapido ed efficiente. Una volta, ha dato in pasto a Midjourney un’immagine di una roccia e ha chiesto di “rendere la roccia d’oro”. Il sistema ha generato un torso luccicante d’oro di Dwayne “The Rock” Johnson.

L’efficacia di ChatGPT sta spingendo l’azienda a formalizzare politiche in merito all’AI generativa, compresa la considerazione degli aspetti etici e legali, secondo Sean Harry, il principale responsabile della tecnologia di progettazione dell’azienda, che sta guidando l’effort.

Intelligenza artificiale e informatica

Anche presso la sede dell’azienda di perforazione Devon Energy in Oklahoma, i dirigenti si stanno entusiasmando per ChatGPT. Un gruppo di tecnici ha dimostrato di poter utilizzare lo strumento per testare il proprio codice informatico, ha affermato Trey Lowe, direttore tecnologico dell’azienda. Il gruppo gestisce il sistema di automazione dell’azienda, che controlla l’attrezzatura nel settore petrolifero.

Ingegneri e scienziati hanno cominciato a utilizzare lo strumento per riassumere grandi documenti tecnici. Gli esperimenti hanno convinto l’azienda a prestare molta attenzione a come si sviluppa la tecnologia. L’azienda spera che ChatGPT un giorno sarà in grado di cercare nei repository accademici e riassumere, ad esempio, cento articoli scientifici sull’idrogeno in un rapporto conciso.

Un’altra startup, la società di tecnologia finanziaria Reap con sede a Hong Kong, sta utilizzando Copilot, un assistente di codifica sviluppato su una versione precedente della tecnologia alla base di ChatGPT. Lucas Winterbottom, un ingegnere del software presso l’azienda, ha cominciato a utilizzare Copilot a metà del 2022 quando è stato reso disponibile a un gruppo di tester. Ora lo utilizza quotidianamente per velocizzare le normali attività di programmazione, passando a ChatGPT per risolvere problemi di codifica meno comuni.

Secondo quanto dichiarato da un utilizzatore di tale strumento, ChatGPT sarebbe una soluzione efficiente per la stesura di note interne aziendali, in quanto in grado di supportare l’utente al 90%. “Sono una persona tecnologica”, ha affermato, “Non mi piace scrivere assiduamente”.

Le opinioni contrastanti

Tuttavia, non tutti sembrano entusiasti riguardo l’utilizzo dell’AI generativa. Andrew Hundt, uno studente di dottorato in robotica presso la Johns Hopkins University, ha dichiarato di evitare l’utilizzo di strumenti di AI generativi per la codifica, a causa della possibilità che questi strumenti possano copiare porzioni dei loro dati di apprendimento, compromettendo così l’originalità della sua ricerca. L’opinione di Hundt sugli strumenti di AI generativa si è inasprita ulteriormente dopo aver appreso da altri utenti che il suo stesso codice era presente nelle loro uscite generate.

Anche molti professionisti del settore creativo temono che l’AI generativa possa sostituire il loro lavoro in futuro, proprio come i robot hanno sostituito i lavoratori nelle fabbriche. Si teme che una volta che l’AI generativa avanzerà abbastanza, i lavori degli artisti umani possano essere minacciati.

Inoltre, a febbraio, Netflix ha ricevuto critiche su Twitter dopo aver dichiarato di aver utilizzato l’AI generativa per creare le immagini di sfondo in un breve film anime pubblicato su YouTube. Questo ha sollevato il timore che l’utilizzo di questa tecnologia possa togliere opportunità agli artisti umani.

Nonostante l’AI generativa offra soluzioni interessanti per semplificare il lavoro in diversi ambiti, alcuni settori hanno ancora timori riguardo al suo utilizzo e ai possibili effetti sulle opportunità di lavoro degli artisti umani. Il direttore dell’anime di Netflix, Taiki Sakurai, ha dichiarato che l’azienda è impegnata nel supportare il talento umano.

Alcuni editori, tra cui BuzzFeed Inc. e Arena Group Holdings, editore di Sports Illustrated, stanno testando l’uso dell’intelligenza artificiale generativa per produrre articoli e contenuti. Tuttavia, essi sostengono che gli strumenti servono ad assistere e non a sostituire il personale. Secondo il CEO di BuzzFeed, Jonah Peretti, gli esseri umani continueranno a fornire idee, “valuta culturale” e “ispirazione”, come indicato in una memo inviata ai dipendenti e esaminata da The Wall Street Journal.

Daron Acemoglu, economista del Massachusetts Institute of Technology specializzato nello studio dei cambiamenti tecnologici, ha dichiarato che l’impatto di questi strumenti è ancora incerto: “La particolarità di ChatGPT è di sembrare più umano. Più è simile all’essere umano, più può sostituirsi in compiti umani”, ha detto.

Surya Ravikumar, vicepresidente di dati e strategia della piattaforma di ricerca finanziaria Smartkarma con sede a Singapore, ha invece affermato che l’azienda ha distinto quali contenuti della sua piattaforma possono e non possono essere automatizzati. Secondo Ravikumar, infatti, la chiave è trovare il giusto equilibrio tra l’automazione e l’apporto umano in modo da ottenere il massimo beneficio dall’intelligenza artificiale senza perdere la qualità dell’informazione. La società, che fornisce ai propri abbonati accesso a consulenze d’investimento indipendenti, sta effettuando test utilizzando ChatGPT per generare riassunti e tweet di report, nonché per redigere post di blog aziendali ottimizzati per i motori di ricerca sui concetti base dell’investimento, che vengono pubblicati al di fuori del paywall della piattaforma. La società non utilizzerà l’IA per scrivere report da parte dei propri esperti, ha dichiarato il signor Ravikumar. “È qui che risiede il vero valore della nostra piattaforma. Non possiamo generare quello”, ha detto.

Cynthia Ting, architetto presso la società americana NBBJ, afferma di aver visto Midjourney diffondersi come un incendio tra i suoi colleghi. Sta collaborando con il capitolo di Hong Kong dell’American Institute of Architects per creare un think tank che aiuti gli architetti a imparare ad utilizzare l’IA generativa e altre tecnologie. “In futuro, penso che l’IA diventerà il nostro terzo cervello”, ha detto la signora Ting. “Abbiamo il nostro cervello; a volte prendiamo decisioni con la logica, altre volte con l’emozione. Ora avremo un cervello artificiale per fornirci informazioni e analisi dei dati. Ci aiuterà a prendere decisioni migliori”.

Conclusioni

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa ha portato numerosi cambiamenti nel modo di lavorare di molte persone, dai CEO ai programmatori. L’IA generativa ha reso disponibile la tecnologia direttamente nelle mani di privati e piccole imprese, che la utilizzano per automatizzare compiti faticosi oppure per velocizzare i processi creativi. Tuttavia, esperti di IA mettono in guardia sull’uso di queste tecnologie, consigliando di utilizzarle solo per supportare coloro che sono già esperti nel proprio dominio. Margaret Mitchell, chief ethics scientist presso la startup di ricerca sull’IA Hugging Face, sottolinea che lo scopo dell’IA generativa è quello di aiutare le persone a fare meglio ciò che sanno già fare, ma non tutti sono in linea con tale affermazione.

Nonostante le preoccupazioni sulla violazione della proprietà intellettuale e della privacy, molte aziende stanno adottando l’IA generativa per migliorare il proprio lavoro e mantenersi al passo con i concorrenti. Tuttavia, gli esperti mettono in guardia sull’uso responsabile di queste tecnologie per evitare la diffusione di contenuti con informazioni errate. In ogni caso, l’ondata di sperimentazioni con queste tecnologie sta mettendo in allarme le grandi aziende, che potrebbero vedere il loro settore sconvolto in modo significativo in futuro. L’IA generativa è uno strumento in grado di aiutare le persone a fare meglio ciò che già sanno fare, ma deve essere utilizzata con responsabilità e attenzione.

Alcuni settori sono più propensi a implementare l’IA nella loro infrastruttura digitale, poiché hanno la necessità di restare al passo con i tempi per non consentire alla concorrenza di avere una posizione favorevole in futuro. Sebbene si possa pensare a un utilizzo semplice di tale tecnologia, è opportuno considerare i limiti di una soluzione del genere. Attualmente il monitoraggio di una persona fisica è ancora indispensabile per verificare errori dell’IA.

