Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Industry 4.0/Innovazione in azienda Intelligenza Artificiale Sanità digitale Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Guide alla scelta tech Libri Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Sostenibilità e smart city

leadership

Transizione all’AI: cosa devono fare CEO e manager per creare valore

Home Industry 4.0/Innovazione in azienda
Indirizzo copiato

Nel mercato italiano dell’AI la vera sfida non è adottare nuovi strumenti, ma trasformarli in risultati concreti. Per CEO e management questo significa collegare strategia, costi, governance e cambiamento culturale, così da portare l’intelligenza artificiale dalla sperimentazione all’operatività

Pubblicato il 13 apr 2026
Mario Maschio

CEO, from9to10

leadership saggezza del volto
Business man, meeting and confident with leadership for diversity, teamwork and management in office. Executive, portrait and mature person for collaboration, development and crossed arms with pride

Nel mercato italiano dell’intelligenza artificiale, che nel 2025 arriva a 1,8 miliardi di euro con una crescita annua del +50%, la leadership AI sta diventando una competenza di gestione prima ancora che un tema tecnologico.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

M
Mario Maschio
CEO, from9to10

Co-Founder & CEO di from9to10, società specializzata in agenti AI per la creazione di contenuti di digital marketing a supporto di brand awareness e lead generation.
È AI & Digital Transformation Senior Advisor per gli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano ed ex Chief Innovation Officer in Digital360.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

InnovAttori

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • regole USA intelligenza artificiale

  • intelligenza artificiale

    Gli Usa verso regole (minime) sull'AI: ecco cosa aspettarsi

    24 Mar 2026

    di Stefano da Empoli

    Condividi
  • Software di gestione documentale AI e sviluppo software

  • scenari

    GenAI nello sviluppo software: opportunità, rischi e nuovi ruoli

    11 Giu 2025

    di Marta Anna Balliano

    Condividi
  • dati sintetici (2) (1) data governance dati sintetici in sanità; data act

  • la guida

    Data Act, cosa cambia in Ue per lo scambio e il controllo dei dati industriali

    27 Feb 2026

    di Federica Maria Rita Livelli

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x