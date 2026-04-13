Nel mercato italiano dell’intelligenza artificiale, che nel 2025 arriva a 1,8 miliardi di euro con una crescita annua del +50%, la leadership AI sta diventando una competenza di gestione prima ancora che un tema tecnologico.
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Transizione all’AI: cosa devono fare CEO e manager per creare valore
Nel mercato italiano dell’AI la vera sfida non è adottare nuovi strumenti, ma trasformarli in risultati concreti. Per CEO e management questo significa collegare strategia, costi, governance e cambiamento culturale, così da portare l’intelligenza artificiale dalla sperimentazione all’operatività
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