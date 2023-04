Il Cloud leva di trasformazione per la PA: rischi e strategie

La trasformazione digitale della PA è uno degli obiettivi principali del PNRR per i prossimi anni. Ma quali sono in concreto i rischi e le opportunità per gli enti pubblici? Qual è il ruolo del cloud come abilitatore di innovazione? Marco Bruni, Amministratore Delegato di Sourcesense offre una panoramica sull’adozione consapevole dei servizi cloud, che pone l’accento su autonomia tecnologica, open source e sovranità digitale grazie a un approccio federato. In questo scenario, Sourcesense si propone come partner di riferimento per le aziende della Pubblica Amministrazione, impegnate nei percorsi di cloud transformation.

Contributo editoriale sviluppato in collaborazione con Sourcesense

@RIPRODUZIONE RISERVATA