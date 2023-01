Banksy e il diritto d’autore per gli artisti “mascherati”: cosa dicono le norme in Italia e Ue

Una nota accessibile sul sito di Pest Control Office Ltd, la società di diritto inglese alla quale il celebre, anticonformista e provocatorio street artist noto come Banksy avrebbe conferito l’amministrazione dei diritti di utilizzazione economica relativi alle opere d’arte a propria firma, avverte: “Il vostro utilizzo di immagini di Banksy per il vostro divertimento non commerciale, personale è benvenuto. Stampatele in un colore abbinato alle vostre tende, realizzate un biglietto per vostra nonna, presentatele come vostri compiti, qualsiasi cosa. Ma né Banksy né Pest Control licenziano le immagini dell’artista a terzi. Per favore non utilizzate le immagini di Banksy per qualsiasi fine commerciale, incluso lanciare una gamma di prodotti o ingannare le persone inducendole a pensare che qualcosa sia stato prodotto o approvato dall’artista quando non lo è. Dire che “Banksy ha scritto che il diritto di autore è per perdenti” non vi dà completa libertà di travisare l’artista o commettere frodi. Abbiamo verificato.”

L’avvertenza digitale appena richiamata parrebbe chiara ed esplicita, oltreché non ammettere eccezioni: Banksy non autorizza né intende autorizzare terzi a produrre e sfruttare riproduzioni, ovvero copie o immagini, tangibili o digitali, in qualsiasi forma e/o formato, delle proprie opere d’arte per fini commerciali.

Ci si chiede quindi a quale titolo diversi terzi, inclusi GLAM, case di moda e/o di design e proprietari di esemplari fisici di opere dell’artista, spesso e volentieri, in contrasto con la volontà ora espressa dell’artista, assumano di poter realizzare e utilizzare dette riproduzioni per fini di promozione e commercializzazione, oltreché del proprio brand, dei prodotti più disparati, da libri e cataloghi di mostre dedicate all’artista e NFT delle sue opere, a oggetti di merchandising e prodotti di abbigliamento e accessori.

In proposito, è ancora recente la notizia della reazione indignata di Banksy a seguito dell’iniziativa della casa di moda statunitense Guess, accusata dall’artista di essersi appropriata – senza consultarlo e in assenza di sua autorizzazione – di diverse copie delle sue opere per la realizzazione di una collezione di prodotti di abbigliamento. Ma di non minore rilevanza è stata, qualche tempo fa, la notizia del giudizio italiano che Pest Control Office Ltd decise di promuovere, per conto di Banksy, in relazione all’organizzazione di una mostra milanese non autorizzata dedicata all’artista e della messa in vendita di prodotti tipici museali riproducenti le opere, esibite o meno, dell’artista.

La protezione delle opere dell’ingegno pubblicate sotto pseudonimo-maschera

Non vi è dubbio che le opere dell’ingegno di carattere creativo – o, secondo la definizione uniforme dell’acquis di diritto di autore europeo, che costituiscono espressione originale del loro autore – beneficino della protezione di diritto di autore, all’estero come in Italia, anche nel caso siano di autore la cui identità reale sia nascosta ai più dall’anonimato o da uno pseudonimo che non sia conosciuto come equivalente del nome vero, il cosiddetto pseudonimo-maschera.

Detta affermazione assoluta è una conclusione obbligata già solo in base ai principi generalissimi sanciti dai trattati internazionali e dalle costituzioni di diversi paesi, così come dalle direttive europee in materia di diritto di autore, secondo i quali, in estrema sintesi, ciascuno ha diritto a che sia protetta la produzione intellettuale di cui è autore e ciascun autore ha la facoltà di identificarsi o meno come autore delle proprie opere.

Il diritto d’autore nella normativa italiana

Ma la medesima conclusione trova conferma anche limitatamente al diritto italiano di autore, peraltro conforme sul punto alla normativa convenzionale ed europea. L’interpretazione classica del diritto morale di paternità dell’opera di cui all’articolo 2577, comma 2 del codice civile e all’articolo 20, comma 1 della legge n. 633 del 22.4.1941 (“LDA”) è infatti nel senso di riconoscere che l’autore di un’opera non sia obbligato a rivelare la propria identità e, anzi, abbia la facoltà di scegliere se, come e quando adottare un’identità reale o fittizia presso il proprio pubblico, incluso rimanendo anonimo o adottando uno pseudonimo-maschera. E naturalmente la scelta dell’autore di un’opera di celare al pubblico il proprio nome reale non determina il venir meno del suo legame personale e morale con l’opera stessa.

D’altra parte, sul piano dei diritti patrimoniali d’autore o di sfruttamento economico-commerciale e in conformità all’ulteriore principio generale di non discriminazione, diverse disposizioni della LDA confermano che l’autore di un’opera che abbia scelto di usare uno pseudonimo-maschera non solo non sia privato di tali diritti, ma non debba nemmeno subire una limitazione di tutela rispetto a quella riconosciuta a un autore che viceversa si riveli con il proprio nome civile, neanche in termini di durata di protezione, potendo l’autore nascosto sempre manifestarsi al proprio pubblico.

Così, l’articolo 8, comma 1 della LDA indica che sia reputato come autore di un’opera, salvo prova contraria, chi è nella stessa indicato come tale nelle forme d’uso. Fintanto che l’autore mascherato da uno pseudonimo non si riveli, l’articolo 9, comma 2 della LDA attribuisce l’esercizio dei suoi diritti patrimoniali – e, entro certi limiti, anche morali – a colui che, in qualità di suo cessionario o licenziatario, per primo abbia pubblicato o utilizzato l’opera. Infine, e in linea generale, l’art. 167 della LDA prevede che i diritti di sfruttamento economico di un’opera possano essere attuati non solo dal loro titolare originario ma anche da chi ne abbia il possesso legittimo o rappresenti il titolare citato.

In altre parole, la protezione delle opere anonime e pseudonime offerta da diverse legislazioni di diritto di autore e dalla LDA è (o dovrebbe essere) tale da consentire il rispetto della volontà dell’autore di non svelare la propria identità, sia nel contesto della circolazione autorizzata delle opere che lo stesso ha creato, sia nel caso sia necessario difenderne i diritti, specie di utilizzazione economica, contro sfruttamenti abusivi.

In Italia, dunque, quantomeno sulla carta, le opere di Banksy sono da ritenersi tutelate dal diritto di autore e l’artista o, meglio, un suo valido rappresentante, ha piena legittimazione ad agire nei confronti di terzi utilizzatori non autorizzati o contraffattori, senza essere tenuto a rivelare la propria identità. Alcuni profili probatori della legittimazione di Pest Control Office Ltd appena affermata sono esaminati al punto 3 che segue.

La protezione delle opere di street art e l’assenza di eccezione di panorama

L’opportunità di un’eccezione o libertà di panorama, ovvero di prevedere il diritto di chiunque di riprodurre e comunicare liberamente e per qualsiasi fine, personale o commerciale, opere dell’ingegno ancora protette da diritti di autore che siano collocate permanentemente in luoghi pubblici, è da tempo vivacemente discussa, in Italia come all’estero.

A livello europeo, detta eccezione è stata prevista, come eccezione ai diritti economici di riproduzione e comunicazione al pubblico che gli Stati Membri hanno la facoltà ma non l’obbligo di adottare, dall’articolo 5, comma 3, lettera (h) della Direttiva Infosoc 2001/29/CE. Successivamente e nel corso degli ultimi vent’anni, la libertà di panorama ha continuato ad essere dibattuta, senza tuttavia sfociare nell’adozione di norme europee volte a rafforzarne l’eccezione, ad esempio rendendola obbligatoria per gli Stati Membri, nella specie in occasione dell’emanazione della Direttiva DSM (UE) 2019/790. Si discute ancora, in particolare, di come rendere tale libertà uniforme a livello paneuropeo, operando il necessario bilanciamento tra l’esigenza di proteggere i diritti di autore relativi a beni esposti alla pubblica vista e la liberalizzazione della loro fruizione per favorire lo sviluppo e l’accesso sociale alla cultura, alla scienza e all’istruzione.

Fintanto che tale armonizzazione non sarà raggiunta, la realtà italiana è molto chiara: anche al fine ulteriore di proteggere il proprio immenso patrimonio culturale, il legislatore nazionale ha scelto di non trasporre l’eccezione di panorama nella LDA.

Ne consegue che, in Italia, le opere di Banksy sono pienamente protette dal diritto di autore anche se, come per lo più accade per scelta dell’artista, consistano in street art e siano esposte sulla pubblica via alla libera visione da parte del pubblico, e non possono essere riprodotte o comunicate, nemmeno digitalmente, se non per i fini, prevalentemente non commerciali e certamente non promo-pubblicitari, previsti dal regime di libere utilizzazioni di opere dell’ingegno della LDA.

Profili probatori dell’attuazione dei diritti di autore di Banksy

La LDA contiene tuttavia diverse disposizioni volte a regolare le forme e modalità di trasmissione dei diritti patrimoniali di autore, specialmente da parte dell’autore titolare originario a terzi cessionari o licenziatari. Tra queste, e per i fini che qui interessano, meritano menzione gli articoli 19, 110 e 119 della LDA, in prevalenza qualificati come norme imperative e applicabili trasversalmente a tutti i contratti di disposizione di diritti di autore.

La prima norma costituisce il risultato di una realistica presa d’atto della diversità dei possibili atti, forme, mezzi e canali di sfruttamento di un’opera e sancisce che ciascun diritto di utilizzazione economica è indipendente dall’altro. La terza norma costituisce corollario della prima ed esclude che siano trasmissibili diritti futuri, ovvero non ancora previsti da leggi in vigore, e che la trasmissione di un diritto comporti necessariamente la disposizione di altri diritti diversi da quelli necessariamente dipendenti da quello trasferito. L’articolo 110 LDA prevede invece la regola generale che gli atti di trasmissione di diritti di sfruttamento economico debbano, tra le parti, essere provati per iscritto ovvero documentalmente.

Una prima interpretazione delle norme ora citate parrebbe comportare difficoltà probatorie per artisti come Banksy che desiderino non apparire e viceversa farsi rappresentare, nei loro rapporti con gli utilizzatori oppure anche in giudizio, da società terze, licenziatarie o mandatarie, quale Pest Control Office Ltd, senza fornire contratti sottoscritti come prova documentale dei diritti e poteri di questi ultimi, in quanto rivelatori della propria identità.

In realtà, una migliore interpretazione delle medesime norme suggerisce di tenere presente che il requisito della forma scritta ad probationem per i contratti di disposizione di diritti di autore non è soddisfatto esclusivamente dall’esibizione di contratti trasmissivi di diritti di autore, ma ammette anche una documentazione capace comunque di attestare o far presumere un’attribuzione di diritti di utilizzazione economica. Proprio in questo senso, anche se limitatamente alla sola documentazione effettivamente fornita da Pest Control Office Ltd in relazione, si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, nel giudizio promosso da quest’ultima concernente l’esposizione milanese dedicata a Banksy presso il Mudec.

In conclusione, una tutela efficace della scelta di Banksy di creare opere sotto pseudonimo-maschera richiede un’attenta strategia e un’efficace gestione operativa delle prove dei diritti di autore azionati contro utilizzazioni abusive.

Note

