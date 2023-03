Criptovalute, cinque passaggi per aggiungerle in modo sicuro nei portafogli finanziari

Il settore delle criptovalute si muove velocemente. In poco più di 10 anni, Bitcoin è passato da essere un curioso esperimento cypherpunk a una forza finanziaria globale.

Quando la tecnologia si muove così rapidamente, la tendenza è quella di accumulare “debito tecnologico”: un arretrato di bug e vulnerabilità che devono essere eliminati retroattivamente. Per quanto riguarda le criptovalute, si potrebbe sostenere che il debito tecnologico in effetti sia collegato ad un tema di sicurezza e mitigazione del rischio in ambito compliance.

Per le istituzioni, la posta in gioco è alta. Dagli hack alle truffe, dagli obblighi normativi alla volatilità del mercato, mantenere sicurezza e conformità richiede competenze sul funzionamento delle criptovalute che possono essere ottenute tramite la formazione e partnership strategiche volte alla stima dell’esposizione al rischio.

Proviamo allora a spiegare come le istituzioni finanziarie possono ridurre le numerose minacce dell’ecosistema ed aumentare la fiducia e l’adozione delle criptovalute.

Educare l’intero team riguardo i principi base delle cripto

L’obiettivo della “educazione” del team è quello di creare un team di professionisti in grado di comunicare in modo chiaro ed efficace.

WHITEPAPER Le strategie che fanno bene al business e alla cyber security Cybersecurity Disaster recovery

Poche istituzioni finanziarie hanno preso sul serio il Bitcoin quando veniva scambiato per pochi centesimi, poi dollari e persino centinaia di dollari. Ma, ai prezzi attuali – nonostante un mercato ribassista – è impossibile ignorarlo.

Per avere successo è importante che istituzioni e professionisti finanziari, prima di entrare nel mondo delle criptovalute, acquisiscano competenze sulle dinamiche di questo settore.

I nuovi arrivati dovrebbero parlare con esperti che lavorano nel settore sin dai suoi primi giorni e assicurarsi di formare tutti coloro che entrano in contatto o che si occupano della gestione di questa nuova asset class. Solo così sarà possibile costruire un team di professionisti finanziari in grado di comunicare e identificare i rischi crittografici in modo chiaro ed efficace.

Tutti dovrebbero usare la stessa lingua e lo stesso vocabolario per identificare quali politiche, procedure e attività devono essere modificate prima di prendere in considerazione qualsiasi tipo di attività commerciale in cripto.

Cercare esperienza nelle partnership

Trovare fornitori di servizi che conoscono il panorama crittografico in tutte le sue dinamiche è fondamentale.

Alcuni banchieri avversi al rischio e altri professionisti della finanza sono comprensibilmente diffidenti nei confronti delle criptovalute. Infatti, che sia attraverso un hack o un errore umano, queste possono essere rubate o perse in un batter d’occhio.

Sebbene preoccupanti, questi fattori di rischio possono essere mitigati con le giuste misure e conoscenze. Esiste un intero ecosistema di fornitori di servizi che possono aiutare le banche e altre istituzioni finanziarie a valutare i pericoli, permettendo loro di poter operare con fiducia con le criptovalute, massimizzando i vantaggi della blockchain. Ma, per raggiungere questo obiettivo, le partnership sono fondamentali.

Chainalysis, ad esempio, offre strumenti collaudati che monitorano e analizzano le transazioni blockchain per aiutare le banche a controllare che le loro controparti commerciali siano affidabili e a valutare possibili crimini finanziari o frodi che coinvolgono le criptovalute.

Inoltre, agendo sui fattori che possono essere controllati, supporta le banche, che possono così accettare ed estendere i servizi a diversi operatori che operano nel mercato delle criptovalute.

Ridurre l’esposizione con prodotti supportati dalle cripto

Mitigare la volatilità delle criptovalute per creare vantaggi per le banche e i clienti.

Una volta che un’istituzione ha familiarità con i meccanismi, i rischi e i controlli delle criptovalute, è possibile iniziare a offrire prodotti basati su questa tecnologia. In questa fase, infatti, le istituzioni potrebbero sentirsi più a loro agio, offrendo allo stesso tempo un time-to-market più rapido con i prodotti sintetici, cheoffrono allo stesso tempo un time-to-market più rapido.

Piuttosto che accettare depositi in criptovalute o detenere risorse digitali per conto del cliente, i crypto asset possono essere incorporati in prodotti più sicuri e tradizionali, ad esempio carte di credito e premi che utilizzano questa tecnologia sul back-end, senza esporre gli emittenti alla volatilità tipica delle cripto. Con questi prodotti, i clienti possono godere di alcuni dei vantaggi delle criptovalute senza la necessità di possedere asset cripto.

Allo stesso modo, strumenti di investimento collaudati come futures e trust possono produrre rendimenti sia per il cliente che per l’istituzione senza la necessità di creare un’infrastruttura di custodia.

Con questi prodotti sintetici, banche e istituzioni finanziarie possono fornire ai clienti accesso ai prezzi senza dover effettivamente effettuare transazioni.

Accettare depositi di criptovaluta

Collaborare con partner esperti è essenziale per fare questo passo nel settore crittografico. È solo una questione di tempo prima che i clienti richiedano un accesso diretto ai mercati dei cpryto asset. Per questo è necessario aggiungere funzionalità di deposito per le criptovalute.

Storicamente, molte istituzioni finanziarie hanno costruito internamente nuove piattaforme, prodotti e servizi. Fiduciosi nella loro capacità di rimanere sicuri, protetti e conformi, hanno mantenuto il controllo completo.

Ma le funzionalità delle criptovalute consentono controlli nuovi e diversi che sfruttano al massimo la trasparenza della blockchain. Rispetto ai prodotti legacy, i sistemi basati su crittografia tendono ad essere più snelli ed efficienti, ma solo quando utilizzano i set di dati migliori e più completi.

Anche in questo caso, partnership con leader di mercato possono aiutare enormemente. Poter contare sulle persone giuste, in grado di assicurarsi che tutto, dai problemi di compliance, ai problemi di sicurezza fino alle preoccupazioni normative siano risolte, può fare la differenza.

Aumentare gradualmente la complessità del prodotto

Procedere in modo incrementale permette di ridurre i rischi, creare, testare e implementare servizi sofisticati. I clienti vorranno differenziare le loro offerte di prodotti nel tempo. Con l’aumentare delle competenze dei player istituzionali, aumenta anche la complessità delle offerte finanziarie, come i ponti verso i mercati finanziari decentralizzati (DeFi), i pagamenti garantiti da criptovalute e i prestiti garantiti da DeFi. Basta non implementare tutto in una volta.

La complessità deve aumentare in modo incrementale. È più probabile che le banche si sentano a proprio agio con token e mercati più complessi – come DeFi e Web3 – solo dopo aver imparato a prendere possesso di depositi crittografici. Il rating del rischio diventa molto più facile una volta che le banche hanno costruito la capacità di prendere depositi di asset crittografici di base.

Naturalmente, non tutti gli istituti finanziari hanno appetito per prodotti e servizi crittografici complessi. Che si tratti di avversione al rischio o di regolamentazioni ancora non chiare, molti adotteranno un atteggiamento attendista. Tuttavia, potrebbero trovarsi sotto pressione da parte dei clienti per introdurre nuovi strumenti di investimento, che siano pronti o no.

Man mano che i mercati maturano e gli investitori sono maggiormente in grado di valutare i rischi e le opportunità finanziarie, la richiesta di prodotti differenziati crescerà.

—

Scopri di più su come le istituzioni finanziarie possono sfruttare le opportunità nel mercato delle criptovalute e lanciare in sicurezza prodotti di criptovaluta con il Crypto Maturity Model Report 2023 di Chainalysis.

@RIPRODUZIONE RISERVATA