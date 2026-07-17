La sanità è uno dei settori di maggior interesse in assoluto per le potenziali applicazioni dell’AI generativa. Assistenti virtuali che affiancano medici specialisti nella definizione della diagnosi, chatbot personalizzati che consigliano il paziente come meglio convivere con una patologia cronica, modelli che interpretano i risultati di esami diagnostici, sono solo alcuni tra i molteplici ambiti applicativi dell’IA generativa in campo medico.
caso eCREAM
Dati clinici e AI, il progetto italiano che prova a sbloccare l’Europa
La sanità guarda all’AI generativa, ma in Europa i dati clinici aperti restano quasi assenti. Il progetto eCREAM prova a superare il blocco con milioni di note di pronto soccorso anonimizzate, raccolte in Italia e pensate per ricerca, modelli aperti e medicina d’urgenza
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