Smart Health: dati, IA e competenze per una sanità vicina alle persone

La Smart Health integra intelligenza artificiale, analisi predittiva dei dati e tecnologie connesse per trasformare radicalmente il modo in cui gestiamo salute e assistenza. Non si tratta più di semplice digitalizzazione amministrativa, ma di un ecosistema intelligente capace di anticipare i bisogni, personalizzare le cure e rendere il sistema più sostenibile ed efficiente.

Le sfide del sistema sanitario e la necessità della digitalizzazione

L’assistenza sanitaria si trova oggi di fronte a una serie di sfide senza precedenti: l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle patologie croniche, la pressione crescente sui servizi e la richiesta di percorsi di cura sempre più personalizzati.

In questo scenario, la digitalizzazione non è più solo un’opzione, ma una necessità strategica per garantire accessibilità, qualità e sostenibilità dei sistemi sanitari. Come evidenziato nel XX Rapporto Meridiano Sanità di TEHA Group, la transizione dalla e-Health alla Smart Health rappresenta il cuore di questa trasformazione: un passaggio che va oltre la semplice adozione di strumenti tecnologici, per abbracciare una visione integrata e intelligente della salute, realmente centrata sulla persona.

La e-Health: la prima fase della sanità digitale

La e-Health, nata alla fine degli anni ’90, ha segnato il primo ingresso della sanità nell’era digitale. Si è trattato di una fase pionieristica, in cui l’introduzione di tecnologie informatiche e di telecomunicazione ha permesso di digitalizzare processi come la gestione dei referti clinici, la prenotazione di visite e la creazione di infrastrutture tecnologiche nei poliambulatori.

Tuttavia, questa “prima ondata” di digitalizzazione aveva un focus prevalentemente organizzativo e amministrativo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’accesso ai servizi.

La Smart Health: verso una sanità proattiva e predittiva

La Smart Health rappresenta un’evoluzione profonda e strutturale: non si limita a digitalizzare l’esistente, ma ripensa l’intero sistema sanitario in chiave proattiva, predittiva e personalizzata.

Essa si fonda sull’uso intelligente dei dati, sulla connettività diffusa, sull’intelligenza artificiale e sull’analisi avanzata, con l’obiettivo di anticipare i bisogni di salute e rispondere in modo tempestivo ed efficace. Tecnologie come dispositivi indossabili, piattaforme di telemedicina, pillole intelligenti e algoritmi predittivi stanno già rivoluzionando la diagnosi precoce, la personalizzazione dei percorsi di cura e il monitoraggio continuo dei pazienti, generando benefici concreti in termini di esiti clinici, aderenza terapeutica e uso razionale delle risorse. La Smart Health non è solo una questione di tecnologia, ma di cultura, organizzazione e partecipazione: una sfida collettiva che riguarda tutti noi, come cittadini, professionisti e decisori pubblici.

Il dato sanitario come asset strategico del sistema

Alla base della rivoluzione Smart Health c’è un elemento abilitante fondamentale: il dato sanitario. La capacità di raccogliere, integrare e interpretare grandi volumi di dati è oggi essenziale per sviluppare modelli predittivi, strumenti di supporto alle decisioni cliniche e strategie di sanità pubblica basate sull’evidenza. In un mondo in cui la produzione di dati cresce in modo esponenziale – si stima che nel 2025 si raggiungeranno oltre 180 zettabyte (1 zettabyte equivale a un trilione di gigabyte) a livello globale – la sanità si conferma uno degli ambiti più ricchi di informazioni, generando circa il 30% del volume totale di dati prodotti ogni anno.

Eppure, il 97% di questi dati rimane ancora inutilizzato, spesso a causa di problemi di frammentazione, eterogeneità dei formati, mancanza di interoperabilità e carenze nella governance. Ogni paziente genera in media circa 80 megabyte di dati sanitari all’anno, che, se correttamente raccolti e analizzati, possono contribuire in modo significativo all’ottimizzazione dei processi clinico-assistenziali, all’accelerazione della ricerca e allo sviluppo di nuovi farmaci e dispositivi medici. Tuttavia, per alimentare efficacemente i processi analitici avanzati e i modelli di intelligenza artificiale, è indispensabile che i dati siano raccolti, puliti, integrati e strutturati secondo standard condivisi di interoperabilità, qualità e sicurezza.

L’European Health Data Space e l’interoperabilità europea

Lo European Health Data Space, il nuovo quadro regolatorio dell’Unione Europea pensato per sbloccare il valore dei dati sanitari in un mercato unico digitale della salute, mette al centro il cittadino, garantendo diritti come l’accesso immediato e gratuito ai propri dati, la possibilità di condividerli con professionisti anche oltre confine, la continuità assistenziale e la second opinion più agevole. Il regolamento introduce requisiti tecnici comuni e un formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche, sostenendo l’interoperabilità e la sicurezza. Il suo impatto potenziale è significativo: la Commissione Europea stima che nei prossimi 10 anni si potranno ottenere risparmi complessivi pari a circa 11 miliardi di euro e una crescita del 20-30% del settore digitale della salute, con servizi più efficienti e migliori risultati clinici.

L’intelligenza artificiale al servizio della salute

In ambito salute, l’intelligenza artificiale si sta affermando come uno strumento strategico per affrontare le sfide strutturali dei sistemi di welfare, migliorando la sostenibilità economica, l’efficienza organizzativa, la tempestività dell’assistenza e la personalizzazione delle cure. Le applicazioni dell’IA sono già numerose: dalla diagnostica per immagini, dove algoritmi basati su reti neurali profonde hanno raggiunto livelli di accuratezza pari o superiori a quelli dei radiologi esperti, alla cardiologia, alla neurologia e alla ricerca di nuovi farmaci. L’IA consente di ridurre tempi e costi della ricerca, ottimizzare la selezione dei pazienti nei trial clinici e monitorare in tempo reale i dati raccolti tramite wearable e sensori digitali.

Secondo uno studio pubblicato su Nature Reviews Drug Discovery, l’utilizzo dell’IA può ridurre fino al 30% i costi e al 50% i tempi necessari alla fase di drug discovery. Tuttavia, l’adozione dell’IA richiede un quadro normativo solido, attenzione all’etica, alla trasparenza e alla formazione degli operatori. Il nuovo Regolamento europeo sull’IA distingue tra diversi livelli di rischio e stabilisce requisiti stringenti per le applicazioni “ad alto rischio”, come i software a supporto delle decisioni cliniche e i dispositivi medici intelligenti.

Dati sintetici: innovazione nel rispetto della privacy

Un tema emergente e di grande attualità è quello dei dati sintetici, ovvero informazioni generate artificialmente per riprodurre le stesse caratteristiche statistiche e strutturali dei dati reali, senza includere alcuna informazione identificabile sui singoli individui. I dati sintetici rappresentano una soluzione innovativa per superare i limiti normativi legati alla privacy e accelerare la ricerca, l’addestramento degli algoritmi e la simulazione di scenari, nel pieno rispetto della sicurezza. In ambito sanitario, i dati sintetici possono essere utilizzati per valutare l’efficacia di programmi di screening, sviluppare algoritmi predittivi, costruire modelli epidemiologici e pre-addestrare sistemi di IA su popolazioni specifiche. Il recente DDL 1146 sull’Intelligenza Artificiale in Italia apre all’uso secondario dei dati sanitari, favorendo la creazione di database interoperabili e lo sviluppo di modelli predittivi avanzati. L’impiego di dati sintetici garantisce un elevato livello di tutela della privacy, riducendo il rischio di re-identificazione e permettendo di sviluppare soluzioni innovative in modo rapido ed economicamente sostenibile.

Competenze digitali e formazione degli operatori sanitari

La trasformazione digitale della sanità richiede un profondo ripensamento delle competenze professionali. Gli operatori sanitari devono essere in grado non solo di utilizzare nuovi strumenti digitali, ma anche di interpretarli in chiave clinica e relazionale.

La formazione continua, l’introduzione di nuove figure professionali e l’aggiornamento dei curricula universitari diventano elementi chiave per garantire un utilizzo appropriato e consapevole della tecnologia. Secondo uno studio OCSE in sanità, tra il 2018 e il 2023, le offerte di lavoro che richiedono competenze digitali sono cresciute fino al 13% per i ruoli non clinici e al 6% per le professioni sanitarie di prima linea.

Digital health literacy e partecipazione dei cittadini

Non meno importante è il coinvolgimento attivo dei cittadini, attraverso la promozione di una digital health literacy diffusa che consenta loro di accedere in modo efficace ai servizi digitali, comprendere i dati sanitari personali e partecipare alle decisioni che riguardano la propria salute.

Alleanze pubblico-privato per l’ecosistema digitale

La creazione di un ecosistema salute sempre più digitale e interconnesso non può prescindere dal rafforzamento delle alleanze tra pubblico e privato. Il partenariato tra istituzioni sanitarie, imprese tecnologiche, startup e centri di ricerca rappresenta una leva strategica per lo sviluppo di soluzioni innovative, la sperimentazione di modelli organizzativi avanzati e la costruzione di infrastrutture digitali interoperabili.