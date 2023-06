Blockchain e AI nel mondo dell’educazione: usi pratici e scenari

In un’era di meritocrazia delle macchine in cui l’ascesa dei progressi tecnologici avrà un impatto su ogni aspetto della nostra vita, siamo sull’orlo di cambiamenti radicali tra settori e discipline. In generale, il curriculum educativo si è evoluto per abbracciare la nostra continua e maggiore comprensione del mondo ed Internet ha portato l’auto-educazione direttamente nelle nostre case in modi nuovi ed entusiasmanti.

L’uso di blockchain e IA per rendere l’istruzione più efficace

Tuttavia, nonostante questa innovazione, il sistema educativo reale rimane statico e generalizzato. All’interno dei metodi educativi convenzionali, vi è ancora troppo poco spazio alla formazione indipendente. A ciò si aggiunge il fatto che gli studenti, sempre più spesso non comprendano il motivo per cui studino certi argomenti e questo fa sembrare molte lezioni arbitrarie e senza scopo. Inoltre, si è costretti a rispettare scadenze rigorose invece di perseguire la creatività e la curiosità, affiancando spesso un’incombente paura del fallimento, ricevendo voti numerici alla fine di ogni semestre. Nel frattempo, gli insegnanti hanno un’agenda stringente che include la pianificazione delle lezioni, l’insegnamento, la valutazione e l’attenzione personalizzata agli studenti.

Considerando tutto ciò, come si può non solo migliorare l’istruzione, ma portarla al livello successivo? È possibile rendere l’istruzione più efficace, entusiasmante e pratica? Una strada da esplorare, e direi già ampiamente esplorata in molti Paesi anglossassoni, è l’uso di tecnologie come la blockchain e l’intelligenza artificiale.

I possibili usi della blockchain nel mondo dell’istruzione

Blockchain è una nuova tecnologia, altamente trasparente e resiliente dove i dati non possono essere modificati, ed ai quali si riconosce legalmente la data certa di generazione degli stessi. I vantaggi di questa tecnologia si applicano ad un segmento crescente di settori – sociale, politico, umanitario e scientifico – dando origine a nuove forme organizzative ed istituzionali di governance economica. La tecnologia è così oggi un potenziale punto di svolta per molti settori, dalle banche e assicurazioni alla gestione energetica ed all’istruzione.

È giunto il momento per gli operatori dell’istruzione di utilizzare la tecnologia blockchain in metodi più inerenti al loro mondo.

Qui suggerisco ad esempio alcuni possibili usi:

La Gestione anagrafica degli studenti. La maggior parte delle istituzioni accademiche accreditate lavora per mantenere la privacy e la sicurezza dei dati archiviati per studenti ed ex studenti. Da un punto di vista tecnologico, le istituzioni accademiche possono utilizzare la blockchain per registrare e gestire i dati necessari ai propri studenti, come i certificati di nascita i dati fiscali, i traguardi scolastici, gli aspetti finanziari e molto altro, garantendo al contempo l’accesso e l’utilizzo corretto dei dati.

Sviluppare nuovi modelli pedagogici e di apprendimento . Quando le università e scuole soffocano o limitano l'ambiente di apprendimento, l'esperienza ed i riultati stessi vengono compromessi. In realtà, molte istituzioni educative sono ancora focalizzate sul modello di apprendimento unidirezionale in cui l'insegnante trasmette informazioni affinché lo studente riceva passivamente. Questo modello di apprendimento semplicemente non è rilevante per l'era digitale e per la generazione degli studenti di oggi. La Blockchain può aiutare a trasformare il modello di apprendimento in qualcosa di più fluido, interattivo e profondo fornendo una piattaforma per la collaborazione che migliora lo scambio di idee, non solo monitorando i contributi di studenti e insegnanti, ma anche premiandoli per i risultati, nel pieno rispetto della paternità delle idee nate in questi contesti.

Monitorare ed affrontare le spese degli studenti. Con la blockchain è possibile fornire modi nuovi per ridurre le rette degli studenti fornendo al tempo stesso un modo per imparare, lavorare e guadagnare contemporaneamente. Iniziative come "Learning Is Earning" si basano su un modello in cui gli studenti hanno la possibilità di ripagare i prestiti e debiti scolastici insegnando ad altri studenti o utilizzando immediatamente le loro nuove conoscenze nel mercato del lavoro. Data la trasparenza e l'affidabilità intrinseca al sistema, la Blockchain fornisce un modo efficace per gestire le transazioni e dare sicurezza alle parti. I datori di lavoro possono anche essere disposti a pagare per l'intera istruzione di uno studente in cambio di una riduzione dei loro guadagni, registrati in modo trasparente sulla blockchain.

Un apprendimento più personalizzato con l’IA

Rispetto l’intelligenza artificiale questa può aiutare gli insegnanti e gli istituti ad evolversi da un metodo tradizionale ad una forma di apprendimento più personalizzata. Strumenti come algoritmi e programmi di apprendimento automatico che raccolgono modelli dai dati e forniscono approfondimenti e suggerimenti possono aiutare gli insegnanti a trovare le lacune nei loro programmi ed individuare dove gli studenti stanno lottando.

L’ascesa dell’intelligenza artificiale nell’istruzione è di fondamentale importanza per cambiare l’insegnamento dalla conoscenza generale alla padronanza dell’apprendimento e la sua implementazione può preparare gli studenti ad un futuro che sarà sicuramente pieno di tecnologie intelligenti. Invece di utilizzare libri di testo generali, studenti e insegnanti dovrebbero utilizzare l’IA per passare a contenuti più personalizzati che soddisfino le loro esigenze specifiche.

Queste nuove tipologie di deep learning sono già in uso e consentono agli educatori ed alle Istituzioni educative di trasferire i loro contenuti del programma e del curriculum all’interno della sua piattaforma Blockchain ed IA, che ne elabora il contenuto, e sviluppa un nuovo ambiente dinamico e sicuro per la gestione, condivisione ed utilizzo dei dati. stessi.

Conclusioni

Il futuro della Formazione e dell’Istruzione si basa sui progressi e sull’uso di tecnologie intelligenti, in particolare quelle che coinvolgono blockchain ed intelligenza artificiale. Pertanto, il settore deve cambiare le sue modalità operative convenzionali ed esplorare modi per evolvere il modo in cui insegniamo e apprendiamo attraverso l’integrazione intelligente di design, della tecnologia e dell’immaginazione. Ciò che è innegabile è come il settore dell’istruzione sia destinato ad un grande cambiamento e, dato il modo in cui la tecnologia di evolve, questo sarà un processo rapido e travolgente, dove coloro che non si adegueranno inevitabilmente saranno spazzati via già in medo di 5 o 10 anni.