AI Trust, Risk and Security Management: obiettivi e vantaggi pratici

L’AI Trust, Risk and Security Management (AI Trism) cerca di garantire che i sistemi di Intelligenza artificiale siano sicuri e affidabili e che i rischi associati al loro utilizzo siano ridotti al minimo. Si tratta di un’importante area di ricerca, essenziale per lo sviluppo e la diffusione sicura e responsabile dei sistemi di Intelligenza artificiale.

Le componenti principali che lo costituiscono sono tre: fiducia, rischio e gestione della sicurezza. La fiducia è importante per il successo dei sistemi di Intelligenza artificiale, in quanto aiuta a garantire che il sistema di sia affidabile e degno di fiducia. La gestione del rischio cerca di identificare e mitigare i potenziali rischi associati all’uso dei sistemi di Intelligenza artificiale, come i rischi per la privacy e la sicurezza dei dati. La gestione della sicurezza si occupa della sicurezza dei sistemi di IA e della protezione dei dati sensibili.

L’obiettivo dell’AI Trism

L’obiettivo dell’AI Trism è garantire che i sistemi siano affidabili e sicuri e che i rischi associati al loro utilizzo siano ridotti al minimo. Per raggiungere questo obiettivo, AI Trim include una serie di tecniche e approcci, come la valutazione del rischio, i test di sicurezza e il monitoraggio. La valutazione del rischio comporta l’identificazione, l’analisi e la valutazione dei potenziali rischi associati all’uso dei sistemi di Intelligenza artificiale.

I test di sicurezza vengono utilizzati per identificare e valutare le vulnerabilità di sicurezza dei sistemi, le attività di monitoraggio sono utilizzate per rilevare e rispondere a qualsiasi problema o rischio di sicurezza. L’AI Trism comprende anche l’istruzione e la formazione per coloro che sviluppano, utilizzano e gestiscono i sistemi di Intelligenza artificiale e, infine, fornisce indicazioni su come sviluppare e gestire sistemi sicuri, nonché su come rispondere a eventuali incidenti di sicurezza che potrebbero verificarsi.

Il futuro dell’AI Trism

Quello dell’AI Trism è un campo di ricerca complesso e richiede un approccio globale. Include la comprensione delle varie componenti della gestione della fiducia, del rischio e della sicurezza, nonché lo sviluppo e l’attuazione di strategie efficaci per ciascuna di esse. Ciò include lo sviluppo di politiche e procedure per l’uso sicuro dei sistemi di Intelligenza artificiale, oltre alla definizione di misure di salvaguardia adeguate per proteggere i dati e le informazioni sensibili. Inoltre, AI Trism richiede lo sviluppo di processi e strumenti per il monitoraggio e l’individuazione di potenziali rischi o problemi legati all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.

Gartner prevede che entro il 2026 le organizzazioni che renderanno operativi la trasparenza, la fiducia e la sicurezza vedranno i loro modelli di Intelligenza artificiale migliorare del 50% in termini di adozione, obiettivi aziendali e accettazione da parte degli utenti. Gartner prevede inoltre che entro il 2028 le macchine guidate dalle Intelligenze artificiali rappresenteranno il 20% della forza lavoro globale e il 40% di tutta la produttività economica. I risultati dell’indagine di Gartner però indicano che le organizzazioni hanno anche implementato centinaia o migliaia di modelli di Intelligenza artificiale che i leader IT non sanno spiegare o interpretare.

I vantaggi pratici

Le organizzazioni che non gestiscono il rischio dei sistemi di Intelligenza artificiale hanno molte più probabilità di subire esiti negativi e violazioni. I modelli non funzioneranno come previsto e si verificheranno falle nella sicurezza e nella privacy, perdite finanziarie e di reputazione e danni alle persone. L’Intelligenza eseguita in modo errato può anche indurre le organizzazioni a prendere decisioni aziendali sbagliate.

Alcune delle principali implicazioni commerciali dell’AI Trism includono:

aumento dell’efficienza: sfruttando l’AI Trism, le organizzazioni possono migliorare i loro processi e le loro operazioni, con conseguente aumento dell’efficienza e risparmio dei costi . Ciò può aiutare le organizzazioni a diventare più competitive e redditizie,

le loro operazioni, con conseguente . Ciò può aiutare le organizzazioni a diventare più competitive e redditizie, miglioramento del processo decisionale: l’AI Trism può aiutare le organizzazioni a prendere decisioni migliori e a ridurre i rischi , fornendo informazioni sulle potenziali minacce e consentendo loro di proteggere meglio i propri beni,

, fornendo informazioni sulle potenziali minacce e consentendo loro di proteggere meglio i propri beni, maggiore conformità: può aiutare le organizzazioni a rispettare le normative e gli standard del settore, assicurando che siano aggiornate con i più recenti protocolli di sicurezza,

del settore, assicurando che siano aggiornate con i più recenti protocolli di sicurezza, miglioramento dell’esperienza del cliente: le soluzioni AI Trism possono aiutare le organizzazioni a rilevare e prevenire le attività fraudolente , migliorando l’esperienza dei clienti,

, migliorando l’esperienza dei clienti, sicurezza migliorata: può aiutare le organizzazioni a rilevare e rispondere alle potenziali minacce , prevenendo le violazioni dei dati e i cyberattacchi,

, prevenendo le violazioni dei dati e i cyberattacchi, maggiore produttività: l’AI Trism può aiutare le organizzazioni a snellire i processi e ottimizzare le operazioni, con conseguente aumento della produttività e miglioramento del servizio clienti.

Le normative sulle Intelligenze artificiali sono in aumento e, anche prima che le protezioni diventino obbligatorie, è importante implementare pratiche che garantiscano fiducia, trasparenza e protezione dei consumatori. I responsabili IT devono applicare le nuove funzionalità dell’AI Tris per garantire l’affidabilità, l’attendibilità, la privacy e la sicurezza dei modelli.

Per evitare che i modelli di Intelligenza artificiale siano esposti a rischio, è saggio implementare l’AI Trism prima che vengano messi in produzione. I responsabili IT devono familiarizzare con le forme di compromissione e utilizzare il set di soluzioni forniti dall’AI Trsim medesimo per poter proteggere adeguatamente l’Intelligenza artificiale. Richiede la collaborazione di un team interdisciplinare e inclusivo di tutte le funzioni aziendali. Questo include il team legale, quello di conformità e quelli di sicurezza, IT e di analisi dei dati. È consigliabile creare un gruppo dedicato o una task force per ottenere un’adeguata rappresentanza aziendale in ogni progetto di Intelligenza artificiale e puntare così a risultati migliori.

