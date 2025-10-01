Cybersecurity nel manifatturiero, perché puntare sulle persone: il ruolo di policy e formazione

Le fabbriche del settore manifatturiero sono un comune obiettivo dei criminali informatici. Tuttavia, non sempre nell’industria c’è la piena consapevolezza dei rischi legati alla cybersecurity e questa non diventa una priorità. Eppure il rischio è crescente: secondo i dati dell’ultimo rapporto Clusit nel mondo nel 2024 il manifatturiero ha visto una crescita degli attacchi del +38 per cento, mentre in Italia è addirittura al secondo posto tra i settori più colpiti, con il 15,7 per cento degli attacchi, in crescita del + 3 per cento rispetto al 2023.