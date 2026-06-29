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Intelligenza artificiale, il modello italiano alla prova dell’enforcement

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La legge italiana sull’AI e i relativi schemi attuativi delineano un modello di governance multilivello, nel quale promozione dell’innovazione, vigilanza del mercato e poteri sanzionatori vengono distribuiti tra più autorità. La questione decisiva non è più l’esistenza delle regole, ma la loro applicazione coordinata, coerente e sostenibile

Pubblicato il 29 giu 2026
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Italo de Feo

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Annalisa Pistilli

senior Associate dello Studio Legale CMS

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La legge italiana sull’intelligenza artificiale e i relativi schemi attuativi delineano un modello di governance multilivello, nel quale promozione dell’innovazione, vigilanza del mercato e poteri sanzionatori vengono distribuiti tra più autorità. La questione decisiva non è più l’esistenza delle regole, ma la loro applicazione coordinata, coerente e sostenibile.

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