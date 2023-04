La cyber security nelle piattaforme di spend management: le misure da adottare

Negli ultimi anni, l’adozione di piattaforme digitali di spend management è cresciuta in modo esponenziale, grazie alla loro capacità di semplificare e automatizzare il processo di gestione delle spese per le aziende. Tuttavia, con la crescente quantità di dati sensibili che tali piattaforme devono gestire, la sicurezza dei dati è diventata una preoccupazione sempre più importante per le imprese.

Il ruolo della cyber security per proteggere le piattaforme di spend management

Secondo uno studio condotto da Gartner, l’elemento umano rimarrà l’anello più vulnerabile della catena di sicurezza tanto che, entro il 2025, il 99% delle violazioni di sicurezza lo vedranno coinvolto. In questo contesto, la cyber security svolge un ruolo fondamentale per proteggere le piattaforme di spend management dalle minacce interne ed esterne. In questa prospettiva, è essenziale che le aziende adottino misure di sicurezza rigorose per garantire la protezione dei dati dei propri clienti, dipendenti e fornitori.

La trasformazione digitale ha per di più esteso il perimetro di sicurezza aziendale, portando a un aumento delle modalità di lavoro ibride che utilizzano sistemi informativi aziendali da remoto. Ciò ha implicazioni per il team di sicurezza delle aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni o settore in cui operano. In particolare, la gestione delle spese aziendali è un fattore critico per la sicurezza finanziaria dell’organizzazione, poiché i dati sensibili e le risorse economiche sono maggiormente esposti a rischi di frode e furti finanziari e di dati sensibili.

L’evoluzione dei rischi e la loro prevenzione

Per evitare violazioni della sicurezza e la perdita di informazioni riservate, è necessario proteggere questi dati adeguatamente. Una gestione efficiente delle spese aziendali può aiutare a prevenire questi rischi grazie a un processo di controllo rigoroso e automatizzato, in grado di rilevare eventuali attività sospette e di agire tempestivamente.

Tuttavia, la preoccupazione per la sicurezza delle tecnologie finanziarie è diffusa, poiché il rischio di hackerare gli account aziendali e utilizzarli illegalmente è sempre più elevato. Questa frode è diventata sempre più frequente e sofisticata negli ultimi anni, aumentando il senso di smarrimento e insicurezza verso queste tecnologie finanziarie disponibili. Questo può causare una perdita di fiducia nei nuovi strumenti digitali utilizzati nei processi gestionali e operativi per accelerare il business che guidano la quarta rivoluzione industriale.

Tra le tecniche più comuni di frode va menzionato sicuramente il phishing, dove i truffatori inviano messaggi di posta elettronica o messaggi di testo falsi che sembrano provenire da una fonte affidabile, come la propria banca o piattaforma fintech, per convincere l’utente a fornire informazioni personali o di accesso sensibili. Queste informazioni possono quindi essere utilizzate per accedere al conto dell’utente e compiere attività illegali, come il prelievo di fondi e il furto di identità. Altre tecniche largamente diffuse sono l’ingegneria sociale e il vishing, combinazione di ‘voice’ e ‘phishing’, che hanno l’obiettivo di conquistare la fiducia dell’utente attraverso l’interazione umana: combinano la manipolazione psicologica dell’utente e possono essere utilizzati per conquistare la sua fiducia per indurlo a fornire informazioni personali o di accesso. Tecniche che possono essere ancora più pericolose, oltre che per i rischi menzionati precedentemente, se si considera che possono essere utilizzate per compromettere altre risorse aziendali, attraverso il riuso delle credenziali e di altre informazioni sensibili. Per questo motivo, le piattaforme digitali di spend management devono adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere i loro clienti e garantire i loro fondi.

Le strategie di protezione

Per tutelare la sicurezza dei propri utenti, le aziende fintech più avanzate adottano diverse strategie di protezione. Tra queste, si possono includere i meccanismi di autenticazione forte, come la verifica a più fattori, che richiede all’utente di identificarsi tramite varie fonti. Inoltre, le notifiche di accesso e attività importanti informano l’utente ogni volta che si accede al proprio conto o si compie una transazione, permettendo di rilevare eventuali attività sospette o illegali e agire di conseguenza.

Grazie a queste misure di sicurezza, diventa molto più complicato per i truffatori accedere all’account dell’utente. Tuttavia, è importante che i clienti siano consapevoli dei rischi e prendano le misure necessarie per proteggere il proprio account, ad esempio utilizzando password sicure e non condividendo informazioni sensibili con terze parti. È altrettanto importante scegliere una piattaforma con una solida reputazione per la sicurezza e che adotti misure rigorose per proteggere i propri clienti.

Inoltre, l’approccio migliore consiste nell’implementare diversi livelli di sicurezza, seguendo il principio noto come “defense-in-depth”. In questo modo, anche in caso di compromissione accidentale di uno dei livelli di sicurezza, la protezione rimane elevata. Questo principio permette di configurare controlli di sicurezza ed esperienze d’uso personalizzate per le necessità dei clienti e le politiche aziendali.

È fondamentale anche sensibilizzare i clienti attraverso campagne di comunicazione e awareness per creare una cultura della sicurezza a tutto tondo.

Conclusioni

Per aziende come la nostra, che devono rispettare i più elevati standard di sicurezza richiesti dalle autorità di regolamentazione nazionali e sovranazionali, garantire la sicurezza dei propri prodotti e servizi non è una questione secondaria ma fondamentale. Riteniamo che la sicurezza, la disponibilità e il controllo delle proprie finanze siano diritti del cliente che non possono essere trascurati. È responsabilità delle aziende fintech garantire la protezione dei propri clienti e dei loro fondi.

L’obiettivo diventa quindi quello di proteggere la fiducia degli utenti, solo così potranno sentirsi al sicuro e, attraverso l’uso dei nostri strumenti innovativi, accelerare il proprio business.

