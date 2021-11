Protezione dei dati personali: diritto collettivo e merce individuale? I principi Ue e internazionali - Agenda Digitale

Il diritto alla privacy/protezione dei dati personali è un diritto inviolabile/della personalità oppure un bene strumentale a garanzia di un diritto collettivo?

Proviamo a rispondere a questo interrogativo, riprendendo le fila della nostra analisi, svolta sin qui ricostruendo gli orientamenti interpretativi e le polarizzazioni dottrinali sulla commodification dei diritti della personalità e dei dati personali.

Procediamo, quindi, addentrandoci nei fondamenti comunitari e internazionali del diritto alla protezione dei dati personali, concentrando i nostri sforzi nel tentativo di far emergere quali siano gli interessi tutelati come libertà fondamentali individuali e come diritti della collettività.

Diritto alla protezione dei dati personali come diritto collettivo

Il diritto alla protezione dei dati personali viene, sovente, definito come diritto strumentale a tutelare altri interessi, dal momento che la protezione dei dati personali, secondo questa corrente di pensiero, non è un bene giuridico di per sé. Su questa scia interpretava, il diritto alla protezione dei dati personali viene anche definito come diritto collettivo: posto per garantire che il progresso digitale si fondi su radici che non ne violino i diritti fondamentali. Il consenso rappresenterebbe lo strumento individuale preposto a garantire interessi sovra-individuali; mentre la garanzia posta dall’art. 2, par. 1 del Reg. n. 676/2018 (secondo cui il GDPR “si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi”) sarebbe funzionale a tutelare la collettività da trattamenti di massa con effetti discriminatori. Inoltre, con riferimento ai trattamenti che consistono nell’analisi dei big data tramite strumenti algoritmici di data mining, al fine di tutelare categorie deboli quali le minoranze, si considera qualsiasi limitazione alla raccolta dei dati meno efficace rispetto all’ampliamento della tipizzazione delle fattispecie discriminatorie .

La distinzione tra diritto alla riservatezza (o privacy) e alla protezione dei dati personali

La distinzione tra diritto alla riservatezza (o privacy) e alla protezione dei dati personali non opera sovente nel linguaggio comune (e talvolta nemmeno nel linguaggio specialistico), mentre da un punto di vista sistematico, se guardiamo alle Carte fondamentali, il diritto alla privacy si presenta con due corollari: il rispetto per la vita privata, tutelato dall’art. 8 della CEDU e l’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, e il diritto alla protezione dei dati personali, tutelato dall’art. 8 della Carta citata.

L’art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, al primo paragrafo sancisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, mentre al secondo paragrafo stabilisce che “non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” .

Il testo dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE ricalca quello dell’art. 8 della CEDU (“ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della proprie comunicazioni”), mentre l’art. 8 della medesima Carta, posto a protezione dei dati di carattere personale, al paragrafo 1 dispone che “ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano”, al paragrafo 2 che “i dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica”, infine, al paragrafo 3 che “il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente” .

Privacy: la radice dei diritti della personalità

Il diritto alla privacy garantisce non soltanto la riservatezza, ma anche che la sfera personale sia libera dall’ingerenza e dall’intrusione altrui, mentre il diritto alla protezione dei dati personali tutela la trasparenza sulle modalità di trattamento dei dati personali. Giova precisare che all’interno del sistema CEDU il secondo diritto è racchiuso all’interno del primo, il quale viene comunemente considerato la radice dei diritti della personalità e la cui interpretazione si è radicalmente evoluta dalla sua approvazione. Difatti, dall’iniziale mera tutela della sfera privata dall’ingerenza esterna, si è passati alla protezione di ogni aspetto legato alla personalità e alla libertà positiva di controllo sulle proprie informazioni personali.

Gdpr, un Giano bifronte

Il Regolamento n. 676/2018 (“GDPR”) si presenta dal canto suo come un Giano bifronte. Da una parte, tutela il mercato unico dei dati personali e la loro libera circolazione, dall’altra, protegge i dati personali degli individui. Questi ultimi si presentano sia come bene economico/asset strategico all’interno del digital single market, sia come bene immateriale (che gode di tutela giuridica quindi), con valore economico, riferibile al soggetto giuridico. Secondo il considerando 4 del Regolamento “il trattamento dei dati personali dovrebbe essere al servizio dell’uomo. Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va contemperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità. Il presente regolamento rispetta tutti i diritti fondamentali e osserva le libertà e i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dai trattati, in particolare il rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e d’informazione, la libertà d’impresa, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, nonché la diversità culturale, religiosa e linguistica”.

La (rigida) posizione del Garante europeo

Nonostante le aperture del testo normativo, l’European Data Protection Supervisor (EDPS), “Garante europeo”, assumendo una posizione di netta rigidità, ha escluso la configurabilità dei dati personali come (merce nonché) controprestazione; non solo, secondo l’Autorità “there might well be a market for personal data, just like there is, tragically, a market for live human organs, but that does not mean that we can or should give the market the blessing of legislation” (EDPS “Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content”) .

Il diritto alla riservatezza, diritto alla non ingerenza e diritto alla protezione dei dati personali garantiscono l’assenza di invasione nello spazio di vita di ciascun individuo, la protezione dei suoi dati personali nonché l’autodeterminazione dell’individuo circa l’utilizzo delle informazioni a lui riferibili. Il diritto alla privacy, definito in tal guisa nei suoi corollari, è strettamente correlato all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, secondo cui “la dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata” .

Conclusioni

Si tratta, in definitiva, di un diritto individuale riconducibile alla sfera della personalità, che ha per oggetto un bene immateriale, economico e, in quanto tale, disponibile secondo le limitazioni normative.

Come già anticipato, approfondiremo nel prossimo capitolo il consenso al trattamento dei dati personali, in particolare nelle sue correlazioni con l’elemento contrattuale del consenso; seguirà, poi, l’analisi delle Direttive n. 770/2019 (“Contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali”) e 771/2019 (“Relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni”) e della giurisprudenza amministrativa più recente .

