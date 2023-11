Il primato della Cina nei veicoli a nuova energia: la lezione per l’Occidente

Negli ultimi anni, il mercato cinese dei veicoli a nuova energia è stato molto vivace con la nascita di nuovi marchi emergenti di produzione di autovetture come BYD, NIO, Changan, Cenntro, SAIC ZhiJi, Geely’s Lynk & Co, Xpeng, Langtou di Dongfeng, Polar Fox di BAIC, Chery, Wuling, Aiways, NIO e Leap Motor.

Uno degli esempi importanti di marchi emergenti è il caso di NIO, un marchio sinonimo di automobile di nuova generazione, i cui volumi di vendita sono in grande crescita in Cina.

Il caso studio di NIO, stabilimento Hefei

NIO Inc. è un’azienda pionieristica nel mercato cinese dei veicoli elettrici, dal momento che produce congiuntamente e vende veicoli elettrici premium smart e interconnessi, guidando innovazioni nelle tecnologie di prossima generazione in connettività, guida autonoma e intelligenza artificiale. Ridefinendo l’esperienza dell’utente, fornisce agli utenti soluzioni di ricarica complete, convenienti e innovative e altre offerte di servizi incentrate sull’utente. Il nome cinese di NIO, Weilai, che significa “Arriva il Cielo Azzurro”, riflette la visione e l’impegno dei fondatori per un futuro più ecologico.

Nio è stato anche un esempio dell’influenza dei governi locali in Cina nel condizionamento delle direzioni strategiche di crescita economica, visto che nel 2020 il governo municipale di Hefei, una città della Cina orientale, ha favorito il trasferimento della produzione di NIO ad Hefei a fronte di un investimento complessivo per 7 miliardi di RMB che ha portato la società ad un incremento del suo sviluppo per raggiungere i livelli attuali di mercato.

Ad inizio 2022, NIO ha annunciato i risultati delle consegne del 2021: a Dicembre, sono stati consegnati un totale di 10.489 nuovi veicoli, un aumento anno su anno del 49,7%; nel quarto trimestre sono stati consegnati un totale di 25.034 nuovi veicoli, un aumento anno su anno del 44,3%, raggiungendo una crescita positiva per sette trimestri consecutivi; nel 2021 sono stati consegnati 91.429 nuovi veicoli, un aumento anno su anno del 109,1%, raddoppiando per due anni consecutivi. Dal momento della fondazione del marchio, NIO ha consegnato 167.070 nuovi veicoli.

NIO inquadra inoltre abbastanza bene il trend dell’industria automobilistica cinese dove c’è un significativo investimento da parte dei costruttori sullo sviluppo di modelli dove gli aspetti multimediali e di esperienza a bordo dell’automobile sono molto curati e rappresentano sicuramente il punto di forza di questi autoveicoli.

Per avere una idea più chiara di quella che è la visione in Cina dello sviluppo dell’industria delle automobili a nuova energia, riportiamo alcuni estratti dell’intervista rilasciata recentemente da Pu Yongjian, noto professore ed economista dell’Università di Chongqing.

Il peso dell’industria automobilistica sull’economia

Pu YongYan dichiara: “Lo sviluppo rapido dell’industria dei veicoli a energia nuova della Cina nei prossimi anni ha il potenziale di cambiare gli equilibri economici industriali internazionali degli ultimi alcuni decenni.

La storia dell’automobile risale a 250 anni fa, ed è rimasta l’industria più grande e importante fino ad oggi, in virtù anche dell’indotto importante che riesce a realizzare a differenza di altri settori industriali, realizzando dei veri e propri distretti industriali.

L’industria automobilistica ha una complessa catena di approvvigionamento che guida numerose industrie correlate. Guardando alla produzione di automobili, migliaia di componenti guidano industrie come il design, l’elettronica, l’acciaio, la chimica, i tessuti e la fabbricazione di macchine. Dopo che i prodotti sono fabbricati, guidano anche industrie come il commercio al dettaglio, il trasporto, la finanza, il leasing e la manutenzione.

Secondo le ricerche, anche se il fatturato e il numero di dipendenti di Toyota sono solo due o tre volte quelli di Huawei, Toyota ha quasi 40.000 fornitori, che sono 20 volte quelli di Huawei, e la maggior parte di essi sono aziende giapponesi. Quando si acquista una Toyota, questi 40.000 fornitori contribuiscono in vari modi. In Germania, oltre ai noti produttori di automobili come Volkswagen, ci sono fornitori di componenti come Bosch, ZF Friedrichshafen e Schaeffler. Anche se non si acquista un’auto tedesca, si stanno acquistando indirettamente freni da Bosch, componenti del telaio da ZF Friedrichshafen e parti da Schaeffler.

Di conseguenza, paesi come Germania e Giappone, noti per la loro abilità nella produzione automobilistica, guidano la competizione economica globale attraverso l’industria automobilistica.

Secondo le statistiche della Japan Automobile Manufacturers Association, la produzione dell’industria automobilistica rappresenta il 17% della produzione manifatturiera totale del Giappone e il 46% della produzione totale dell’industria delle macchine. Tra milioni di posti di lavoro nell’industria manifatturiera, c’è un milione di posizioni direttamente coinvolte nella produzione di automobili, con salari elevati medi che superano i 340.000 RMB all’anno.

Se includiamo le industrie correlate, quasi un decimo della forza lavoro del Giappone dipende dall’industria automobilistica.

Pertanto, proprio per questo molti esperti sostengono che, nonostante l’invecchiamento della popolazione del Giappone, o l’accumulo di debiti, o persino di fronte a crisi finanziarie, il loro status sviluppato rimarrà saldo.

Tuttavia, secondo la teoria dell’economista Joseph Schumpeter, le leggi dello sviluppo economico comportano sempre l’innovazione e la rottura delle norme esistenti.

L’impatto sul mercato dei veicoli a energia nuova

Questa volta, potrà essere il turno dei veicoli a energia nuova nazionali di portare un meccanismo dirompente nel settore l’industria automobilistica tradizionale!

Le vendite di auto giapponesi e tedesche sono in calo in Cina, scendendo rispettivamente del 13% e del 19%. Inoltre, nell’aprile di quest’anno, Francia e Italia hanno registrato cali record nelle vendite di auto dell’89% e del 98%, rispettivamente.

Retrocedendo al 2015, le esportazioni di automobili cinesi erano solo un sesto di quelle del Giappone. Tuttavia, entro luglio 2022, le esportazioni di automobili cinesi avevano superato quelle del Giappone, rendendo la Cina il più grande esportatore di automobili al mondo.”

Il prof. Pu sostiene inoltre che per alimentare questo processo di innovazione, saranno necessari investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche il sostegno alle start-up, che possono essere complementari alla presenza delle grandi industrie statali, creando un ambiente aziendale prospero e vibrante.

Continua “Nelle automobili tradizionali a motore a combustione interna ci sono tre componenti principali: il motore, il cambio e il telaio. I veicoli a energia nuova non richiedono motori a benzina o cambi, e il loro telaio è significativamente diverso da quello delle vetture tradizionali. Inoltre, il nucleo dei veicoli a energia nuova sono le batterie, e le aziende cinesi CATL e BYD hanno già conquistato una parte sostanziale del mercato delle batterie per veicoli a energia nuova.

Attualmente, le vendite annuali di veicoli a energia nuova prodotti in Cina sono cresciute da 13.000 a 3.521.000 unità, un aumento di quasi 270 volte in un decennio.

Le aziende cinesi, come CATL, BOE, Hikvision, Huawei HiSilicon, Megvii e Redsoft SenseTime, sono diventate tutte marchi noti in settori come le batterie, la tecnologia delle lenti, la produzione di moduli, il radar laser e gli algoritmi di intelligenza artificiale visiva. Il Delta del Fiume delle Perle, il Delta del Fiume Yangtze e la regione Chengdu-Chongqing sono diventati anche hub globali per la produzione di componenti automobilistici.

Mentre molte altre aziende si sono ridimensionate nell’ultimo anno, aziende come BYD hanno aumentato la loro forza lavoro da oltre 200.000 a 500.000 persone. Solo questa azienda potrebbe creare più di un milione di posti di lavoro in futuro.

La crescita dell’industria dei veicoli a energia nuova contribuirà ulteriormente alla crescita economica della Cina. Il declino delle industrie automobilistiche giapponesi ed europee potrebbe portare ad una recessione economica in questi paesi. Le vendite di automobili in Giappone sono diminuite per 14 mesi consecutivi, causando notevoli deficit commerciali e svalutazioni della valuta.

Le ragioni di questo sviluppo economico in Oriente

Per il professor Pu “Il declino dell’industria automobilistica in Occidente e la sua crescita in Oriente hanno ragioni sottostanti.

La Cina ha iniziato a concentrarsi sullo sviluppo di nuove energie negli anni ’90 e ha avviato il Programma 863 per i veicoli elettrici nel 2001. A partire dal 2007, il paese ha incoraggiato la commercializzazione dei veicoli a nuova energia e ha adeguato le rotte tecnologiche e sussidiato le imprese di veicoli a nuova energia per 15 anni.

La Cina ha avuto la lungimiranza di investire pesantemente nella ricerca e sviluppo per i veicoli a nuova energia, creando un ambiente favorevole alla crescita di questa industria. L’impegno a lungo termine del governo nella promozione dei veicoli a nuova energia, unito a cospicui investimenti nell’infrastruttura come le stazioni di ricarica, ha accelerato l’adozione dei veicoli elettrici in Cina.

Inoltre, le aziende cinesi come CATL, BYD e altre hanno rapidamente avanzato nella tecnologia delle batterie, consentendo loro di guadagnare un vantaggio competitivo nel mercato globale. Questa leadership tecnologica ha permesso alla Cina non solo di soddisfare la domanda interna di veicoli elettrici, ma anche di diventare un attore di rilievo nel mercato internazionale.

Il declino delle industrie automobilistiche giapponesi ed europee può essere attribuito anche alla loro resistenza al cambiamento e alla loro forte dipendenza dalle vetture tradizionali a motore a combustione interna. Mentre il panorama automobilistico globale si sposta verso l’elettrificazione e la sostenibilità, queste regioni stanno affrontando sfide economiche a causa del loro più lento adattamento alla nuova tendenza dei veicoli a nuova energia.

In sintesi, la crescita dell’industria dei veicoli a nuova energia in Cina, trainata dall’innovazione tecnologica, dal sostegno del governo e dalla forte domanda di mercato per i veicoli elettrici, ha il potenziale per disturbare la catena dell’industria automobilistica tradizionale su scala globale. Questo cambiamento sta contribuendo alla crescita economica della Cina, mentre pone sfide ai leader automobilistici consolidati in Giappone ed Europa che faticano a tenere il passo con le dinamiche in evoluzione del settore”.

Conclusioni

Riteniamo che il punto di vista del Professor Pu offra degli spunti interessanti per capire le dinamiche dello sviluppo del mercato e dell’economia cinese nell’ambito dei veicoli a nuova energia e possa far riflettere su orientamenti strategici da assumere in Italia in questo ambito tecnologico per favorire politica di innovazione, sviluppo della ricerca e di trasferimento tecnologico.

Sitografia

https://www.theverge.com/2020/6/5/21274457/nio-q1-earnings-deliveries-chinese-government-investment-bailout

Prof, Pu Yang riferimenti http://ceba.cqu.edu.cn/info/3056/2777.htm

Intervista a prof. Pu: https://mp.weixin.qq.com/s/WxzHiO-XvPCIuQ5xQ2mdXA