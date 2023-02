Impegno per l’ambiente, le aziende tech ci ingannano? Come capirlo dal rapporto ESG

Quando si tratta di ambiente, tutte le affermazioni devono essere supportate da prove e dati certi. Non decidereste se una persona sia innocente o colpevole senza prove, non credereste alle affermazioni su ciò che un prodotto o un servizio che volete acquistare potrebbe fare senza evidenze certe.

Purtroppo, non è assolutamente questa la situazione tipica quando si guarda, più in generale, agli approcci adottati da alcune aziende tecnologiche.

Ambiente, l’approccio di alcune aziende tecnologiche

Se succede una volta, si potrebbe parlare di eccessiva esuberanza; se succede due volte, si può pensare a uno schema, ma quando si passano mesi a costruire affermazioni fuorvianti e infondate su affermazioni non verificabili, allora si può pensare a un approccio più intenzionale. Vediamo quindi un esempio, senza fare nomi, di come una campagna che sembra corretta e attenta all’ambiente, sia in realtà fuorviante e priva di prove certe.

WHITEPAPER Rischi ESG all'interno della supply chain: approfondisci come mitigarli in modo proattivo Sviluppo Sostenibile Risk Management

La mia speranza è che in questo modo, chi utilizza questo genere di strategia, sia incoraggiato a fornire le prove mancanti, o perlomeno a considerare con molta attenzione se questo tipo di marketing, che riguarda il nostro ambiente e il nostro pianeta, è davvero il modo in cui vogliono presentarsi come azienda al pubblico.

I dati dei rapporti ESG

Iniziamo con un estratto del rapporto ESG fornito dall’azienda anonima che prendiamo ad esempio, perché è la base su cui si fonda tutto il resto.

I risultati sembrano incredibili, ma come hanno ottenuto questi numeri? Nel rapporto ESG si legge: “Nell’ambito di questa LCA, abbiamo incaricato una società di consulenza ambientale esterna di valutare il confronto tra il prodotto xxxxxx e gli array all-flash della concorrenza”.

Ma non nominano la società di consulenza ambientale esterna, né forniscono l’accesso a tale valutazione. Non nominano nessuno dei concorrenti, né specificano la configurazione del loro sistema o di uno dei sistemi concorrenti, non nominati a loro volta, con cui poi lo confrontano. Oltre a ciò, il rapporto su cui si basano questi risultati è in attesa di una revisione critica da parte di terzi. Infine, aggiungo che si tratta di un rapporto datato aprile, quindi non così recente.

Le indicazioni della CMA britannica

Ecco cosa dice la CMA del Regno Unito in merito alle rivendicazioni ambientali, che dovrebbero sempre essere il vostro “sniff test”:

le affermazioni devono essere veritiere e accurate

le affermazioni devono essere chiare e prive di ambiguità

le affermazioni non devono omettere o nascondere informazioni importanti e rilevanti

i confronti devono essere equi e significativi

le affermazioni devono considerare l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio

le affermazioni devono essere motivate

Ma, invece di seguire questi dettami, si va avanti e, con queste fondamenta, si inizia a costruire su di esse…

Tutti i calcoli presenti nell’immagine soprastante si basano sulle informazioni contenute nel rapporto ESG 2021, di cui, come abbiamo appena visto, non ci viene fornita alcuna prova o alcun contenuto. Già solo per questo motivo, sarebbe possibile evitare di prendere in considerazione le altre informazioni contenute nel grafico. Ma, solo per evidenziare il gioco di prestigio, proviamo a vederne un paio:

Sulla destra si legge che il risparmio energetico è dell’80% rispetto alle soluzioni all flash della concorrenza, ma, come abbiamo appena detto, non c’è nulla a supporto di questa affermazione .

. Quando si guardano i numeri nella tabella di confronto, si pensa ovviamente che si tratti di un confronto tra sistemi flash equivalenti, e che quindi sia migliore di circa l’80%, giusto? In realtà, non è così: andando a vedere lo spazio del rack, 52U contro 6U, e le dimensioni delle unità, 7,7TB contro 18,3TB, si può notare che non si tratta di un confronto tra soluzioni flash equivalenti.

Ancora una volta, andiamo a vedere cosa dice la CMA del Regno Unito in merito alle rivendicazioni ambientali: questo prodotto le supera tutte, o ne supera effettivamente qualcuna?

Conclusioni

Da un paio d’anni lavoro attivamente sul tema della sostenibilità ambientale e mi sono imposto alcune regole importanti: fare del mio meglio per essere aperto, onesto e, nel caso in cui utilizzi dei numeri a sostegno delle mie affermazioni, che questi provengano da fonti indipendenti, nominandole. Mi sono imposto anche di essere chiaro in tutti i dati che utilizzo quando si tratta di consumo energetico o di emissioni, rendendoli pubblici per essere il più trasparente possibile. Ho anche incoraggiato tutti i miei colleghi di NetApp a seguire queste stesse regole.

Come ho detto all’inizio, quando si tratta di ambiente tutte le affermazioni devono essere supportate da prove.

Sono incoraggiato dai progressi che il Regno Unito, l’Unione Europea e molte altre regioni stanno compiendo nella “transizione verde” per quanto riguarda le rivendicazioni ambientali. Credo che ciò contribuirà certamente a fermare alcune di queste attività fuorvianti e non trasparenti, ma nel frattempo è nostro dovere nei confronti del pianeta e dell’ambiente chiedere conto alle aziende di quello che affermano.

@RIPRODUZIONE RISERVATA