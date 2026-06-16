GenAI nelle decisioni pubbliche, cosa insegna Taiwan alla PA italiana

La vera posta in gioco dell’Intelligenza Artificiale Generativa nella Pubblica Amministrazione non è la produzione automatica di testi, ma la capacità di comprimere il tempo che separa dati, evidenze, analisi e decisione. In un contesto in cui le amministrazioni sono chiamate a rispondere a crisi sanitarie, transizioni industriali, cambiamenti climatici, trasformazioni tecnologiche e nuove vulnerabilità geopolitiche, il valore strategico della GenAI consiste nella possibilità di rafforzare il ciclo del policy-making: raccolta informativa, analisi comparativa, sintesi, valutazione di scenari, redazione di briefing e supporto alla decisione.