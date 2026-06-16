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GenAI nelle decisioni pubbliche, cosa insegna Taiwan alla PA italiana

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Il caso Taiwan STPI mostra come la GenAI possa diventare un’infrastruttura di supporto al policy-making pubblico. Il modello RAG consente di collegare fonti, documenti e decisioni, offrendo alla PA italiana una lezione su governance, competenze, procurement e qualità amministrativa

Pubblicato il 16 giu 2026
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Aldo Ceccarelli

information security compliance officer

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Glowing data cloud hovering over grid floor in digital space, with code snippets and data streams. Cyberspace, data visualization, futuristic, technological, abstract, network, innovation

La vera posta in gioco dell’Intelligenza Artificiale Generativa nella Pubblica Amministrazione non è la produzione automatica di testi, ma la capacità di comprimere il tempo che separa dati, evidenze, analisi e decisione. In un contesto in cui le amministrazioni sono chiamate a rispondere a crisi sanitarie, transizioni industriali, cambiamenti climatici, trasformazioni tecnologiche e nuove vulnerabilità geopolitiche, il valore strategico della GenAI consiste nella possibilità di rafforzare il ciclo del policy-making: raccolta informativa, analisi comparativa, sintesi, valutazione di scenari, redazione di briefing e supporto alla decisione.

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