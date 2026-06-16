La vera posta in gioco dell’Intelligenza Artificiale Generativa nella Pubblica Amministrazione non è la produzione automatica di testi, ma la capacità di comprimere il tempo che separa dati, evidenze, analisi e decisione. In un contesto in cui le amministrazioni sono chiamate a rispondere a crisi sanitarie, transizioni industriali, cambiamenti climatici, trasformazioni tecnologiche e nuove vulnerabilità geopolitiche, il valore strategico della GenAI consiste nella possibilità di rafforzare il ciclo del policy-making: raccolta informativa, analisi comparativa, sintesi, valutazione di scenari, redazione di briefing e supporto alla decisione.
il modello
GenAI nelle decisioni pubbliche, cosa insegna Taiwan alla PA italiana
Il caso Taiwan STPI mostra come la GenAI possa diventare un’infrastruttura di supporto al policy-making pubblico. Il modello RAG consente di collegare fonti, documenti e decisioni, offrendo alla PA italiana una lezione su governance, competenze, procurement e qualità amministrativa
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