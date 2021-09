Smart working e PA, urgente un nuovo quadro normativo - Agenda Digitale

Il Ministro alla PA Renato Brunetta ha dichiarato che per la ripresa e crescita del paese è necessaria “una riduzione sostanziale del ricorso allo smart working tra i dipendenti pubblici”, il suo obiettivo: ridurre al 15% l’attività da remoto del settore pubblico.

Il tema è certamente fra i più dibattuti al momento, ma bisogna rifuggire da posizioni semplicistiche. La realtà è che siamo davanti a un momento di passaggio, storico, dallo smart working di emergenza a un lavoro nella normalità, che può essere diverso da quello che è stato prima, cogliendo i vantaggi della trasformata società digitale.

Una trasformazione importante che ha bisogno di una fase di accompagnamento, anche giuridica.

Smart working fuori dall’emergenza

Il lavoro da remoto, infatti, finora ha vissuto di regole emergenziali e ora è arrivato il momento fare un primo bilancio dei suoi effetti.

Analizzando qualche dato emerge, come indicato dal Corriere della Sera Economia[1], che:“in base alle analisi elaborate da Fondazione Studi Consulenti del lavoro sulla base dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato e dal Formez-«Rapporto di monitoraggio sull’attuazione del lavoro agile nelle PA», a marzo 2020, su 3,2 milioni di dipendenti pubblici, 1,8 milioni erano in smart working (56,6%). A marzo 2020 però eravamo all’apice della crisi; a settembre, invece, una buona parte dei pubblici dipendenti era tornata in presenza e meno della metà (46,2% per un totale di 1,5 milioni) continuava a lavorare da remoto. Da allora però le percentuali non sono cambiate molto e il dato più recente esistente riporta che a maggio 2021, la quota di dipendenti pubblici in smart working risulta essere al 37,5%, pari ad un totale di 1,2 milioni di lavoratori. Nell’attesa di indicazioni sulla quota del 15% indicata dal ministro Brunetta (potrebbe essere riferita ai lavoratori oppure al tempo di lavoro) e ipotizzando che si riferisca al numero di lavoratori interessati, significa che lo smart working nel pubblico sarebbe consentito in tutto a 500 mila dipendenti.”

Il timore del Ministro è che il lavoro da casa e non in presenza sia foriera di lavoratori opportunisti, che in regime di smart working approfitterebbero della distanza fisica dal datore di lavoro e delle peculiarità del lavoro agile per “lavorare di meno”. A parere del Ministro la produttività della PA ne risentirebbe in modo significativo.

L’esperienza dei datori di lavoro privati invece sembra essere del tutto diversa e la tendenza per il futuro è quella di mantenere lo smart working, almeno per qualche giorno a settimana. Il settore privato pare aver trovato un’opportunità nel lavoro agile.

La disciplina emergenziale, finalizzata alla tutela della salute umana, ha imposto – come sappiamo – la repentina trasformazione di molte prestazioni lavorative che si sono trasferite fuori dai locali aziendali e si sono di fatto smaterializzate con il lavoro da remoto.

In questa situazione di emergenza la salute pubblica ha avuto la priorità su altri interessi in gioco quali il diritto alla privacy e degli altri diritti dei lavoratori e delle imprese, e così anche nella pubblica amministrazione. Oggi che possiamo cominciare a pensare al futuro e a cosa ci aspetta dopo il periodo emergenziale, è opportuno analizzare i risultati di questa esperienza al fine di costruire un modello di lavoro che tenga conto di tutti i diversi interessi in gioco, nell’intreccio della disciplina generale in materia di “privacy” con il diritto del lavoro al fine di “imparare la lezione” da questa esperienza e sviluppare nella pubblica amministrazione resilienza per le sfide del futuro che ci attende.

Controllo dei lavoratori agili

Il controllo dei lavoratori agili è poi l’altro tema caldo, un tema fortemente connesso anche alla questione dei “furbetti del pubblico” che Brunetta si pone l’obiettivo di combattere da sempre. Forse una più precisa regolamentazione di tale aspetto potrebbe diventare una delle chiavi per raggiungere la soddisfazione reciproca del Ministro e delle parti sociali.

In relazione alla specifica problematica del rapporto tra potere di controllo e protezione dei dati personali del personale dipendente si possono enucleare, secondo molti (v. Andrea Sitzia – Professore associato di Diritto del lavoro nell’Università degli studi di Padova), stante il silenzio della decretazione d’urgenza, almeno due questioni.

La questione sul controllo tramite gli strumenti del lavoro agile o di telelavoro (strumenti e dotazioni aziendali): ossia fino a dove può spingersi il controllo del datore di lavoro sugli strumenti utilizzati dal lavoratore nell’esecuzione della porzione “agile” della prestazione.

La stragrande maggior parte dei casi si risolve con l’art. 4, Stat. Lav. e la disciplina sugli strumenti di lavoro in abbinamento alla e preventiva informazione (anche ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679) al lavoratore cristallizzata nell’articolo della L.300/70 menzionato, tale impostazione è coerente anche con quanto previsto dall’accordo quadro nazionale sul telelavoro[2] nelle pubbliche amministrazioni, che, all’art. 5, comma 3, prevede che “fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all’insaputa dei lavoratori, l’amministrazione è tenuta ad informare il lavoratore circa le modalità attraverso avviene la valutazione del lavoro prestato”.

Necessario bilanciamento tra diritti e interessi

Il lavoro “a distanza” – di qualsiasi tipo sia – richiede una delicata operazione di bilanciamento fra interessi e diritti: se da un lato, infatti, il datore di lavoro, non potendo effettuare un controllo diretto sull’adempimento della prestazione, avverte l’esigenza di poter controllare l’attività lavorativa attraverso gli strumenti tecnologici utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione, dall’altro lato il legislatore non può non preoccuparsi di tutelare il lavoratore dai rischi di lesione della “personalità e libertà morale” potenzialmente derivanti dall’esercizio del potere di controllo datoriale.

Nonostante il GDPR e la sua entrata in vigore (del 2018) in Italia e nella Pubblica Amministrazione ancora non c’è una vera attenzione al problema e soprattutto c’è ancora molta ignoranza in materia di privacy.

Ancora troppo pochi i consulenti capaci di affrontare il tema sotto i suoi molteplici profili: tecnico-informatico e legal-giuslavoristico, e molti i sindacati che in questo panorama di incertezze e disinformazione hanno utilizzato la privacy come spauracchio per limitare ogni tipologia di controllo (anche previsto come possibile per legge) sui lavoratori, nell’ottica di relegare il potere datoriale. [3]

Limitazione che spesso da luogo alle temute inefficienze anche del Ministro.

Strumenti del lavoro agile

Si aggiunga la questione relativa al lavoro agile/telelavoro svolto con strumenti personali del lavoratore.

Nel settore del lavoro pubblico l’ordinamento, fuori dall’emergenza, mostra ampie cautele rispetto al ricorso a strumenti di lavoro non forniti dall’amministrazione. Questa pratica, ammessa in via emergenziale dall’art. 87, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ricade comunque sotto la prescrizione dell’art. 4, lett. A), D.P.C.M. 1° giugno 2017 (recante la Dir. n. 3/2017, contenente regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti), a mente della quale è sempre “auspicabile” che gli strumenti utilizzati dallo “smart worker” “siano configurati alla lavoratrice o al lavoratore dall’amministrazione medesima, per ragioni di sicurezza e protezione della rete”.

La disciplina sul lavoro agile, coerentemente con quanto previsto nell’accordo quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002, considera essenziale che coloro che svolgono telelavoro/lavoro a distanza definiscano i confini tra lavoro e vita privata, il che dovrebbe includere la predisposizione di uno spazio dedicato di lavoro nel quale si possa lavorare senza interruzioni e disconnettersi in orari destinati al riposo e alla vita privata. In assenza di accordo, giusta la deroga prevista in ragione dell’emergenza, ci si dovrà attenere, ancora una volta, al Reg. UE 2016/679, che, agli artt. 6 e 9, evidenzia come il legittimo interesse del titolare (e quindi del datore di lavoro) debba sempre essere bilanciato con gli interessi e le libertà fondamentali dell’interessato. L’Opinione n. 2/2017 del Gruppo europeo per la protezione dei dati personali (WP29), ha, a questo riguardo, evidenziato che “in order to prevent monitoring of private information appropriate measures must be in place to distinguish between private and business use of the device”(al fine di prevenire il monitoraggio delle informazioni private, devono essere messe in atto misure appropriate per distinguere tra uso privato e professionale del dispositivo).[4]

Cosa bisogna fare

Appare evidente che è quanto mai necessario procedere ad una razionalizzazione della disciplina emergenziale da aggiornare e adeguare al nuovo modo di lavorare, alle opportunità che lo smart working ha creato per le aziende e per i lavoratori che hanno trovato spazio – soprattutto in Italia – per essere più flessibili e conciliare vita privata e lavoro.

Molte categorie di lavoratori hanno infatti beneficiato di questo tipo di organizzazione, il tema apre a molti altri argomenti: il lavoro femminile, la tutela della famiglia e il suo valore, l’assistenza agli anziani, il mobbing e alcune forme di abuso psicologico di molestie sui luoghi di lavoro, etc. Inoltre, non è meno importante l’effetto sulla produttività dei singoli, ragione sottesa come detto in apertura alle scelte di Brunetta. Infatti, molti lavoratori sembrano essere divenuti più produttivi lavorando “per obiettivi” da remoto, un aspetto forse psicologico da indagare soprattutto nell’ambito delle risorse umane.

Nuove tipologie di lavoro portano a nuove forme di controllo, forse è l’occasione per rivedere alcune dinamiche del lavoro pubblico indagando soprattutto gli effetti positivi del lavoro agile.

Note

