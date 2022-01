AI e software open source: un aiuto alla risoluzione dei conflitti nei progetti distribuiti - Agenda Digitale

L’apertura del codice open source favorisce modalità di sviluppo collaborative, in cui un’intera comunità di sviluppatori contribuisce alla creazione, manutenzione ed evoluzione del software. I progetti open source sono il luogo in cui gli sviluppatori collaborano tra loro e con la comunità degli utenti finali per sviluppare applicazioni innovative.

Quando lo stesso programma viene modificato da più programmatori possono però sorgere incongruenze dovute a modifiche incompatibili dello stesso blocco di codice. Questo evento è chiamato conflitto.

Il progetto ALMOST-RERERE (REuse REcorded REsolutions) del Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano ha realizzato uno strumento di intelligenza artificiale per la risoluzione semiautomatica dei conflitti e lo ha integrato in Git, il sistema per il controllo delle versioni (Version Control System, VCS) di GitHub. Quest’ultima è la più grande piattaforma che ospita progetti open source è GitHub e nel momento in cui questo articolo è scritto accoglie oltre 73 milioni di sviluppatori appartenenti a oltre 4 milioni di organizzazioni e attivi su più di 200 milioni di progetti.

Il sistema per il controllo delle versioni e la risoluzione dei conflitti

Lo sviluppo di applicazioni complesse e di grandi dimensioni richiede la distribuzione della programmazione tra più sviluppatori. Perciò il cuore di una piattaforma per progetti open source collaborativi è il sistema per il controllo delle versioni (Version Control System, VCS). Un VCS permette a più sviluppatori di lavorare contemporaneamente allo stesso codice sorgente.

Per supportare lo sviluppo distribuito, i VCS offrono funzioni per condividere il codice, tenere traccia delle modifiche e identificare i conflitti causati dall’unione (merge) di versioni concorrenti. Quando il VCS segnala un conflitto, uno degli sviluppatori coinvolti deve risolverlo manualmente, riconciliando tra di loro le modifiche incompatibili. Questa attività rende l’integrazione del codice un’attività lunga e dispendiosa.

La risoluzione dei conflitti è anche un’attività ripetitiva perché conflitti simili o identici si ripresentano spesso ad ogni nuova iterazione. Uno studio su progetti software open source [Nguyen2013] ha rilevato che la ripetitività di piccole modifiche può essere molto elevata (fino al 70%) e può richiedere di risolvere più volte molti conflitti simili durante l’integrazione. Una recente indagine su 2.731 progetti open source ha permesso una caratterizzazione molto accurata dei conflitti [Ghiotto2018]. Oltre la metà dei blocchi di codice in conflitto ha dimensioni limitate (5 righe o meno) e spesso (nell’87% dei casi) il conflitto è risolto sfruttando codice già presente nelle versioni fuse. Ciò è confermato anche da un recente studio dello sviluppo distribuito del browser Microsoft Edge, da cui emerge che i conflitti si verificano nella gran parte delle integrazioni (80,4%), che i blocchi conflittuali piccoli (da 1 a 2 LOC) rappresentano quasi un terzo del totale e che le risoluzioni manuali tendono a seguire schemi ripetitivi [MS2021].

Questi dati suggeriscono la possibilità di applicare metodi basati sull’intelligenza artificiale per apprendere le regole con cui gli sviluppatori umani risolvono i conflitti combinando i segmenti di codice esistenti per poi applicare tali regole a nuovi conflitti nello stesso o in altri progetti.

Progetto Numero di Commits Numero di Sviluppatori Nome Descrizione URL Chromium Navigatore web open source https://github.com/chromium/chromium 1065914 2397 Linux Sistema Operativo open source https://github.com/torvalds/linux 1058869 12044 Android Framework Base Sistema Operativo per smartphones https://github.com/aosp-mirror/platform_frameworks_base 655277 748 Intellij Ambiente di sviluppo integrato per diversi linguaggi https://github.com/JetBrains/intellij-community 358722 720 gcc Compilatore per c/c++ https://github.com/gcc-mirror/gcc 190007 100 Swift Linguaggio di programmazione per dispositivi Apple https://github.com/apple/swift 127939 901 Tensorflow Piattaforma Open source for Machine learning https://github.com/tensorflow/tensorflow 121835 3019 Python Linguaggio di programmazione basato su scripting https://github.com/python/cpython 111610 1703 Kubernetes Gestore di applicazioni per sviluppo distribuito https://github.com/kubernetes/kubernetes 105196 3147 Microsoft Visual Studio Code Ambiente di sviluppo integrato per Microsoft VB https://github.com/microsoft/vscode 90248 1538

Tabella 1.Dieci delle più grandi progetti su GitHub per numero di Commits e di svilupatori.

Il progetto ALMOST-RERERE

Il progetto ALMOST-RERERE ha sviluppato un metodo per consentire a un sistema VCS di apprendere come risolvere autonomamente nuovi conflitti grazie alla conoscenza dei conflitti risolti in precedenza dai programmatori.

L’idea chiave è analizzare le risoluzioni dei conflitti prodotte dagli sviluppatori in passato per creare regole applicabili automaticamente a conflitti futuri. Quando in un progetto il primo conflitto è risolto manualmente, il blocco di codice conflittuale e la risoluzione creata dal programmatore sono elaborati per derivare una regola di risoluzione (Conflict Resolution Rule — CRR). Quindi viene creato un primo gruppo di conflitti simili (Conflict Cluster — CC) e la regola è associata a tale gruppo. Un CC contiene conflitti con struttura simile che possono essere risolti allo stesso modo. Quando si verifica un nuovo conflitto, lo si confronta con i gruppi esistenti. Se la somiglianza con i conflitti di uno o più gruppi già formati è superiore a una certa soglia, si usa la regola CRR del gruppo con la massima somiglianza per generare la risoluzione automatica. Poi il conflitto è aggiunto al gruppo e l’algoritmo di generazione delle regole è eseguito di nuovo per tenere conto della conoscenza contenuta nel nuovo conflitto e derivare una regola più precisa. Se invece non si trova un gruppo di conflitti sufficientemente simili a quello nuovo, si interpella l’utente che deve fornire una risoluzione manuale, da cui si genera una nuova coppia (CC, CRR).

Di cosa parliamo quando parliamo di Open Source Il software open source è un codice progettato per essere accessibile pubblicamente in modo tale che chiunque possa leggerlo, modificarlo e distribuirlo [RedHat]. Lo status di software open source richiede il rilascio del codice con modalità di licenza che permettano legalmente la fruizione da parte di terzi. Esistono svariati tipi di licenze software per la pubblicazione del software open source i cui tratti comuni possono essere riassunti così: Il software è reso accessibile in forma di codice sorgente , tipicamente in modo gratuito, in modo che l’utente possa visualizzarlo e modificarlo.

, tipicamente in modo gratuito, in modo che l’utente possa visualizzarlo e modificarlo. Il codice sorgente può essere riusato all’interno di nuove applicazioni e quindi può essere ridistribuito. Il 21 ottobre 2020 la Commissione Europea ha approvato la nuova strategia Open Source Software 2020-2023 [OSS20-23] per favorire il raggiungimento degli obiettivi della strategia digitale della Commissione all’interno del programma Europa Digitale. La strategia OSS20-23 considera l’open source una chiave fondamentale per realizzare un’Unione Europea più autonoma e sovrana dal punto di vista tecnologico. Secondo uno studio commissionato dalla DG CONNECT della Commissione Europe [EC2021] le aziende europee hanno investito circa un miliardo di euro in software open source, con un impatto sull’economia dell’eurozona stimato tra i 65 e 95 miliardi di euro. Lo studio rileva inoltre che un aumento del 10% sugli investimenti in software open source potrebbe contribuire alla nascita di oltre 600 start-up, generando un aumento di PIL di 100 miliardi di euro. In Italia, le politiche sull’open source rientrano nell’ambito del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale e dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID). Nel 2017 il Dipartimento e AgID hanno creato Developers Italia, un’iniziativa volta alla promozione del software open source nella Pubblica Amministrazione. Developers Italia fornisce strumenti di supporto all’adozione del software open source nella PA, come ad esempio capitolati già pronti o il catalogo di soluzioni software per la PA. Ad oggi il catalogo contiene 217 applicazioni, riutilizzate circa 1900 volte da PA nazionali [MITD2021]. La popolarità del software open source è testimoniata dal successo di molti sistemi di largo utilizzo non solo da parte degli sviluppatori di applicazioni ma anche da parte del pubblico dei consumatori (vedi Tabella 1). Ad esempio, le piattaforme di sviluppo del software più popolari, come LAMP (Linux, Apache, MySQL, e PHP) e MEAN (MongoDB, Express.js, AngularJS e Node.js) sono software open source. Inoltre, la stragrande maggioranza degli smartphone del mondo usa Android, il sistema operativo open source basato sul codice aperto del sistema operativo Linux.

I risultati del progetto ALMOST-RERERE

Il gruppo di ricerca del Dipartimento di Elettronica Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano ha lavorato per oltre due anni al problema della risoluzione semiautomatica dei conflitti nei progetti open source distribuiti. I risultati conseguiti, codificati in un sistema chiamato ALMOST-RERERE che estende la piattaforma VCS Git, possono essere riassunti come segue.

L’obbiettivo della risoluzione semiautomatica di conflitti nei progetti distribuiti è stato formalizzato come un problema di apprendimento automatico e affrontato con le tecniche dell’Intelligenza Artificiale più idonee per questa classe di problemi.

è stato formalizzato come un problema di apprendimento automatico e affrontato con le tecniche dell’Intelligenza Artificiale più idonee per questa classe di problemi. L’apprendimento automatico delle modalità di risoluzione di un conflitto è stato affrontato in due passi: Il primo passo identifica nella storia del progetto i conflitti simili a quello da risolver e. A questo scopo si è definito un algoritmo di clustering in grado di raggruppare conflitti simili in gruppi (CC) e di assegnare un nuovo conflitto al gruppo che contiene gli esempi più simili. Un CC include conflitti risolvibili nello stesso modo. Una volta raggruppati i conflitti simili, un algoritmo genetico [Bartoli2019] crea automaticamente le regole di risoluzione (CRR) per i conflitti di ciascun CC. Una CRR è un micro-programma (più precisamente un’espressione regolare di ricerca e sostituzione) sintetizzato a partire da un insieme di risoluzioni di conflitti specificate come coppie <stato precedente, stato successivo>. Lo stato precedente esprime la porzione di codice interessata da modifiche inconsistenti mentre lo stato successivo rappresenta la versione del codice da cui sono state eliminate le inconstenze. Una CCR codifica le modifiche da apportare al codice sorgente per trasformare lo stato iniziale inconsistente in uno stato finale in cui le inconsistenze sono risolte.

La tecnica di Intelligenza Artificiale progettata è implementata nel sistema ALMOST RERERE, che estende le funzionalità di Git VCS (vedi Figura 1). ALMOST RERERE risolve conflitti simili a quelli osservati nelle iterazioni precedenti e può essere usato durante il processo di sviluppo per velocizzare la risoluzione dei conflitti con regole che diventano sempre più precise man mano che lo sviluppo dell’applicazione progredisce.

(vedi Figura 1). ALMOST RERERE risolve conflitti simili a quelli osservati nelle iterazioni precedenti e può essere usato durante il processo di sviluppo per velocizzare la risoluzione dei conflitti con regole che diventano sempre più precise man mano che lo sviluppo dell’applicazione progredisce. L’efficacia di ALMOST RERERE è stata valutata su 21 progetti open source. Si sono estratti 44.282 blocchi di codice conflittuali e si sono usati 12.891 conflitti di dimensioni ridotte (fino a 6 LOC) per derivare le regole CRR. Si sono sfruttate le risoluzioni manuali fornite dagli sviluppatori presenti nell’archivio storico del VCS per valutare l’accuratezza del sistema. I risultati dimostrano che ALMOST RERERE può sintetizzare una risoluzione per oltre il 43% dei conflitti (oltre il 70% se si considerano i conflitti che hanno almeno un conflitto simile nella storia precedente) e può riprodurre esattamente la stessa soluzione che gli sviluppatori umani hanno applicato nel 44% dei casi (53% per conflitti che interessano una sola riga di codice).

Figura 1: l’architettura di ALMOST-RERERE

La Figura 1 mostra l’architettura di Almost Rerere, che comprende quattro componenti principali: Submission Manager, Cluster Manager, CRR Generator e Conflict Resolver. Il Submission Manager estende Git e orchestra l’elaborazione di un comando di unione (merge) o salvataggio (commit) emesso dallo sviluppatore. Il Cluster Manager implementa l’algoritmo che assegna un conflitto a un cluster esistente o nuovo. Il CRR Generator realizza il metodo per la generazione delle regole di risoluzione ed è attivato ogni volta si aggiunge un conflitto a un cluster. Infine, il Conflict Resolver è invocato quando si verifica un nuovo conflitto. Cerca il cluster con il più alto indice di somiglianza, estrae la regola CRR associata, la applica e restituisce il risultato come possibile risoluzione al conflitto.

Il codice del progetto è disponibile come open source nel repositorio GitHub

