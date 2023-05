Donne e impresa: come arrivare preparate alle sfide dell’innovazione

Un nuovo protagonismo femminile, grazie al coinvolgimento del mondo imprenditoriale e associativo, verso un futuro di connessioni sempre più digitali e flussi sempre più globali: è questo l’obiettivo del comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Le iniziative rivolte alle donne imprenditrici

Tra le principali iniziative, abbiamo varie azioni rivolte alle donne imprenditrici, dalla formazione per la leadership ai progetti europei, in particolare puntando sulle materie STEM, vale a dire sull’insieme delle discipline scientifico-tecnologiche, dagli eventi ai bandi, dall’alternanza scuola lavoro alle startup. Cerchiamo di essere a fianco delle imprese che desiderano un supporto dalla Camera di commercio in varie fasi della loro attività e per diverse esigenze, con iniziative personalizzate per le donne alla guida delle imprese.

Abbiamo già contribuito a promuovere molti progetti e azioni concrete e continuiamo a credere in questa modalità operativa. Intendiamo inoltre far crescere l’attenzione su queste importanti tematiche digitali e tecnologiche già nel periodo dell’istruzione, in una logica di avvicinamento del mondo della scuola a quello delle imprese, particolarmente necessario a fronte di una vasta portata della spinta innovativa che ci troviamo ad affrontare e della centralità di questi temi.

La necessaria connessione tra istituzioni e imprese

Fare sistema tra le istituzioni e il mondo delle imprese è importante per superare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro. Vorrei ricordare che oggi, in un mercato sempre più internazionale, occorre avere un’apertura e disponibilità culturale e innovativa, per trattare con i partner all’estero in una realtà globale. Credo che questo sia un fattore particolarmente presente nell’universo femminile, attento ai valori, alla conoscenza, al dialogo, che viene promosso, mantenuto e rafforzato utilizzando i nuovi strumenti digitali, che si mostrano particolarmente adatti. Credo che lo sguardo femminile riesca a cogliere in modo particolarmente appropriato la complessità di una realtà internazionale e digitale in rapida evoluzione. Quella che senza dubbio è una difficile sfida, se sapremo affrontare le situazioni nel modo giusto, può diventare una importante opportunità.

La partecipazione delle donne al mondo del lavoro

Per le imprenditrici, a partire dalle nuove generazioni, occorre attualizzare la realtà in un’epoca di forti cambiamenti, che richiedono conoscenza e preparazione anche dal punto di vista tecnologico, in un’interazione al passo con una rapida e continua innovazione. Un tema che si presenta con particolare enfasi nei contesti dell’impresa familiare, caratterizzati da una impostazione di solidarietà e collaborazione per confermare i valori tradizionali su cui si fonda l’attività economica e allo stesso tempo per guardare al futuro. Oggi siamo tutti chiamati a contribuire al lavoro e al benessere delle nostre famiglie e dei nostri territori. La partecipazione delle donne al mondo del lavoro cresce costantemente e silenziosamente. Le barriere che ci troviamo ad affrontare sono spesso nella necessità di servizi che consentano di armonizzare il proprio ruolo in famiglia e sul lavoro, servizi spesso di valenza quotidiana, che la crescente partecipazione femminile rende ancora più importanti. In questo ambito, col digitale sono arrivate nuove opportunità per la gestione dei tempi, con la possibilità di svolgere alcune attività a distanza e senza spostamenti.

Arrivare preparate alle richieste di un mercato in cambiamento

Si tratta di nuove abitudini, ora ampiamente diffuse, che hanno avuto un particolare impatto proprio sul lavoro femminile, per una partecipazione a pieno titolo alla costruzione quotidiana del benessere collettivo. Per arrivare preparate di fronte alle richieste di un mercato in rapido cambiamento, guidato dalla tecnologia e dal digitale, ritengo che sia importante puntare sulla formazione. Credo che oggi dobbiamo pensare alla formazione come fattore di connessione delle persone con gli ambiti di interesse e con il lavoro. Si tratta quindi di una formazione continua, che possa seguire la persona nei suoi cambiamenti. La formazione assume un ruolo sempre più centrale come motore del cambiamento. Occorre partire dalla scelta degli studi, in una logica di impresa e tecnologie. Oggi c’è una crescente importanza della formazione tecnica. Per quanto riguarda gli studi, abbiamo provenienze molto diverse delle donne imprenditrici e credo sia importante osservare come ogni percorso di studio aiuti a creare una modalità di azione diversa, quasi personalizzata, sulla propria realtà aziendale. Credo inoltre che per le donne imprenditrici o manager abbia un ruolo molto importante l’esperienza. Quindi, per quanto riguarda la formazione, occorre sviluppare le proprie abilità sul campo, in connessione con situazioni specifiche.

Conclusioni

È importante cercare di esporsi, di rendersi disponibili ad affrontare situazioni nuove. Tra gli elementi a favore di un management femminile aperto ai temi dell’innovazione, vorrei indicare le capacità comunicative e di relazione, di aggregazione, di ascolto, di fare gruppo, che sono alla base della vita quotidiana di un’azienda e che sono elementi importanti anche per creare un buon clima di lavoro.