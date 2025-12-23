Saper usare un software non è un mestiere: l’errore che l’IA non perdona

Il dibattito sul divario esistente tra le competenze richieste dalle aziende e quelle possedute dai lavoratori rischia spesso di fermarsi agli slogan. In realtà, al centro della trasformazione guidata dall’intelligenza artificiale c’è la distinzione tra competenze strumentali e competenze professionali, cioè tra chi sa usare un software e chi sa progettare, interpretare e decidere.