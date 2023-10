Le sfide dell’editing del genoma umano: tutto è lecito per salvare vite?

Il campo della genomica rivela aspetti del comportamento umano che invitano a riflettere sul futuro sviluppo e sulle implicazioni per i cittadini, soprattutto per i giovani con decenni di vita davanti. La ricerca progredisce rapidamente grazie a un vasto ecosistema di organizzazioni nazionali e internazionali, ma deve affrontare sfide cruciali, scientifiche, etiche, legali, economiche, sociali e di governance.

Gran parte dei progressi è motivata da obiettivi nobili come il miglioramento della salute e la lotta alle malattie, ma ci sono anche dinamiche meno altruistiche legate a potere, fama e ricchezza.

È uno scenario in continua e veloce evoluzione che richiede una maggiore educazione e formazione della società sull’impatto della genomica, perché è in gioco l’evoluzione umana. Per mostrare alcune di queste implicazioni, esaminiamo due casi molto diversi, il primo appartiene al settore scientifico, il secondo a quello commerciale.

Genio solitario? La vicenda scientifica di He Jankui

He Jiankui è un ricercatore cinese che nel 2018 ha guadagnato notorietà internazionale per aver annunciato di aver usato la tecnica CRISPR-Cas9 per modificare geneticamente embrioni umani, con l’obiettivo sviluppare una resistenza al virus dell’HIV. Gli embrioni sono stati trasferiti nelle donne nella speranza che le gravidanze avessero successo e dessero vita a dei bambini. Due donne sono rimaste incinte e una ha dato alla luce due gemelli non identici, chiamati Lulu e Nana (Greely, 2019). Il terzo bambino doveva nascere nell’estate 2019, ma poco si sa a causa della segretezza imposta dalla Cina.

Jiankui ha presentato i suoi risultati al Secondo Summit Internazionale sull’Editing del Genoma Umano, organizzato a Hong Kong nel novembre del 2018 dalle principali organizzazioni scientifiche di Stati Uniti, Regno Unito e Hong Kong. Il suo annuncio ha scatenato una grande polemica, con la stragrande maggioranza della comunità scientifica che ha condannato la prima e irreversibile violazione della linea germinale, che non ci si aspettava così presto, dato lo stato della tecnologia di editing genico.

Poco prima del Summit, un gruppo di oltre cento scienziati cinesi ha qualificato il lavoro di He come semplicemente “folle“. Dopo il Vertice, un’agenzia di stampa ufficiale cinese ha scritto: “Un’indagine preliminare sui presunti ‘bambini geneticamente modificati’ mostra che il ricercatore cinese He Jiankui ha sfidato i divieti del Governo e ha condotto il suo lavoro alla ricerca di fama e guadagno personale” (citato da Greely, 2019, p.142). L’articolo diceva chiaramente che Jiankui e il personale coinvolto dovevano essere puniti, in quanto le attività violavano gravemente i principi etici e l’integrità scientifica e infrangevano le normative in Cina (ibid., p.143).

La comunità scientifica ha espresso preoccupazione per la mancanza di trasparenza e di consenso etico e per la prematura applicazione di una tecnologia sperimentale su esseri umani. I principali problemi riguardano la sicurezza delle modifiche genetiche, la potenziale trasmissione di queste modifiche alle future generazioni e la creazione di un pericoloso precedente in termini di manipolazione genetica umana. Ulteriori notizie nel 2019 hanno rafforzato questo fatto, rivelando che i gemelli avevano sviluppato un miglioramento inaspettato nella loro capacità di apprendere e memorizzare (cioè, potenziamento cognitivo), e si pensava anche che potessero avere una morte precoce (Regalado, 2019b, 2019a).

Il governo cinese ha avviato un’indagine sulla vicenda e, nel dicembre 2019, He Jiankui è stato condannato a tre anni di prigione e multato per aver condotto ricerche scientifiche illegali e violato le normative etiche. In seguito alla condanna, le autorità cinesi hanno istituito nuove politiche che coprono “l’intero processo di ricerca e applicazione, dalla raccolta, conservazione e utilizzo delle risorse genetiche umane all’applicazione clinica […] Inoltre, i diritti della personalità sono ora protetti in un libro separato del Codice Civile cinese, segnando una pietra miliare nella storia cinese della protezione dei diritti umani” (Song e Joly, 2021, p.190). Si suppone che questo porti le regole etiche della Cina in linea con quelle dei Paesi avanzati (Greely, 2019). Nel frattempo, si sa poco su dove si trovi He Jiankui, il genetista che per primo ha incrociato la ‘linea germinale’ e ha vinto il premio infamia.

Le contraddizioni del nuovo approccio etico della Cina

Il nuovo approccio etico della Cina solleva due questioni intrecciate. In primo luogo, la mancanza di trasparenza del Paese alimenta dubbi sull’efficienza dell’applicazione delle nuove misure e, in secondo luogo, la burocrazia del Paese può tradursi in potenziali ostacoli alla ricerca internazionale, se le regole dovessero essere applicate in modo coerente. Questi tipi di contraddizioni sono intrinseche alla ricerca, allo sviluppo, alla sperimentazione e all’applicazione dell’editing genetico umano.

Il dibattito sulla necessità di linee guida etiche

Tutti esprimono preoccupazioni sulle implicazioni etiche dell’editing germinale, persino Jiankui ha proposto cinque principi etici fondamentali in un documento che è stato pubblicato e successivamente ritrattato (Jiankui et al. 2018). La maggior parte dei principi, delle linee guida e delle raccomandazioni sono guidati da una genuina preoccupazione per lo stato iniziale di sviluppo della tecnologia di editing genetico e per il duplice potenziale di bene o di male. Attualmente, gli scienziati e gli organismi internazionali (consigliati da scienziati) dominano la scena, e risulta che la maggior parte degli scienziati sostiene la continuazione della ricerca sull’editing genomico umano e, più cautamente, le applicazioni cliniche.

In seguito alla vicenda di Jiankui, la comunità scientifica e le istituzioni internazionali hanno rafforzato il dibattito e l’elaborazione di linee guida etiche per la modifica genetica umana, al fine di garantire che le ricerche in questo campo vengano condotte in modo responsabile e nel rispetto della dignità umana.

La ricerca e l’attività preclinica sono più facilmente accettate, soprattutto se coinvolgono cellule somatiche i cui genomi non sono ereditabili o trasmessi alla generazione successiva. Di fatto, l’editing del genoma somatico viene ora testato sui pazienti. Invece, la ricerca sulle cellule germinali o sugli embrioni e l’attività preclinica sono più controverse ma, nel complesso, sono accettabili, soprattutto se vengono usati embrioni non vitali. Se la ricerca modifica i primi embrioni umani vitali o le cellule germinali, non dovrebbero mai essere utilizzati per la gravidanza. In tutti i casi, i rischi devono essere valutati attentamente e devono essere applicate tutte le regole e i controlli legali ed etici appropriati.

Accanto alla necessità di standard elevati nel percorso dalla ricerca alla pratica clinica, c’è la necessità di azioni normative a livello nazionale e internazionale. La ricerca di un modello di quadro normativo che possa essere adottato a livello internazionale è molto interessante per la comunità scientifica e, in generale, per le organizzazioni che operano con una portata globale e internazionale. Spesso le proposte di regolamentazione rispondono alle preoccupazioni etiche sollevate dagli enti proponenti.

In sintesi, la sfida dell’editing del genoma umano coinvolge l’intera umanità, superando barriere nazionali e culturali. Affrontare questa sfida richiede considerazioni su molteplici fronti: scientifici, tecnologici, etici, legali, normativi, commerciali e educativi. È fondamentale che il processo decisionale riguardante la modifica genetica non sia monopolizzato da pochi poteri dominanti nel sapere, finanza, politica o militare. Per affrontare questa questione in modo inclusivo, occorre coinvolgere tutti i settori della società in una discussione aperta e coinvolgente. E introdurre questi temi nella formazione dei più giovani.

Le zanzare che non pungono: l’esperienza di Oxitec

L’azienda biotecnologica Oxitec è nata nel 2002 come spinoff dell’Università di Oxford, acquisita poi nel 2015 dall’azienda statunitense Intrexon e successivamente, nel 2020, da Third Security LLC, una società di venture capital che investe in imprese ad alta crescita tecnologica. Oxitec ha sviluppato la tecnologia “Sterile Insect Technique” (Tecnica degli insetti sterili, SIT). Il processo funziona così: zanzare maschi geneticamente modificate vengono allevate in laboratorio e poi liberate nell’ambiente. Gli insetti si accoppiano con le zanzare femmine selvatiche. Poiché i discendenti ereditano il gene che li rende incapaci di raggiungere l’età adulta, la popolazione di zanzare diminuisce gradualmente.

La soluzione di Oxitec usa due geni geneticamente modificati: uno autolimitante e un marcatore luminoso per tracciabilità e i programmi di controllo. Oxitec ha iniziato a sperimentare rilasci in campo aperto delle prime generazioni di zanzare GM alla fine degli anni 2010. Le zanzare GM sono state introdotte nelle Isole Cayman, Malesia, Panama e Brasile. Nel 2018 era già pronta una seconda generazione di zanzare (GM OX5033, che sostituisce la prima generazione OX513A). Nel 2021 viene avviato un servizio di consegna a domicilio di scatole di zanzare GM su ordinazione, dopo aver ricevuto nel 2020 l’approvazione commerciale completa di biosicurezza da parte dell’autorità brasiliana CTNBio. Le scatole contengono capsule di uova di larve maschili GM che si schiudono aggiungendo acqua, un metodo di rilascio più facile ed economico per l’azienda e per i clienti non esperti (Albert 2020; Conrow 2021).

Oxitec ha sempre dichiarato alti livelli di eradicazione (oltre il 90%) della popolazione di zanzare selvatiche in tutti i luoghi dei rilasci, compresa la Florida, negli Stati Uniti, dove l’azienda ha dovuto lottare a lungo per poter avviare le sperimentazioni. L’azienda afferma che sono state prodotte più di un miliardo di zanzare Oxitec per il rilascio in tutto il mondo, senza alcun impatto negativo (Fkmcd-Oxitec 2021). Le percentuali dichiarate da Oxitec, tuttavia, sono state contestate per scarsa trasparenza e dubbi sui metodi di ricerca (GeneWatch UK 2018; Grens 2019; Reeves et al. 2012).

La strategia dell’azienda si è concentrata sull’approvazione normativa, piuttosto che sul coinvolgimento profondo delle comunità interessate. Gli sforzi di Oxitec per introdursi negli Stati Uniti hanno evidenziato le complessità che si incontrano nell’accettazione e nella diffusione di insetti geneticamente modificati. È un’esperienza che le operazioni gene drive devono seguire con grande attenzione per trarre lezioni strategiche.

L’esperienza nel Florida Keys Mosquito Control District

Il processo è iniziato nel 2009 con il Florida Keys Mosquito Control District (FKMCD) che ha contattato Oxitec per una prova delle sue zanzare GM OX513A. Oxitec ha subito scoperto che l’autorizzazione per le sperimentazioni di zanzare geneticamente modificate si trovava di fronte a un ginepraio di governance, dato che era necessaria l’approvazione di un’agenzia federale e la classificazione delle zanzare ingegnerizzate non era ben definita. Il risultato è stato una lotta decennale che ha dimostrato la complessità, l’imprevedibilità e l’opacità della governance prevalente (Schairer et al. 2021).

Il primo ostacolo è stato che i prodotti basati sull’ingegneria genetica degli animali sono finiti sotto la Food and Drug Administration (FDA), in quanto il DNA inserito è stato classificato come farmaco. La preoccupazione e l’opposizione dell’opinione pubblica hanno aggravato le difficoltà di Oxitec. L’FKMCD ha tentato una campagna informativa per placare i timori e spiegare i vantaggi dell’operazione, ma i residenti volevano un coinvolgimento pubblico più profondo e una valutazione indipendente dei rischi (McCauley 2016). La controversia ha acquisito una dimensione nazionale, con sondaggi che mostravano una spaccatura nell’opinione pubblica.

Nel 2016, la FDA ha finalmente proceduto con una valutazione ambientale del prodotto OX514A di Oxitec e, nonostante l’opposizione, ha emesso una constatazione di nessun impatto significativo sulla qualità dell’ambiente umano, raccomandando in seguito che i prodotti di controllo dei parassiti come OX513A fossero regolamentati dall’EPA come biopesticidi. L’EPA ha ricevuto la richiesta di Oxitec nel marzo 2018 e l’ha ritirata più tardi nello stesso anno, poiché ormai la tecnologia delle zanzare GM era avanzata fino al prodotto di seconda generazione, OX5034. L’EPA ha ricevuto una nuova richiesta di autorizzazione all’uso sperimentale (EUP) e, nel maggio 2020, l’agenzia ha approvato i permessi per le sperimentazioni come primo passo per un uso potenzialmente più ampio negli Stati Uniti, a condizione di ottenere l’approvazione statale e locale. La Florida ha approvato le prove sul campo di OX5034, ora denominate zanzare amiche di Oxitec, con inizio nell’estate del 2021 (Ibid.).

Una scheda informativa FKMCD-Oxitec del 2021 afferma che il progetto “sta esaminando l’uso di zanzare maschio non pungenti sviluppate da Oxitec come metodo di controllo efficace delle zanzare per la prima volta negli Stati Uniti”. Le zanzare maschio non pungenti di Oxitec emergono da cassette per zanzare appena aggiunte all’acqua, situate in proprietà private con il permesso del proprietario” (FKMCD-Oxitec 2021). Nel 2022, Oxitec è stata invitata a continuare il suo progetto pilota nelle Florida Keys e ha annunciato di aver richiesto l’approvazione delle autorità federali e statali per condurre un progetto pilota in California, in collaborazione con il Delta Mosquito and Vector Control District (FKMCD-Oxitec 2022).

La partnership FKMCD-Oxitec ha condotto un’ampia campagna di comunicazione per rassicurare le comunità interessate dal progetto, sottolineando approvazione normativa dell’EPA, revisione dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, autorizzazione di otto enti dello Stato della Florida, tra cui il Dipartimento della Salute (Florida Keys News 2022), e sostegno di un Comitato consultivo indipendente. La campagna però non è stata sufficiente a placare gli animi dei residenti più infuriati per il rilascio di 500 milioni di zanzare GM nel loro territorio (Robitzsky 2021; Waltz 2021). Alcuni temono che dalla zanzara modificata e dalla popolazione selvatica possano nascere ibridi genetici, altri sono confusi dalle informazioni: “Più domande faccio, più non ci sono risposte, e ricevo solo altre domande e altre ancora” (citato in Robitzsky 2021). Per una tecnologia così nuova e controversa, è chiaro che ci sarà sempre un importante grado di opposizione, se non c’è un vero coinvolgimento e consenso informato della comunità. Nelle Florida Keys sono stati spiegati i vantaggi della tecnologia GM, sottolineando che comporta rischi minimi o nulli. La trasparenza però è stata debole e ai cittadini è stata chiesta la partecipazione ai test senza una buona conoscenza, ma una volta rilasciati milioni di zanzare, tutta la popolazione è coinvolta, che lo voglia o meno. La speranza è che col tempo la tecnologia venga vista come un “pesticida” efficace dal punto di vista dei costi, eliminando l’uso di prodotti chimici. Il rilascio di una nuova forma di vita modificata apre sempre molte domande e, probabilmente, sviluppi inaspettati. Per il momento, le agenzie statunitensi sono soddisfatte della conclusione che il GM OX5034 di Oxitec non comporta rischi per la popolazione umana e l’ecologia. Le prove su larga scala potrebbero dare una risposta più precisa alla controversia. Rimane il fatto che le procedure devono garantire un processo decisionale partecipativo sicuro, trasparente ed efficace di fronte a nuove tecnologie che toccano la vita dei popoli e le loro ecologie.

Target Malaria in Africa

Non sempre i processi di autorizzazione per il rilascio di zanzare geneticamente modificate durano quanto quello di Oxitec negli Stati Uniti. In Africa, ad esempio, procedono più rapidamente. Un esempio è l’autorizzazione concessa nell’agosto 2018 dall’Agenzia Nazionale di Biosicurezza del Burkina Faso a Target Malaria, un’organizzazione finanziata dalla Bill & Melinda Gates Foundation. “Il coinvolgimento delle parti interessate è una componente essenziale della ricerca sulla guida genica […] è importante non solo perché è fondamentale per costruire e sostenere la fiducia del pubblico, ma anche perché può aiutare a definire le priorità e a informare la progettazione e i percorsi di ricerca. […] Il coinvolgimento è un dialogo bidirezionale e rafforza il co-sviluppo, in modo che il risultato finale della ricerca sia gradito e utile”, scrive un ricercatore di Target Malaria (Toe, 2022). È davvero servita la lezione sull’importanza del coinvolgimento della comunità o si tratta di un mero servizio di facciata? La fiducia è una parola chiave per l’intero processo e richiede integrità, indipendenza e trasparenza. E siccome le tecnologie si evolvono più rapidamente dell’ambiente normativo e delle agenzie incaricate di definirle e applicarle e, addirittura, più rapidamente della comprensione e delle capacità decisionali informate delle comunità e delle loro leadership, è importante non farsi trovare impreparati. Nell’era della grande accelerazione, questo è un problema cruciale da risolvere.

Conclusioni

Quando ha attraversato la linea germinale umana modificando gli embrioni che poi hanno dato vita ai gemelli, Jiankui ha sostenuto che stava cercando di salvare vite umane e di far progredire la civiltà. Forse è vero, ma c’era il lato nascosto della competizione umana per entrare nella storia come il primo e ottenere fama. Jiankui ha pagato per la sua audacia, ma sarebbe un errore pensare che abbia agito come un individuo isolato, quando sappiamo che il mondo scientifico è altamente competitivo e intrecciato con potenti interessi pubblici e commerciali. Per coloro che arrivano per primi a scoperte e sfide scientifiche importanti, potrebbe esserci un Premio Nobel in attesa, la fama e poi brevetti, che possono portare milioni di dollari alle istituzioni e, anche, ai singoli individui. He Jiankui faceva parte di un intero ecosistema che ha influenzato il suo comportamento e le sue decisioni, compreso il fatto che la Cina era un ambiente più favorevole per il suo esperimento. Benjamin Hurlbut della Scuola di Scienze della Vita dell’Arizona State University racconta che Jiankui gli ha fornito una “storia dettagliata dell’episodio CRISPR-bambini, spiegando cosa ha motivato il suo progetto e la rete di persone – scienziati, imprenditori, venture capitalist e funzionari governativi – che lo hanno sostenuto” (Hurlbut 2021, p.83). Hurlbut vede una storia più umana, “una storia in cui la conoscenza e l’acume tecnico non sono necessariamente accompagnati dalla saggezza e possono invece essere colorati da ambizione, avidità e miopia” (Ibid., p.84). Alla fine, tuttavia, Jiankui ha preso la decisione e, sebbene questa possa avere radici profonde nelle dinamiche sociali che lo influenzano, questa decisione è solo sua. Forse in un sistema radicalmente non competitivo Jiankui avrebbe agito diversamente.

Il caso di Oxitec, la potenziale rivoluzione nell’uso dei pesticidi agricoli, rivela invece come la velocità delle innovazioni tecnologiche che coinvolgono la salute delle comunità e degli individui sia spesso in contrasto con la governance prevalente e la capacità delle agenzie e delle burocrazie di rispondere in modo veloce ed efficace. Un decennio per ottenere l’autorizzazione alla sperimentazione su larga scala è davvero molto. La posta in gioco, dal punto di vista sanitario e commerciale, è alta, dal momento che infezioni come la malaria uccidono migliaia di persone. Il problema principale è l’effettivo coinvolgimento, la partecipazione e il consenso delle comunità coinvolte nell’applicazione delle tecniche di insettizzazione sterile (SIT), siano esse basate su GM o gene drive.

Le preoccupazioni per la salute e l’ecologia non possono essere sottovalutate, soprattutto quando le sperimentazioni coinvolgono gli esseri umani. Una conoscenza incompleta della vita e dell’ecologia è destinata a generare mancanza di fiducia e opposizione emotiva. C’è un’estrema necessità di educare la popolazione sulla scienza, la tecnologia, la sicurezza, i rischi, la governance decisionale dei processi genomici. Questo dovrebbe iniziare a scuola, per dotare i giovani degli strumenti per comprendere e prendere decisioni informate su questioni fondamentali che riguardano la loro vita e il loro futuro. L’educazione può contribuire ad aumentare la trasparenza, la responsabilità e a ridurre i conflitti. Tutti gli attori coinvolti, in particolare le autorità governative, hanno la responsabilità di garantire che il sapere della scienza e della ricerca raggiunga tutti con contenuti e didattica di alta qualità. Questa è la base di un processo veramente democratico di diffusione di tecnologie fondamentali per l’umanità.



