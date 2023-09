Lo sport alle prese con l’IA: vantaggi e campi di applicazione

È in crescita costante il rapporto tra gli eventi sportivi e ciò che è ad essi collaterale e l’intelligenza artificiale (IA).

I settori dove l’IA e più di recente ChatGPT hanno un ruolo sempre più rilevante, e che andremo a presentare in questo contributo, sono l’allenamento assistito, la prevenzione degli infortuni, l’automatizzazione degli arbitraggi, lo scouting e il reclutamento, l’impatto sul settore delle scommesse.

L’allenamento assistito

Come strumento di aiuto per gli sportivi che desiderano ottimizzare le proprie abilità fisiche, l’allenamento assistito dall’intelligenza artificiale è ampiamente utilizzato da atleti professionisti e dilettanti allo stesso modo; infatti, sfruttando la tecnologia AI, gli atleti possono acquisire una migliore comprensione dei loro punti di forza e di debolezza, che consente loro di prendere decisioni più informate sui piani di allenamento e nutrizionali.

L’allenamento assistito dall’intelligenza artificiale offre una varietà di vantaggi per gli atleti. Innanzitutto, l’IA può fornire un’analisi approfondita delle prestazioni di un atleta e questo può consentire di identificare le aree in cui si può migliorare e focalizzare il proprio. Inoltre, l’allenamento assistito dall’intelligenza artificiale può fornire feedback in tempo reale agli atleti, consentendo loro di apportare modifiche alla loro tecnica immediatamente.

L’allenamento assistito dall’intelligenza artificiale può anche fornire agli atleti dati più dettagliati sulle loro prestazioni, tra cui per esempio informazioni sui livelli di energia e affaticamento e la biomeccanica di un atleta, consentendo di prendere decisioni più informate e personalizzate su come gestire il proprio allenamento. ChatGPT può fornire numerose indicazioni per l’allenamento assistito: per esempio un programma di allenamento per un runner o per principianti in atletica, e così via.

La prevenzione degli infortuni nello sport

Gli infortuni sportivi sono una delle principali preoccupazioni nel mondo dello sport, in particolare in quello dell’atletica, con circa 2.5 milioni di infortuni che si verificano ogni anno solo negli Stati Uniti. Per aiutare a prevenire questi infortuni, molte organizzazioni sportive si rivolgono all’intelligenza artificiale per supportare gli atleti. Infatti, l’IA può essere utilizzata per analizzare un’ampia gamma di dati, dalle statistiche fisiche di un atleta alle condizioni ambientali in cui sta giocando. Con queste informazioni, l’IA è in grado di sviluppare modelli predittivi in ​​grado di identificare quando è probabile che si verifichi un infortunio e adottare misure per prevenirlo.

Ecco alcuni esempi: l’intelligenza artificiale può analizzare i movimenti di un giocatore, sia dentro che fuori dal campo, per identificare eventuali rischi potenziali; può anche rilevare i cambiamenti nell’attività fisica di un atleta, come l’affaticamento o un aumento di intensità, che possono portare a lesioni. Inoltre, l’intelligenza artificiale può aiutare a identificare i fattori ambientali, come le condizioni meteorologiche e sul campo, che possono contribuire a un rischio maggiore di lesioni.

L’intelligenza artificiale viene utilizzata anche per migliorare il modo in cui gli allenatori, i formatori e il personale medico rispondono agli infortuni. I sistemi basati sull’intelligenza artificiale possono infatti fornire avvisi in tempo reale quando un atleta è a rischio di infortunio, consentendo agli allenatori di intervenire prima e prevenire gravi danni. L’IA può anche fornire informazioni dettagliate su eventuali lesioni verificatesi, consentendo al personale medico di fornire la migliore assistenza possibile.

L’automatizzazione per l’arbitraggio negli sport professionistici

L’IA ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui gli sport vengono monitorati e arbitrati, questa tecnologia infatti può essere utilizzata per analizzare le riprese video in tempo reale e rilevare violazioni o infrazioni che potrebbero non essere state prese in considerazione dagli arbitri tradizionali. La tecnologia è anche utile in quanto potrebbe aiutare a ridurre il margine di errore nell’arbitraggio, inoltre, l’arbitraggio automatizzato basato sull’intelligenza artificiale sarebbe progettato per essere imparziale e coerente, senza pregiudizi ed errori umani che a volte possono verificarsi in quello tradizionale.

Nonostante i potenziali benefici, l’uso dell’arbitraggio automatizzato basato sull’intelligenza artificiale è ancora nelle sue fasi iniziali e non è ancora ampiamente adottato negli sport professionistici. Tuttavia, alcune organizzazioni stanno iniziando a esplorare le possibilità di questa tecnologia, per esempio la National Basketball Association (NBA) ha testato un sistema di arbitraggio automatizzato nella sua G League, mentre la Major League Soccer ha recentemente annunciato una collaborazione con Intel per sviluppare un sistema di arbitraggio automatizzato basato sull’intelligenza artificiale.

Scouting e reclutamento di giocatori

Lo scouting e il reclutamento basati sull’intelligenza artificiale utilizzano analisi basate sui dati per fornire ai team informazioni dettagliate sulle prestazioni e le abilità dei giocatori. Gli algoritmi AI possono analizzare le prestazioni fisiche di un atleta, come velocità, agilità e forza, nonché le sue abilità tecniche, come per esempio tiri, passaggi e gestione della palla. Questi dati possono quindi essere utilizzati per confrontare un atleta con giocatori simili nella loro fascia di età e posizione per identificare i migliori giocatori per una determinata squadra.

Oltre allo scouting e al reclutamento, la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale può essere utilizzata anche per monitorare e analizzare le prestazioni dei giocatori nel tempo. Gli algoritmi AI possono essere utilizzati per identificare le tendenze nelle prestazioni di un giocatore che potrebbero non essere immediatamente visibili. Monitorando le prestazioni di un giocatore, le squadre possono comprendere meglio i punti di forza e di debolezza di un determinato giocatore e prendere decisioni informate su chi reclutare.

Lo scouting e il reclutamento basati sull’intelligenza artificiale hanno anche il potenziale per ridurre i tempi e i costi associati allo scouting e alla valutazione di potenziali giocatori. Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, le squadre possono valutare i giocatori in modo rapido e accurato in una frazione del tempo necessario per condurre lo scouting manuale.

L’impatto dell’IA sulle scommesse sportive e sui fantasport

Il settore delle scommesse sportive e dei giochi di fantasia è stato completamente trasformato con la diffusione del l’IA: dall’analisi predittiva al processo decisionale automatizzato, l’intelligenza artificiale sta cambiando drasticamente il modo in cui gli scommettitori si pongono. Analizzando grandi quantità di dati, gli algoritmi di intelligenza artificiale possono rilevare modelli e generare informazioni che altrimenti sarebbero impossibili da rilevare. Ciò significa che gli scommettitori possono prendere decisioni più informate su quali squadre e giocatori scommettere con maggiore precisione.

Per quanto riguarda gli sport di fantasia, l’intelligenza artificiale fornisce ai giocatori gli strumenti per prendere decisioni più efficienti ed efficaci. Strumenti basati sull’intelligenza artificiale come la selezione automatizzata della squadra e l’ottimizzazione della formazione stanno rendendo infatti più facile per i giocatori massimizzare i loro potenziali ritorni. L’intelligenza artificiale può anche essere utilizzata per analizzare le prestazioni dei giocatori e fornire informazioni su quali giocatori hanno maggiori probabilità di produrre il massimo risultato.

Il chatbot sportivo

ChatGPT può essere utilizzato per creare un agente virtuale del servizio clienti, in grado di rispondere alle domande più comuni dei tifosi, come gli orari delle partite, la disponibilità dei biglietti e dove acquistare il merchandising. In questo modo le organizzazioni possono risparmiare tempo e risorse, fornendo ai tifosi informazioni rapide e accurate. Al momento, in Italia, l’IA non può dare informazioni sui prossimi eventi sportivi – per esempio data di inizio di un campionato – perché i dati inseriti per ora risalgono al 2021, ma potrebbero esserci degli aggiornamenti.

Conclusioni

Il rapporto tra AI, chatbot e sport, come si è cercato di dimostrare, è in crescita, a favore della qualità di prestazioni, prevenzione e può contribuire al divertimento nell’esperienza sportiva non agita. Restano sin da ora aperte numerose finestre, che pongono all’attenzione di esperti e atleti numerose domande. Potrà, per esempio, ChatGPT diventare una risorsa per l’education, nell’ambito delle attività di educazione fisica? I docenti, i coach, gli allenatori faranno sempre più ricorso ai consigli del l’IA per pianificare al meglio i piani di allenamento?

