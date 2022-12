L’umiltà al potere: il decalogo del “leader” perfetto

L’apprendimento richiede l’umiltà di rendersi conto di avere qualcosa da imparare e la saggezza di sapere quando è necessario impararlo.

Ho sempre ammirato i grandi manager e leader capaci di rimanere “umili“. Nel mio nuovo percorso di ricerca di manager e leader, una delle cose che apprezzo di più è la combinazione di fiducia e “umiltà” che sto trovando in tanti colleghi. Inoltre, l’umiltà è una delle caratteristiche che apprezzo di più quando intervisto candidati.

The Power of Servant Leadership

Umiltà e fiducia, la combo dei leader perfetti

Come afferma Adam Grant nel suo bestseller “Think again”, i leader più efficaci ottengono spesso un punteggio elevato sia in fiducia che in umiltà. La fiducia è una caratteristica che permette ai leader di prendere il comando e di essere decisivi. Infonde fiducia in coloro che guidano e permette ai leader di essere assertivi quando necessario. I leader sicuri di sé hanno anche maggiori probabilità di gestire lo stress e la pressione. L’umiltà è invece una caratteristica altrettanto importante, la quale permette ai leader di essere aperti ai suggerimenti degli altri e di ammettere i propri errori. Permette ai leader di costruire relazioni e fiducia con le persone con cui lavorano. I leader umili hanno anche maggiori probabilità di vedere il quadro generale e di prendere decisioni nell’interesse del gruppo.

Un segno distintivo di chi continua a imparare per tutta la vita è il riconoscere che si può imparare qualcosa da chiunque si incontri. Un segno distintivo di chi impara per tutta la vita è l’essere sempre alla ricerca di opportunità di apprendimento. Essere curiosi e fare domande, aperti a imparare dagli altri, sempre.

L’obiettivo non è quello di “sbagliare in fretta”, come spesso di dice. L’obiettivo non è quello di sbagliare più spesso, ma di riconoscere che tutti noi sbagliamo più spesso di quanto vorremmo ammettere, e più lo neghiamo, più ci scaviamo una fossa profonda. L’obiettivo è accettare di sbagliare e migliorare un po’. Tutti sbagliamo, sempre. Accettiamo questo fatto e miglioriamo il modo in cui lo gestiamo.

“L’arroganza è ignoranza più convinzione“, spiega Tim Urban. “Mentre l’umiltà è un filtro permeabile che assorbe l’esperienza della vita e la converte in conoscenza e saggezza, l’arroganza è uno scudo di gomma contro il quale l’esperienza della vita rimbalza”.

Molti grandi pensatori sono stati umili. Albert Einstein una volta disse: “Non è che io sia così intelligente. Semplicemente conservo le domande molto più a lungo”. Anche Charles Darwin, un altro grande genio, era umile: “Non sono il migliore degli uomini”.

Nel suo libro “Il potere dell’intenzione: Impara a co-creare il tuo mondo a modo tuo”, il dottor Wayne W. Dyer scrive che c’è una differenza tra orgoglio e umiltà. L’orgoglio è l’ego, il senso di auto-importanza. Non si tratta solo di sentirsi bene, ma di sentirsi superiori agli altri. L’umiltà non ha nulla a che fare con l’ego. È la completa assenza di ego. L’umiltà è l’atto ultimo di accettazione di sé. È un invito a uscire dal bisogno dell’ego di inutili drammi e ad abbracciare invece la vita così com’è.

Le persone umili sono spesso ottimi leader. Sono pazienti, vedono il meglio negli altri e sono in grado di insegnare e imparare dagli altri. L’umiltà è una qualità importante per chiunque. L’umiltà è una caratteristica di un grande amico, di una persona di successo, di un buon leader e di un buon imprenditore.

Il decalogo delle persone umili

Per concludere, vorrei condividere dieci riflessioni finali che mi spingono a sostenere l'”umiltà” come tratto positivo fondamentale in ogni candidato che intervisto.

Le persone “umili”:

Hanno spesso una maggiore comprensione di sé e maggiore autocontrollo

I leader umili hanno una chiara comprensione di chi sono, di ciò che portano al tavolo e delle aree che presentano opportunità di crescita. Non cercano di comportarsi come se non avessero difetti o debolezze, e questo permette loro di essere più autentici in un ruolo di leadership. Di conseguenza, le persone sono attratte da loro. Inoltre, questi leader sono molto più preparati a gestire i conflitti perché riescono a vedere entrambi i lati di una questione.

Sono “servant leaders”

I grandi leader sono “leader servitori”. Almeno, io ne sono convinto. Ciò significa che vedono il valore di fare sacrifici per il bene del loro team e dell’organizzazione. I leader umili non hanno bisogno di accarezzare il proprio ego e spesso sono più disposti a dare credito agli altri per un successo piuttosto che prenderlo per sé.

Non hanno paura di abbracciare il cambiamento.

I leader umili capiscono che il cambiamento è l’unica costante dell’ambiente aziendale odierno. E si rendono conto che l’unico modo per essere all’avanguardia è abbracciarlo. Questo significa anche che sono aperti a nuove idee e sono costantemente alla ricerca di modi per migliorare. Le persone vogliono seguire leader innovativi, creativi e sempre attenti agli interessi dell’organizzazione.

Sanno affrontare meglio i rischi

I leader umili sono in grado di correre più rischi perché non sono preoccupati del loro ego. La loro fiducia deriva dalla comprensione dei loro punti di forza e di debolezza. Poiché non hanno paura di accogliere il cambiamento e le idee degli altri, sono più propensi a provare cose nuove e a sperimentare nuovi approcci alla risoluzione dei problemi. Di conseguenza, possono imparare dai loro fallimenti e andare avanti.

Sono più efficaci a prendere decisioni

I leader umili hanno più facilità a prendere decisioni perché non si preoccupano eccessivamente di ciò che gli altri pensano di loro. Prendono invece decisioni basate su fatti, dati e competenze delle persone che li circondano. Sono anche più propensi ad accettare i suggerimenti degli altri e a coinvolgere i loro team nel processo decisionale, il che porta a decisioni migliori.

Guidano i team con compassione

I leader umili hanno maggiori probabilità di essere compassionevoli perché capiscono che non sono gli unici ad avere un contributo. Si rendono conto che tutti hanno un ruolo importante da svolgere e che tutti hanno qualcosa da offrire. Di conseguenza, sono più propensi all’ascolto attivo e alla comprensione dei punti di vista altrui. E sono più propensi a trattare le persone con rispetto e dignità.

Spesso sono più amati

I leader umili sono spesso più amati perché sono più autentici e trasparenti. Gli altri possono vedere che non cercano di dare spettacolo o di comportarsi come se avessero tutte le risposte. Le persone sono attratte da leader genuini, umili e con i piedi per terra.

Sono migliori comunicatori

I leader umili sono spesso migliori comunicatori perché non si preoccupano di come vengono percepiti. Sono più propensi ad essere aperti e onesti con i membri del loro team e ad ascoltare gli altri. Di conseguenza, è più probabile che riescano a creare fiducia e rapporto.

Sono più bravi a gestire i conflitti

I leader umili sono più bravi a gestire i conflitti perché sono in grado di vedere entrambi i lati di una questione. È anche più probabile che riescano a trovare un terreno comune e un compromesso. Di conseguenza, è più probabile che riescano a risolvere i conflitti in modo vantaggioso per tutte le parti coinvolte.

Hanno più successo (e spesso se lo meritano)

I leader umili hanno spesso più successo perché sono in grado di creare un ambiente positivo in cui le persone vogliono lavorare. Sono anche in grado di attrarre e trattenere i migliori talenti. E, di conseguenza, sono in grado di costruire team forti e di successo.

Ovviamente, non pretendo di avere ragione. Tutto quanto sopra è solo la mia umile opinione.

