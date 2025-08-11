Cittadinanza digitale Sicurezza Informatica Sanità digitale Industry 4.0/Innovazione in azienda Infrastrutture digitali Procurement dell'innovazione Fatturazione elettronica Documenti digitali Scuola digitale Cultura e società digitali Mercati digitali Startup Strumenti Sostenibilità e smart city Intelligenza Artificiale In poche parole

L’università è un business: ecco la nuova economia della formazione

L’università si configura sempre più come un settore economico globale, con attori pubblici e privati in competizione sul piano tecnologico e finanziario

Pubblicato il 11 ago 2025
Carlo Maria Medaglia

Delegato per Rettore per la Terza Missione – Università degli Studi IUL

Negli ultimi dieci anni l’istruzione superiore ha attraversato una metamorfosi profonda, spinta da due forze convergenti: da un lato l’irruzione delle tecnologie digitali nei modelli formativi, dall’altro la progressiva trasformazione delle università, degli istituti professionali e delle business school in veri e propri attori economici globali.

Quanto pesano le università “telematiche” nel panorama italiano? I dati per capirlo

Il mercato dell’istruzione universitaria oggi

Oggi parlare di education non significa più riferirsi soltanto alla trasmissione del sapere, ma descrivere un comparto industriale ad altissima crescita, che si muove con logiche di investimento, scalabilità, branding e ritorno economico.

La pandemia ha accelerato questo cambiamento: da misura emergenziale, la digitalizzazione si è consolidata come strumento strutturale per aumentare la portata, la flessibilità e l’efficienza dei sistemi formativi. Il risultato è che l’istruzione universitaria si presenta oggi come un mercato internazionale valutato oltre 1000 miliardi di dollari, in cui le variabili tecnologiche, demografiche e finanziarie interagiscono in modi nuovi e imprevedibili.

Tecnologie e scalabilità nel mercato dell’istruzione universitaria

Le tecnologie hanno modificato radicalmente la catena del valore formativa. Non più solo campus e aule, ma piattaforme, contenuti modulari, intelligenza artificiale, analytics, blockchain, microcredential e ambienti immersivi. L’università contemporanea è ormai sempre più ibrida, “liquida” e distribuita. I modelli onlife e phygital dominano la scena, e le strutture più lente a trasformarsi rischiano di essere estromesse da un mercato che, per la prima volta nella storia, premia velocità, adattabilità e posizionamento competitivo.

In particolare, l’AI generativa e l’uso delle piattaforme LMS integrate (Learning Management Systems) hanno spostato l’attenzione dalla trasmissione unidirezionale della conoscenza all’erogazione adattiva e personalizzata dell’esperienza educativa. Questo ha reso le soluzioni scalabili e internazionalizzabili, creando un effetto moltiplicatore che ha attirato nuovi capitali.

La finanziarizzazione del mercato dell’istruzione universitaria

Proprio sul versante economico si osserva una dinamica significativa: l’istruzione universitaria sta diventando una vera e propria asset class, oggetto di operazioni finanziarie complesse. Fondi di private equity, fondi infrastrutturali e venture capital hanno cominciato a investire in università private, piattaforme EdTech e business school, scommettendo sull’espansione globale della domanda di formazione continua, aggiornamento professionale e lauree executive.

Il fenomeno è ben visibile nei paesi anglosassoni e nel sud-est asiatico, ma si sta estendendo anche all’Europa continentale, con operazioni di M&A (merger & acquisition), IPO e aggregazioni settoriali. In Italia, il mercato delle università telematiche è cresciuto del 70% in cinque anni, mentre le fondazioni ITS stanno attirando sempre più attenzione grazie all’introduzione del modello ITS Academy e alle risorse stanziate dal PNRR.

Le business school italiane, un tempo legate alla tradizione pubblica e accademica, oggi si muovono con modelli di governance autonomi, obiettivi di espansione e fatturati che superano i 20 milioni annui per i player di fascia alta. Questa dinamica si inserisce in un contesto globale in cui il costo medio dell’istruzione universitaria è in crescita, ma anche la disponibilità a pagare, soprattutto per programmi che garantiscono ritorni immediati in termini occupazionali o di avanzamento di carriera.

Le business school e le università internazionali hanno imparato a usare i dati per misurare questi ritorni, offrendo ranking trasparenti, testimonianze tracciabili, employability score. La competizione si è spostata dal piano reputazionale al piano economico: valore del brand, posizionamento digitale e capacità di monetizzazione dell’offerta sono oggi le metriche fondamentali per attrarre studenti, partner e finanziamenti.

Lo studente come utente del mercato universitario

Parallelamente alla finanziarizzazione del settore, assistiamo a una ridefinizione profonda del concetto stesso di “studente”. Nella nuova geografia dell’istruzione, lo studente è sempre meno una figura passiva che frequenta cicli predefiniti e sempre più un “cliente”, un “utente” o, in casi più evoluti, un “prosumer” della formazione. Si informa, confronta, valuta in base a criteri di efficacia e costo, seleziona i contenuti formativi da fruire on demand, su misura, spesso in più lingue e da più provider. Questo cambiamento ha spinto università e istituzioni formative a ragionare in termini di customer journey: dall’orientamento iniziale fino al lifelong placement, ogni fase del percorso viene tracciata, ottimizzata, personalizzata grazie all’uso di tecnologie come CRM educativi, chatbot con IA, data analytics e piattaforme di learning experience management. Il modello dominante si avvicina a quello delle piattaforme di streaming o dell’e-commerce: multicanale, predittivo, dinamico.

Nuovi modelli digitali e microcredential nel mercato universitario

La conseguenza più evidente è che i confini dell’università come luogo fisico e giuridico si stanno dissolvendo, mentre si rafforza il concetto di ecosistema formativo. Le università tradizionali, per restare competitive, stringono partnership con provider tecnologici, imprese e fondazioni, ridefinendo il perimetro del proprio ruolo. In parallelo, stanno nascendo nuovi attori puramente digitali, privi di sede fisica, accreditati in modalità light, che operano con licenze globali e costi di gestione ridotti. Alcuni di essi si stanno già quotando in borsa, mentre altri operano sotto forma di scaleup ibride tra EdTech e fintech.

La vera innovazione non sta tanto nella forma giuridica quanto nella capacità di creare modelli di business replicabili, data-driven e integrati con il mondo del lavoro. Le microcredential, i badge digitali, le certificazioni blockchain stanno cambiando il mercato del riconoscimento dei saperi e delle competenze, introducendo una logica di portabilità e frammentazione che sta rivoluzionando l’intera supply chain formativa.

Il legame tra formazione e lavoro nel mercato dell’istruzione

Un altro punto nodale riguarda il rapporto con il mondo del lavoro. Sempre più spesso, le università e le business school diventano fornitori diretti di workforce development, progettando percorsi customizzati in collaborazione con aziende, enti pubblici e cluster industriali. Il confine tra formazione e upskilling si assottiglia, e i percorsi professionalizzanti si moltiplicano sotto forma di bootcamp, master brevi, corsi executive. In questo contesto, la competitività si misura in termini di placement, aggiornamento continuo, rapidità nella risposta ai fabbisogni emergenti. Le realtà più avanzate usano l’intelligenza artificiale per anticipare le competenze richieste dai mercati, costruendo percorsi “just in time” basati su evidenze tratte da big data occupazionali e trend settoriali. Questo approccio è particolarmente evidente in ambito STEM, ma si sta estendendo anche alle soft skill, alla leadership e alla sostenibilità.

Il ruolo del pubblico nel mercato dell’istruzione universitaria

In questo scenario, il ruolo del settore pubblico diventa ambivalente. Da un lato deve garantire equità, accesso e standard di qualità; dall’altro, è chiamato a reggere la concorrenza di attori privati altamente specializzati, rapidi e digitalmente avanzati. Le università pubbliche che vogliono restare rilevanti devono quindi dotarsi di governance agile, di modelli di business alternativi, e soprattutto di una visione strategica che valorizzi l’innovazione. In questo senso, i fondi del PNRR possono rappresentare un’occasione unica, ma solo se accompagnati da una capacità reale di cambiamento culturale. Il rischio, altrimenti, è che si crei un divario crescente tra istituzioni “smart” e istituzioni marginalizzate, con conseguenze profonde anche sulla coesione sociale e territoriale.

In sintesi, l’istruzione universitaria non è più un settore “conservatore”, ma un mercato ad alta crescita e innovazione. La trasformazione digitale non è solo una leva operativa, ma una condizione strutturale per competere. Chi saprà integrare tecnologie, finanza e visione educativa sarà in grado di giocare un ruolo da protagonista nella nuova economia della conoscenza. In questo scenario, la sfida italiana sarà duplice: da un lato, attivare meccanismi di crescita sostenibile per le realtà più dinamiche; dall’altro, garantire che l’accesso alla formazione resti un diritto e non diventi un privilegio guidato da logiche puramente di mercato.

Carlo Maria Medaglia
