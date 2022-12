Fattura elettronica, ecco perché può non essere visibile nel cassetto fiscale

DOMANDA

Buonasera, un nostro cliente soggetto privato sta effettuando lavori relativi al Superbonus 110%. L’impresa avrebbe emesso due fatture elettroniche nel mese di settembre 2022. Siamo entrati nel cassetto fiscale del soggetto privato con il suo Spid a ottobre per vedere nella sezione consultazione fatture ricevute se c’erano le due fatture ma non le vediamo. Oggi abbiamo chiesto all’impresa i file xml delle due fatture emesse, e ci sono stati inviati, così come il pdf delle due fatture. Non riusciamo a capire perché non vediamo nel cassetto fiscale del soggetto privato le due fatture.

Il problema può essere dovuto al fatto che le fatture sono datate settembre e noi siamo entrati per la prima volta a fine ottobre facendo anche l’adesione alla conservazione in data successiva all’emissione delle due fatture?

RISPOSTA

Se non vedete le fatture nel cassetto fiscale, nella sezione “le tue fatture”, sono possibili solo due ipotesi. La prima è che il contribuente abbia anche una partita IVA e la fattura sia stata emessa con riferimento ad essa, per cui è visibile nell’area “fatture e corrispettivi” e non nell’area “le tue fatture”. La seconda è che la fattura non sia stata trasmessa o sia stata scartata dal sistema di interscambio. In questo caso sarebbe utile essere in possesso, piuttosto che il file xml della fattura, la ricevuta di consegna.

