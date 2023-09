Fattura elettronica, quando si può non rispettare la progressione tra numero e data

DOMANDA

In data 8 luglio 2023, una ditta ha trasmesso una fattura elettronica riportante come data di emissione quella invece che il 30 giugno 2023 (trattandosi di prestazione di servizio, tale data dovrebbe coincidere con la data di avvenuto espletamento del servizio), dimenticandosi inoltre di dover prima emettere altre fatture aventi come data di emissione sempre il 30 giugno 2023 (tale data è importante anche perché costituisce il termine da cui decorrono i 60 giorni pattuiti per il pagamento). Alla luce di quanto sopra, gradirei sapere se è consentito (nonché corretto) correggere l’errore emettendo una nota credito a totale storno della predetta fattura e poi proseguire con l’emissione delle fatture con data emissione 30 giugno 2023. Il mio dubbio è se il SDI permetta di effettuare tale operazione, altrimenti è possibile emettere le predette fatture utilizzando un altro sezionale proseguendo però con la numerazione progressiva a quella già adottata nel sezionale solitamente utilizzato?



RISPOSTA

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento o della emissione della fattura (se antecedente), ragion per cui la data di effettuazione materiale della prestazione non è elemento rilevante ai fini IVA (art. 6 DPR 633/1972). In ogni caso, le fatture con data 30 giugno 2023 potrebbero essere comunque emesse anche successivamente a quella emessa con data 8 luglio (salvo ravvedimento), vi sarebbe solo un errore di progressione tra data e numero fattura che tuttavia non è sanzionabile e non rappresenta motivo di scarto da parte del SDI. In ogni caso tale inconveniente può essere superato con l’adozione di un registro sezionale diverso, per cui le fattura con data antecedente alla ultima emessa potrebbero riportare come numero 1/A, 2/A.

