Fattura scartata dal SDI: quando può non essere riemessa

DOMANDA

Se una fattura inviata a seguito dell’emissione dello scontrino viene scartata (per errore nella partita iva del cliente), ma il cliente non la richiede, è obbligatorio effettuare nuovamente l’invio della fattura?

RISPOSTA

La fattura emessa a fronte di un documento commerciale (ex scontrino) regolarmente emesso rappresenta una duplicazione di documento fiscale, che viene convenzionalmente neutralizzata con la indicazione nella fattura degli estremi del documento commerciale già emesso. Ma sempre duplicazione resta, per cui io sconsiglio questa pratica. Quindi, se Lei non riemette la fattura in maniera corretta, mancando la preventiva richiesta del cliente ai sensi dell’articolo 22 del DPR 633/1972 Lei ha comunque già assolto tutti gli obblighi previsti dalla Legge. Le segnalo infine che emettere una fattura anche se non richiesta dal cliente potrebbe causarle problemi in materia di privacy, perché Lei dovrà gestire e trattare un documento, che potrebbe contenere anche dati riservati, di cui non è stata richiesta la emissione, nel rispetto nel codice per la protezione dei dati personali.

