Forfettari, come gestire la trasmissione dei dati verso l’estero

DOMANDA

Opero con partita Iva in regime forfettario. Dal primo luglio 22 è entrato in vigore l‘obbligo di fattura elettronica per i forfettari che hanno superato euro 25.000,00 nel 2021. Non ho superato la predetta cifra per cui sono ancora esonerata dalla fattura elettronica il quesito è: non essendo obbligata alla fatturazione elettronica posso continuare ad emettere fattura cartacea anche per le operazione con l’estero? Nel senso sono esonerata anche dalla fatturazione elettronica per le fatture trasfrontaliere?

RISPOSTA

La risposta è affermativa. Lei non è obbligata ad emettere le fatture elettroniche in quanto soggetto forfettario che nel 2021 ha realizzato un volume d’affari non superiore a 25.000 €.; 2) Gli obblighi di trasmissione dei dati delle operazioni trasnfrontaliere riguardano i soggetti obbligati alla emissione della FE (comma 3-bis, articolo 1 del Decreto legislativo 127/2015).

