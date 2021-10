Consultazione fatture, scaduti i termini per aderire al servizio Agenzia delle entrate: ecco cosa succede - Agenda Digitale

Il primo ottobre 2021 molti contribuenti e professionisti delegati hanno scoperto con immenso stupore che nell’apposita area nel sito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture & Corrispettivi” non erano più visibili le fatture elettroniche. Ciò in quanto il 30 settembre scorso era scaduto definitivamente il termine per l’adesione al servizio di consultazione. Non sono tuttavia scomparsi tutti i dati delle fatture; sono rimasti quelli rilevanti ai fini IVA (ossia quelli necessari alla pre-compilazione dei registri IVA) e non sono più visibili i c.d. dati fattura, ossia la descrizione delle operazioni.

Da più parti si sono sollevati cori di proteste (che ad avviso di chi scrive sono ingiustificati) ma non tutto è perduto e potrebbe trovarsi qualche soluzione alla quale ritengo l’Agenzia delle Entrate sia già al lavoro.

I riferimenti normativi

Parlare di colpe è fuori luogo, perché si è verificato esattamente quello che era prevedibile. A fine anno 2018 il Garante per la Protezione dei dati Personali, stimolato anche dalle preoccupazioni delle categorie professionali affermò infatti al riguardo che “Ulteriori criticità derivano dalla scelta di rendere disponibili ai consumatori tutte le fatture elettroniche in formato XML sul portale dell’Agenzia, anche in assenza di una puntuale richiesta degli stessi, nonostante il diritto di ottenerne una copia, digitale o analogica, direttamente dall’operatore. Un siffatto trattamento comporta, infatti, un ingiustificato incremento dei rischi per i diritti e le libertà di tutti i privati cittadini, insiti in un trattamento massivo e informatizzato di dati accessibili tramite un applicativo web”. In sostanza il Garante ritenne sproporzionata, rispetto agli interessi dell’Erario, la memorizzazione presso il Sistema di Interscambio dei dati delle fatture elettroniche non fiscalmente rilevanti, relativi alla descrizione dei beni ceduti e delle prestazioni fornite.

INFOGRAFICA Basta carta, perdite di tempo, sprechi di risorse: ecco il nuovo ufficio paperless! Big Data Cloud

Da quel momento in poi la consultazione delle fatture elettroniche è stata possibile solo perché tra Agenzia delle Entrate e Garante era in corso una attività finalizzata ad individuare le misure idonee a risolvere le problematiche esposte dal Garante, e per tale ragione l’Agenzia delle Entrate ha disposto a più riprese la proroga della scadenza della adesione al servizio, sperando nel raggiungimento di un accordo (del quale tuttavia ad oggi non si hanno notizie).

Ciò che si è verificato è la biasimevole conseguenza della assuefazione alle proroghe, fenomeno per cui al reiterarsi della proroga di un adempimento (o di un onere, come in questo caso) molti dei soggetti interessati perdono il senso dell’orientamento e ritengono – forse inconsapevolmente – che la proroga sia diventata la regola e non l’eccezione. Nel momento in cui la proroga non viene concessa … il mondo casca addosso ai malcapitati. A parte il panico iniziale, la questione non dovrebbe però essere drammatica, perché spesso i contribuenti si sono avvalsi di intermediari che hanno assunto a vario titolo la funzione di interfaccia qualificata col Sistema di Interscambio e, quindi, sono in possesso delle fatture elettroniche emesse e ricevute, oppure perché si sono avvalsi della posta elettronica certificata per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche.

Fatture non più visibili, il problema non riguarda tutti

La destinazione “ultima” delle fatture elettroniche non più visibili è stata il Sistema di Interscambio, che, previa adesione alla convenzione, offriva al contribuente vari servizi; per quanto riguarda la nostra analisi, i più gettonati erano il servizio di consultazione e di conservazione, che sino alla predetta data erano ancora attivabili che la conservazione a norma.

Trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche previa adesione ad un servizio “privato”

Ma il rapporto col sistema di interscambio, per la trasmissione e per la ricezione delle fatture elettroniche, potrebbe essere stato “mediato” dall’intervento di soggetti (provider, gestori pec) che assumono la veste di “incaricati” della consegna e del ricevimento delle fatture elettroniche.n Nel caso quindi di servizio di trasmissione e ricezione avvenuto con l’ausilio di un provider, titolare di un canale telematico accreditato col Sistema di Interscambio, è possibile – salvo che il contratto in essere non preveda periodicamente la cancellazione delle fatture – che le fatture siano ancora visibili nella piattaforma dell’intermediario. In mancanza, potrebbe essersi verificato che le fatture siano state “conservate”, per cui il provider dispone del c.d. pacchetto di conservazione e, conseguentemente, è possibile estrarre copia che, stante la natura informatico del documento, assume la veste di “duplicato”, che è perfettamente conforme, fisicamente, al file di origine, per cui non è possibile tecnicamente distinguere l’originale dalla copia. Quindi, in questo caso, non dovrebbe esserci alcun problema a recuperare le fatture e i relativi esiti di recapito/consegna.

Trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche a mezzo PEC

Nel caso in cui ci si sia avvalsi della Posta Elettronica Certificata (PEC) per la trasmissione (o per il ricevimento) delle fatture elettroniche, la fattura elettronica è stata inviata dal mittente, in allegato al messaggio di posta elettronica, al Sistema di Interscambio, che, superati tutti i controlli, l’ha messa a disposizione del destinatario nella sua zona riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate accessibile dall’area “Fatture & Corrispettivi”, e l’ha inoltrata tramite canali telematici al soggetto che il mittente ha eventualmente stabilito come recapito per le fatture elettroniche. Con lo stesso sistema sono state trasmesse tutte le notifiche relative agli “esiti”, ossia i messaggi che il Sistema di Interscambio emette quando processa le fatture elettroniche e le inoltra ai destinatari.

Quindi sia le fatture elettroniche che le comunicazioni del sistema di interscambio si trovano sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sia tra i messaggi PEC inviati e ricevuti. Avendo a disposizione i messaggi di PEC, si hanno a disposizione anche tutte le fatture e gli “esiti” connessi.

Trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche tramite i servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate

Il contribuente potrebbe anche avere utilizzato esclusivamente il servizio offerto dalla Agenzia delle Entrate, sia per quanto riguarda la predisposizione delle fatture elettroniche, sia per quanto riguarda la trasmissione, e non aver sottoscritto alcun contratto con soggetti privati per “canalizzare” la ricezione.

In questo caso, se il contribuente non ha copia delle fatture elettroniche e dei relativi esiti il problema si pone, quanto meno per le fatture elettroniche per le quali non sia stato effettuato il servizio di conservazione, ed in questo caso vale quanto già detto al punto precedente.

Fruizione dei servizi in maniera “mista”

Ovviamente i soggetti interessati potrebbero avere utilizzato i tre servizi sopra indicati in maniera “mista”, sia temporalmente che proceduralmente, ed in questo caso le regole vanno desunte caso per caso, sulla base di quanto detto a proposito di ciascuna fattispecie.

Ricordiamoci infine che per chi ha poche fatture da recuperare c’è sempre la possibilità di chiedere un duplicato al soggetto destinatario, a condizione che questi sia obbligato alla conservazione (o comunque abbia aderito al servizio di consultazione) e quindi ne sia in possesso.

Servizio di consultazione fatture, la scadenza del 29 novembre

Ma l’Agenzia delle Entrate ha già cancellato le fatture elettroniche dei soggetti che non hanno aderito al servizio di consultazione entro il 30 settembre 2021? Le norme attuative dei provvedimenti connessi alla gestione delle fatture elettroniche prevedono che “I file delle fatture elettroniche memorizzati sono cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione…”. I 60 giorni dal 30 settembre 2021 scadranno il 29 novembre 2021, e ritengo che le fatture, la cui consultazione è tuttora inibita agli interessati che non abbiano esercitato nei termini la adesione al servizio di consultazione, siano ancora esistenti.

Si potrebbero quindi riaprire i termini per la adesione alla consultazione, e su questo ritengo che l’Agenzia delle Entrate sia già al lavoro per trovare una intesa col Garante per la Protezione dei dati personali. D’altronde le perplessità del Garante riguardavano la assenza di una specifica richiesta dei diretti interessati, quindi risolto il problema della istanza non vi dovrebbero essere altri disagi, se non quello di concordare con l’Agenzia delle Entrate e col Mef modalità di memorizzazione e consultazione rispettose del diritto alla tutela della riservatezza dei titolari e dei destinatari dei dati delle fatture.

L’analisi della situazione

Ne ho ascoltate di tutte i colori, e tra queste anche critiche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, dalle quali dissento fermamente. Dobbiamo riconoscere che l’Agenzia Entrate nella complessa materia della fatturazione elettronica ha sempre manifestato una grande disponibilità a venire incontro alle esigenze dei contribuenti, ed ha cercato, soprattutto in seno al Forum Italiano della Fatturazione Elettronica, il coinvolgimento di tutti gli stakeholders. Dobbiamo anche riconoscere che la categoria del Dottori Commercialisti, tramite il Consiglio Nazionale, non ha prestato sempre la collaborazione richiesta perché ritenne l’avvio della fattura elettronica qualcosa che sarebbe dovuta avvenire “progressivamente”, dando ascolto e fiato alla vox populi che riteneva la fatturazione elettronica un adempimento avverso .

A parte una schiera di volenterosi indipendenti, della quale ho fatto e faccio parte anch’io, un’altra mano alla richiesta di collaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è stata data dai rappresentanti delle case di software, accortisi tempestivamente e lucidamente che l’avvento della fattura elettronica sarebbe stata una storica opportunità di business per le aziende del settore. Non che al riguardo io abbia qualcosa da obiettare, ma gli equilibri che hanno determinato molte decisioni organizzative e regolamentari sono stati condizionati dalla asimmetria delle forze presenti, che ha generato una progettualità dalla quale è scaturita una eccessiva offerta di servizi da parte delle software houses, ed una ingiustificata “mutilazione” dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate. Per dare risposta a questa domanda non è necessario andare tanto indietro nel tempo: basta ricordare che sino a qualche mese fa per attivare il servizio di conservazione presso l’Agenzia delle Entrate delle fatture precedenti la data di adesione era necessario il caricamento analitico, incidente risolto a pochi giorni dalla scadenza con un provvidenziale intervento dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa chiedere per risolvere i problemi ancora aperti

Nel contesto sopra delineato sarebbe opportuno chiedere all’Agenzia delle Entrate ed al Garante per la Protezione dei Dati Personali la riapertura dei termini per la adesione al servizio di consultazione, e questo risolverebbe il problema che molti contribuenti si sono trovati sul groppone il 1 ottobre scorso, ovviamente a condizione che ciò avvenga prima del termine regolamentare per la loro cancellazione. La riapertura dei termini sarebbe anche l’occasione ideale per la emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate previsto dal comma 6-bis dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 127/2015 così recita: “Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate…. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.

La emanazione del provvedimento, o, quanto meno, la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate della insussistenza dell’obbligo di conservazione per le fatture elettroniche memorizzate nel SDI, sarebbe di grande aiuto sia a chi non ha ancora provveduto, ma anche a chi in futuro dovesse decidere di affidare la custodia delle fatture all’Agenzia delle Entrate che, ricordiamolo per chi ancora non lo sapesse, non può consultarle liberamente, ma può accedere nel rispetto delle norme a tutela della privacy.

Considerato che la norma è in vigore sin dal 1/1/2018, ci chiediamo se essa possa ritenersi applicabile anche in assenza delle disposizioni attuative. La risposta non può che essere affermativa. Infatti, ritenere inapplicabile la norma in attesa dei provvedimenti direttoriali equivarrebbe ad attribuire al Direttore dell’Agenzia delle Entrate la discrezionalità di stabilire non solo “quando”, ma anche “se” emanare provvedimenti che il legislatore ha posto a suo carico, addossandogli così – oltre che le eventuali responsabilità in caso di inerzia – anche la decisione se rendere o meno applicabile una norma, e ciò è in evidente contrasto con i basilari principi del nostro diritto. Resta a tutti la curiosità di sapere il perché il provvedimento non solo non sia stato emanato ma, soprattutto, non sia stato reclamato dagli aventi diritto, nonostante da un po’ di tempo a questa parte la protesta sia diventata una forma ordinaria di comunicazione; l’unica cosa che posso dire è che forse ha perso efficacia perché se ne fa un uso non adeguato e talvolta strumentale.

__

Note

NEWSLETTER Cashbak, Open Banking e molto altro. Non perdere le notizie della Newsletter di Pagamenti Digitali Dematerializzazione Pagamenti Digitali

@RIPRODUZIONE RISERVATA