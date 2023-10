ChatGPT Business: l’intelligenza artificiale al servizio delle imprese

Quando alla fine del 2022 OpenAI ha rilasciato ChatGPT, il mondo si è diviso in due ma non, come sempre accade, tra sostenitori e detrattori bensì tra disfattisti e possibilisti. Una reazione che ha mostrato lo spessore del dibattito e, soprattutto, una reazione che si verifica soltanto quando sul piatto c’è un tema veramente rilevante, una reazione che ha accompagnato tutte le grandi rivoluzioni scientifiche.

Ora, con ChatGPT Business, le Intelligenze artificiali (AI) vivono qualcosa di più della classica seconda giovinezza, vivono un’era della maturità che contribuisce a superare i timori e a preparare le aziende del futuro. L’asticella del dibattito viene spostata sempre più in alto e le AI proseguono il loro percorso verso la democratizzazione.

Introduzione a ChatGPT Business: assistente virtuale per il mondo aziendale

ChatGPT Business è un’evoluzione di ChatGPT pensata per le imprese e basata il modello linguistico GPT-4 che usa il Deep learning, il Machine learning e l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) per esaminare dati e fornire risultati tanto accurati da sembrare prodotti dall’uomo.

Si appoggia su un’architettura a trasformatori, ossia una rete neurale che elabora sequenze di dati e fa affidamento su grandi moli di dati testuali che ne formano il pre-addestramento.

Al di là del modello linguistico migliorato, ChatGPT Business offre livelli più alti di privacy e sicurezza, la capacità di elaborare input più lunghi, funzionalità di analisi dei dati e la possibilità di essere altamente personalizzato. Ingredienti fondamentali per rendere ChatGPT Business parte integrante dei flussi e delle strategie delle imprese che lo adottano.

I vantaggi di utilizzare ChatGPT Business nella gestione aziendale

Prima di entrare nello specifico, va sottolineato che ChatGPT Business consente alle imprese di prendere decisioni basate sui dati e quindi, oltre a ottimizzare le operazioni, anticipare le tendenze dei mercati di riferimento.

ChatGPT Business può essere integrato in qualsiasi comparto aziendale, la discriminante è il dato nella sua qualità e nella sua quantità e può essere impiegato per svolgere compiti di varia natura, dei quali parliamo più sotto.

Tra i compiti a cui si presta, oltre all’assistenza clienti, figurano la scrittura di codice, la traduzione, alla creazione di sommari e – più in generale – la creazione di contenuti che ha un’applicazione orizzontale e serve a diversi comparti aziendali.

Tutto ciò è un enorme atout ma non è esente da criticità, tant’è che l’implementazione di ChatGPT Business in azienda è argomento prima di tutto delicato e soltanto in seconda istanza tecnologicamente complesso.

ChatGPT Business e il supporto al cliente

Chiunque ha utilizzato un Chatbot si è reso conto dei grossi limiti che ne circoscrivono l’usabilità, spesso confinata alla risoluzione di problemi di bassa levatura e, peraltro, non sempre in modo efficiente. Con ChatGPT Business ogni azienda può creare un servizio di supporto tarato sia sui dati interni sia sullo storico del cliente stesso, prendendone in esame acquisti, interessi e problemi riscontrati in passato. Sistemi di assistenza che possono conversare con gli utenti in linguaggio naturale, capaci di fornire anche un servizio prevendita e quindi non soltanto un supporto per la soluzione dei problemi. Non si tratta soltanto di rispondere alle domande più frequenti ma anche di elevare il tenore del dialogo fino al punto di instradare i clienti verso l’ufficio competente, laddove un operatore umano interviene in modo mirato.

Un punto focale è la soddisfazione del cliente che può essere garantita con alti standard di assistenza e questo, dal punto di vista commerciale, contribuisce alla fidelizzazione del cliente stesso, personalizzandone le esperienze.

Automatizzare i processi aziendali con ChatGPT Business

Al di là dell’automatizzazione pura, che può essere garantita anche da altre tecnologie come, per esempio, la Robot process automation (RPA), ChatGPT Business offre strumenti per lo sviluppo di applicazioni utili a creare un intero ecosistema di automatismi. Una sorta di middleware trasversale a cui demandare compiti delicati o ripetitivi aumentano velocità ed efficienza e riducendo l’errore umano.

ChatGPT si presta alla scrittura di codice per lo svolgimento di compiti ripetitivi che necessitano anche di lavorare con dati e documenti e, oltre a ciò, favorisce le operazioni di debug e persino il completamento di codice parzialmente già scritto.

ChatGPT Business nel marketing e nelle vendite

Personalizzare le esperienze dei clienti è uno dei punti di forza che sta a cuore tanto al marketing quanto alle vendite, riuscire ad analizzare i dati dei clienti per ricostruirne le preferenze e fornire loro informazioni pertinenti anche. Sono lame affilate che aiutano a compenetrare i mercati e coinvolgono gli stakeholder. Maggiori informazioni si hanno e più i processi decisionali ne giovano, migliorando i prodotti, comprendendo meglio le tendenze emergenti e quindi elaborando delle strategie di marketing mirate ed efficaci.

Allo stesso modo, le capacità linguistiche di ChatGPT Business possono aiutare a creare contenuti per siti web e piattaforme sociali aumentando così l’appeal proponendo descrizioni di prodotti e servizi che possono anche essere particolareggiate e complete.

Per quanto possa sembrare avulso da ogni logica, si può chiedere a ChatGPT Business di suggerire idee per strategie di vendita e per idee commerciali in genere usando prompt che, per esempio, possono aiutare l’uomo a entrare nel contesto: per esempio, per pubblicizzare un sugo pronto, si può chiedere a ChatGPT di “descriverlo come lo farebbe uno chef stellato”.

Va citata anche l’abilità nella traduzione automatica dei testi, utile sia alle vendite sia all’assistenza clienti.

La sicurezza dei dati con ChatGPT Business

Il discorso della sicurezza non può avere soltanto ChatGPT Business come estensore, è infatti cruciale per qualsiasi attività di business intelligence

Quando si fa uso di ChatGPT Business le imprese dovrebbero favorire l’impiego di dati connessioni crittografate. Vanno dispiegati anche sistemi di monitoraggio delle attività di rete per individuare picchi anomali e, non di meno, qualsiasi dipendente che lavora a stretto contatto con algoritmi e modelli linguistici deve avere una profonda conoscenza almeno teorica della privacy e della security. Giova sottolineare che ChatGPT può trovare spazio anche nelle attività di formazione del personale.

Il tema è ampio e deve essere articolato, perché un’azienda può sfruttare capacità di calcolo e di analisi dei dati esterne e quindi fare affidamento anche sul livello di sicurezza garantito dal provider di tali servizi.

ChatGPT Business e l’integrazione con altre piattaforme aziendali

Esiste un ecosistema Open, chiamato ChatGPT Enterprise, che consente l’integrazione con una vasta gamma di applicazioni aziendali e che, a prescindere, mette a disposizione API e Software development kit (DSK) mediante i quali interfacciare qualsiasi applicazione o architettura di dati con ChatGPT Business.

Sebbene ci siano già diverse applicazioni predisposte all’uso di ChatGPT Business, è possibile addestrare e integrare i modelli partendo, come sempre del resto, dai dati.

Prima vanno puliti e, se necessario, suddivisi in set di validazione e sottoposti a cicli di preelaborazione e valutazione delle performance del modello. Tutte operazioni in cui le API di OpenAi sono più che utili.

In questa fase però si possono palesare i contro, ossia l’inadeguatezza dei risultati che è conseguenza del modo in cui i modelli sono stati addestrati. L’accuratezza delle risposte fornite da ChatGPT Business è strettamente collegata alla qualità dei dati.

Implementare ChatGPT Business in azienda

Una volta garantite qualità e quantità dei dati, occorre trovare un’armonizzazione nell’utilizzo di ChatGPT Business, tra quelli che sono gli sforzi di implementazione dell’uomo e i risultati attesi.

Prima di tutto va sottolineato che la supervisione dell’uomo non può mai venire meno e che gli output devono essere monitorati per scovare imperfezioni o aree di miglioramento e massimizzare i vantaggi che può apportare all’impresa.

C’è quindi un lavoro di tuning da fare che deve essere fondato anche sui riscontri degli utenti, siano questi clienti o dipendenti dell’impresa. Commenti e annotazioni che devono essere esaminati e tenuti in considerazione laddove si dimostrano puntuali e forieri di spunti.

Non da ultimo, è necessario che i dipendenti prendano una certa dimestichezza con l’uso degli strumenti resi disponibili da ChatGPT Business.

Il futuro di ChatGPT Business nel mondo aziendale

Uno degli elementi capitali dei modelli linguistici è la loro capacità di diventare più efficaci con il passare del tempo.

Il progresso che determina l’avanzata della possibilità e dell’accuratezza dei compiti svolti da ChatGPT Business coincide anche con l’impiego che se ne potrà fare, tra un numero maggiore di servizi erogabili e compiti nel cui svolgimento sostituirà l’uomo o lo affiancherà.

Il futuro sarà segnato da una maggiore interazione tra uomo e modelli linguistici, con beneficio anche per la creatività dell’essere umano e questo è un modo che si può rivelare dirompente nel mondo aziendale, al quale gli stakeholder possono partecipare in modo più coinvolgente e attivo.