La Commissione europea prova a mettere ordine in una delle transizioni infrastrutturali più complesse dei prossimi anni: lo spegnimento progressivo delle reti in rame e il passaggio definitivo alla fibra. Una scelta tecnica solo in apparenza, destinata a incidere su investimenti, concorrenza, consumatori, sicurezza energetica e autonomia digitale dell’Europa.
Digital Networks Act
Dal rame alla fibra: perché il copper switch-off divide l’Europa
La proposta europea sul Digital Networks Act introduce un percorso graduale per spegnere le reti in rame e completare la migrazione alla fibra, con tappe fino al 2039, condizioni di sostenibilità per gli utenti e margini nazionali di attuazione
Francesco Nonno, Direttore Regolamentazione di Open Fiber, Direttore Regolamentazione di Open Fiber
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