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Digital Networks Act

Dal rame alla fibra: perché il copper switch-off divide l’Europa

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La proposta europea sul Digital Networks Act introduce un percorso graduale per spegnere le reti in rame e completare la migrazione alla fibra, con tappe fino al 2039, condizioni di sostenibilità per gli utenti e margini nazionali di attuazione

Pubblicato il 13 lug 2026
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Francesco Nonno

Francesco Nonno, Direttore Regolamentazione di Open Fiber, Direttore Regolamentazione di Open Fiber

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La Commissione europea prova a mettere ordine in una delle transizioni infrastrutturali più complesse dei prossimi anni: lo spegnimento progressivo delle reti in rame e il passaggio definitivo alla fibra. Una scelta tecnica solo in apparenza, destinata a incidere su investimenti, concorrenza, consumatori, sicurezza energetica e autonomia digitale dell’Europa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Francesco Nonno
Francesco Nonno, Direttore Regolamentazione di Open Fiber, Direttore Regolamentazione di Open Fiber

Francesco Nonno dal luglio 2017 lavora in Open Fiber S.p.A., dove attualmente ricopre il ruolo di Direttore Regolamentazione e Affari Europei. Attualmente è anche membro del Board dell’Associazione FTTH Council Europe (che raggruppa circa 170 imprese del settore).

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