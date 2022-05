Structura-X, il cloud interoperabile europeo: ecco perché è un progetto da seguire

Durante il summit del progetto Gaia-X a novembre 2021 sette cloud provider europei (Atos, Aruba.it, DE-CIX, Deutsche Telekom, Engineering, Noovle, e TOP-IX) hanno cominciato un percorso, consorziandosi in Structura-X, per definire cloud interoperabili in accordo a specifiche condivise che consentano ai provider europei di competere con i giganti Americani federando le proprie infrastrutture. Da allora si sono aggiunti altri 21 soggetti alla federazione che attualmente si identifica attorno all’idea di riconquistare la sovranità dei dati europei attraverso l’uso di tecnologie basate su open-source per federare servizi cloud in modo sostenibili, consentendo interoperabilità, prestando attenzione alla sicurezza e abilitando i servizi secondo una logica di privacy by design.

Non si trova molto in rete sul progetto a parte la lista dei 28 aderenti e qualche affermazione di principio, ma il gruppo persegue l’ambizioso obiettivo di rilasciare i primi risultati entro la fine dell’anno.

Negli ultimi mesi il disastro di log4j che ha evidenziato punti deboli dell’approccio open-source in termini di cybersecurity, e più recentemente l’annuncio del Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen relativamente ad un primo accordo trovato con il Presidente USA per lo spostamento dei dati sull’asse transatlantico, pongono interessanti domande sugli ingredienti alla base del progetto Gaia-X e di conseguenza su Structura-X.

Pleased that we found an agreement in principle on a new framework for transatlantic data flows.

It will enable predictable and trustworthy 🇪🇺🇺🇸 data flows, balancing security, the right to privacy and data protection.

This is another step in strengthening our partnership. pic.twitter.com/7Y0wslR7Go

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2022