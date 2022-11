Digital Markets Act, da maggio 2023 la stretta sulle Big Tech: ecco obblighi e divieti

In questi giorni c’è un grande fermento normativo da parte dell’Unione Europea che sta concludendo l’iter legislativo delle varie norme annunciate nel 2020 per la nuova regolamentazione del settore tecnologico.

Un tassello fondamentale, fortemente voluto dalla Commissione Europea, è il Digital Markets Act (DMA), recentemente approdato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022.

Il “Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2022 relativo a mercati equi e contendibili nel settore di digitale e che modificata le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)” – questa la denominazione ufficiale – è destinato a modificare profondamente le modalità operative delle grandi piattaforme e ha quale obiettivo quello di aumentare le possibilità degli operatori più piccoli di poter accedere a quei mercati.

Consumers in Europe will have more and better services to choose from, more opportunities to switch providers, direct access to services, and fairer prices. And gatekeepers will still have plenty of opportunities to innovate and offer new services. 💻 pic.twitter.com/Ep1zuUB06q

— EU in the U.S. (@EUintheUS) November 1, 2022