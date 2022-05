Disabilità e lavoro: come l’IA può favorire l’occupazione delle persone svantaggiate

Consumatori, o invisibili: sono i due ruoli in cui vengono costrette le persone con disabilità, fragili o vulnerabili, di fronte alle tecnologie digitali.

Ma, nell’ambito della programmazione e manipolazione dei dati, esistono attività lavorative che è possibile proporre per offrire vera occupazione, stabile e retribuita, come dimostrano le cooperative sociali “Arcobaleno” di Torino, “Alveare” di Milano, “I Giovani Rilegatori” di Imola o la stessa “Virtual Coop” di Bologna.

Vediamo i dettagli.

Disabilità e lavoro: come funzionano IDP e RPA

I dati a disposizione di enti privati e pubblici sono al centro della trasformazione digitale. Una grande mole di dati è ancora incorporata in formati non strutturati, all’interno di oggetti documentali di varia natura, tra cui e-mail, chat, post, blog, immagini, file audio, brochure, manualistica, rapporti, resoconti, documenti contabili.

WHITEPAPER Ripensare il performance management. Quali nuovi approcci possibili? Scopri l’app Feedback4You! Risorse Umane/Organizzazione Smart working

L’elaborazione intelligente di questi documenti (in inglese IDP – Intelligent Document Processing), evoluzione dell’automazione dei processi di back office, ha come obiettivo trasformare i dati non strutturati o semi-strutturati in informazioni utili all’ente.

L’IDP utilizza tecnologie proprie dell’intelligenza artificiale per classificare, etichettare ed estrarre le informazioni pertinenti nonché le correlazioni che sussistono fra i dati estratti:

l’elaborazione del linguaggio naturale (NLP – Natural Language Processing)

la visione artificiale

l’apprendimento automatico (ML – Machine Learning).

I tradizionali metodi di digitalizzazione sono destinati a lasciare il posto a tecniche più evolute in grado di aggiungere, già fin dalle prime fasi di elaborazione di dati disponibili su fonti digitali o di altra natura, conoscenza aggiuntiva utile per analisi di livello più qualificato.

Si è soliti indicare col termine RPA-Robotic Process Automation, l’insieme delle tecnologie, prodotti e processi coinvolti nell’automazione dei processi lavorativi.

I cosiddetti “software robot” possono eseguire in modo automatico le attività ripetitive degli operatori, imitandone il comportamento e interagendo con gli applicativi informatici nello stesso modo dell’operatore stesso. Un classico esempio è rappresentato dagli strumenti di automazione del workflow.

Allo stato attuale, le operazioni automatizzate lavorano perlopiù su dati strutturati come file excel, form, database.

Ma l’evoluzione tecnologica, proprio grazie agli approcci IDP, consentirà sempre più la gestione anche di contenuti non strutturati, provenienti da una vasta tipologia di fonti, per esempio documenti cartacei scannerizzati oppure immagini e video.

Ne deriverà un aumento notevole delle potenzialità dei software RPA e dell’impatto sui processi gestionali e decisionali di un ente.

Disabilità e lavoro: il machine learning ha bisogno di supervisione umana

IDP è una parte fondamentale del ridimensionamento e dell’accelerazione dei processi che richiedono l’interazione umana per comprendere il significato dei dati contenuti nei documenti.

L’automazione intelligente è dunque la combinazione di IDP e di RPA perché colma il divario tra dati non strutturati, attività di verifica/convalida umana e dati strutturati necessari per automatizzare i processi.

Non solo i processi vengono accelerati, ma possono essere un servizio disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana ed essere scalati in modo quasi arbitrario in contesti cloud.

La realizzazione di un sistema IDP per un determinato contesto applicativo richiede, allo stato dell’arte, il ricorso a diversi tool per i quali, in genere, si rendono necessarie alcune fasi di pre-elaborazione dei documenti e post-elaborazione del risultato, fasi che richiedono il ricorso a interventi umani.

Per quanto riguarda la pre-elaborazione, anche nel caso di fonti documentali già disponibili in formato digitale, si rendono necessarie fasi di elaborazione spesso non fattibili completamente in a modo automatico senza intervento umano.

Spesso, nel contesto di tecniche di machine learning (anche con approcci deep learning allo stato dell’arte), sono necessari – in fase di training – dataset voluminosi, classificati ed “etichettati” in modo supervisionato da un operatore umano, affinché il sistema disponga di un modello d’apprendimento con una quantità d’informazioni sufficiente per prendere decisioni in modo accurato, in fase di verifica, nella classificazione e annotazione di documenti mai visti prima.

Poiché il risultato dell’elaborazione è affetto comunque da un errore che può essere anche non trascurabile per vari fattori (si pensi ad esempio al riconoscimento di testi scritti a mano all’interno di un’immagine o alla scoperta di correlazioni tra concetti all’interno di un documento) si rende necessaria una correzione manuale, eventualmente coadiuvata da appositi tool software.

Disabilità e lavoro: cenni di storia Poco si è fatto per favorire l’occupabilità lavorativa delle persone con disabilità, fragili o vulnerabili. Eppure, dalla Dichiarazione Universale ONU sui Diritti Umani alla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità fino alla nostra amata Costituzione, non si afferma soltanto il diritto a vivere, in maniera più o meno passiva, ma viene sancito solennemente anche il diritto al lavoro. Il lavoro è un diritto, non solo un dovere, perché è parte integrante del nostro vivere sociale: ci conferisce dignità e status, partecipazione sociale e senso di appartenenza, indipendenza e libertà. La progressiva introduzione delle tecnologie nel mondo del lavoro che impatto ha avuto e avrà sulla possibilità di avere una occupazione stabile e soddisfacente per la popolazione disabile? Sarebbe particolarmente interessante poter ricostruire la storia dei disabili dal punto di vista dell’attività lavorativa. Solo per suggestioni, possiamo dire che nel mondo agricolo la disabilità mentale, purché non tale da sconvolgere gli equilibri familiari o quelli dell’ordine sociale, trovava una dimensione di utilità nell’economia familiare, tale dall’essere tollerata e spesso inserita nei processi produttivi esistenti. Con l’avvento dell’era industriale, le cose si sono complicate. È stato introdotto il concetto di invalidità, per cui le prestazioni fisiche e mentali richieste sono state sempre più complesse: la popolazione che non ha avuto accesso al lavoro è cresciuta in modo ragguardevole, tanto da portare alla nascita di politiche specifiche per l’inserimento lavorativo. Nell’era digitale contemporanea, ci sono disabili che vengono interamente emancipati e possono lavorare in maniera compiuta senza particolari problemi, anche se in molti casi sono chiamati a lunghi periodi riabilitativi e di intensa formazione: si tratta di persone paraplegiche o disabili sensoriali senza altre problematiche collaterali. Il buco nero sta nella disabilità mentale che richiede attenzioni particolari e un approccio specifico. Attenzione, qui stiamo parlando di lavoro vero, produttivo e di una utilità cristallina, vissuta come tale dal lavoratore svantaggiato e regolarmente retribuita, non di una attività occupazionale, svolta al di fuori di qualsiasi processo produttivo. Resta inteso che l’evoluzione tecnologica non cancella interamente le attività sin qui accumulate: le può trasformare parzialmente o totalmente, ma i lavori agricoli e artigianali, pur divenendo di nicchia o tecnologicamente avanzati, rimangono ed acquisiscono una precisa ragion d’essere, offrendo occasioni lavorative tradizionali. Stesso discorso vale per le attività industriali, che possono automatizzarsi ma che possono mantenere attività manuali, ripetitive, assemblaggi che in alcuni casi possono essere affidati a lavoratori disabili. Tuttavia oggi esistono specifiche nuove attività che possono essere offerte all’ambito del processo di digitalizzazione.

Disabilità e lavoro: i vantaggi della supervisione del machine learning

I lavoratori svantaggiati operano già con successo nelle attività di dematerializzazione tradizionale e possono trovare impiego anche in tutte le attività di back office avanzato.

Le attività proposte non presuppongono movimentazione di carichi o manualità fina e dunque possono essere svolte anche da persone con gravi limitazioni fisiche ma con sufficienti competenze cognitive.

Allo stesso tempo, l’organizzazione strutturata in passaggi chiari e definiti permette di individuare attività di diversa complessità e natura.

A titolo esclusivamente esemplificativo, si possono citare alcune di queste attività, possibilità di occupazione per varie tipologie di lavoratori svantaggiati.

Ad esempio, il riconoscimento in maniera ripetitiva di un oggetto all’interno di immagini potrebbe essere svolto da persone che utilizzano le immagini, anziché le descrizioni, come aiuto per la strutturazione della quotidianità e del pensiero oppure da persone che trovano la ripetitività della mansione un elemento positivo e rassicurante.

Nel caso invece in cui si debba etichettare testi, a seconda della complessità del percorso logico da fare, si dovrà prediligere l’impiego di persone con problematiche di natura psichiatrica o di dipendenza da sostanze, che comunque riescono a mantenere buone competenze cognitive e una certa flessibilità, se non soltanto persone disabili di carattere sensoriale o motorio.

Conclusioni

Il progredire rapido e talora convulso delle tecnologie IT può disorientare se non addirittura spaventare.

In realtà, occorre soltanto cogliere le opportunità che questo processo offre e tradurle seguendo le esigenze e le capacità di tutti, nel rispetto delle diversità di ciascuno di noi.

Non c’è nessun motivo per cui la persona con disabilità o comunque svantaggiata sia relegata ad un mero ruolo di consumatore: al contrario, è possibile trovare gli ambiti e le modalità affinché tutti noi possiamo guadagnarci la vita con il nostro lavoro.

_______________________________________________________________________________

Note

WHITEPAPER Intelligent Enterprise: come usare i dati e l’AI per creare la CX perfetta e omnicanale Big Data Digital Transformation

@RIPRODUZIONE RISERVATA