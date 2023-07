eCommerce, come usare ChatGPT per migliorare l’esperienza di acquisto

Integrare ChatGPT nel proprio eCommerce può offrire una maggiore interattività ai clienti e migliorare l’esperienza di acquisto.

Per integrare ChatGPT nel proprio sito di vendite online, è necessaria una piattaforma di chatbot che supporti questo tipo di modello di linguaggio naturale. Ci sono diverse opzioni disponibili sul mercato, come, ad esempio, Dialogflow o BotStar.

Tuttavia, è importante sottolineare che ChatGPT è un sistema informativo e non ha una coscienza o una comprensione completa del mondo, e potrebbe occasionalmente fornire risposte errate o inappropriate. Proprio per questo motivo conviene usarlo con moderazione.

Dieci casi pratici per usare ChatGPT per l’eCommerce

Esistono molte strategie che si possono usare per sfruttare al meglio ChatGPT al fine di migliorare il proprio eCommerce. È importante sottolineare che per utilizzarlo nel modo più efficace bisogna sempre assicurarsi di fornire esperienze di alta qualità ai visitatori.

Vediamo ora 10 casi pratici in cui si può utilizzare l’AI per l’eCommerce.

Assistente virtuale

È possibile utilizzare ChatGPT come assistente virtuale con l’obiettivo di aiutare i visitatori a trovare i prodotti che stanno cercando, rispondere alle loro domande in tempo reale e fornire consigli personalizzati. Inoltre, un’assistente virtuale può anche aiutare ad automatizzare il processo di acquisto guidando i clienti durante tutto il processo di checkout.

Supporto clienti

ChatGPT può anche essere utilizzato per fornire supporto ai clienti in tempo reale nel proprio sito web. Gli utenti potranno così porre domande su spedizioni, prodotti e su una vasta gamma di argomenti.

Consigli di acquisto

ChatGPT è anche un potenziale consigliere di acquisto personalizzato per i clienti. Basterà fornire a ChatGPT tutte le informazioni inerenti alle preferenze dei propri clienti e ChatGPT sarà così in grado di stilare una lista di prodotti da raccomandare, adatti alle loro esigenze.

Automatizzare i processi di marketing

ChatGPT può essere usato per creare ed inviare e-mail personalizzate ai clienti in base ai loro interessi e al loro comportamento d’acquisto. Ad esempio, può inviare promozioni e offerte a tutti coloro che hanno effettuato acquisti recenti o hanno lasciato il carrello abbandonato. Attraverso l’analisi dei dati dei clienti, ChatGPT è anche in grado di effettuare una segmentazione degli utenti in base a caratteristiche come interessi, età e abitudini di acquisto.

Feedback dei clienti

ChatGPT può anche servire per raccogliere i feedback dei clienti. Ad esempio, è possibile chiedere ai propri clienti di valutare la loro esperienza di acquisto o di fornire suggerimenti su come migliorare i prodotti o servizi, ma anche domandare se hanno riscontrato problemi durante la navigazione del sito in modo tale da identificare eventuali problematiche e migliorare l’esperienza di acquisto complessiva del cliente.

Vendita e Upselling

Si può utilizzare ChatGPT per suggerire prodotti correlati o prodotti in promozione con l’intento di aumentare le vendite sul proprio e-commerce e aggiungere valore al carrello medio.

Personalizzazione dell’esperienza di acquisto

Si può fornire ai clienti offerte e promozioni personalizzate ad hoc, sulla base delle loro preferenze di acquisto e sugli acquisti precedentemente effettuati.



Risoluzione dei problemi

Se un cliente ha un problema con un prodotto o un ordine, si può fornire loro assistenza tramite ChatGPT. Inoltre, ChatGPT può aiutare a generare risposte ad ogni tipo di recensione adottando un tone of voice adatto alla situazione.

Ricerca e descrizione dei prodotti

ChatGPT può essere utilizzato per aiutare i visitatori a trovare i prodotti che stanno cercando. Ad esempio, può essere utilizzato per suggerire prodotti in base alle loro preferenze, al loro budget o alla loro disponibilità. ChatGPT è in grado di generare descrizioni di prodotti uniche e accattivanti. Basterà inserire le specifiche dei prodotti, i dettagli del materiale e le funzionalità e ChatGPT penserà a generare una descrizione completa e coinvolgente del prodotto.

Ricerche di mercato

Per chi ha bisogno di raccogliere dati sul mercato e sui concorrenti, ChatGPT può semplificare questo processo facendo lui stesso questa ricerca e facilitare così l’analisi al proprio team interno.

ChatGPT più sicuro per gli utenti ChatGPT presenta dei rischi sulla privacy dei dati degli utenti, fattore che aveva portato l’Italia a decidere di bloccarne temporaneamente l’utilizzo. Ma le cose sembrano aver preso una piega diversa dopo che: È stata pubblicata un’informativa sul trattamento dei dati personali per addestrare gli algoritmi, rivolta a tutti gli utenti, anche non registrati, in Europa e nel resto del mondo. Tale informativa ricorda agli utenti il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali. L’informativa sul trattamento dei dati personali per gli utenti del servizio è stata ampliata e resa accessibile durante la fase di registrazione. È stato introdotto un modulo online per consentire a chiunque, anche a persone non registrate, di opporsi al trattamento dei propri dati personali per l’addestramento degli algoritmi. È stata aggiunta una schermata di benvenuto per gli utenti italiani che richiama l’attenzione sulla nuova informativa sulla privacy e sulle modalità di trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi. Gli utenti possono richiedere la cancellazione di informazioni ritenute errate, anche se attualmente non è possibile correggere gli errori. È stato chiarito che i dati personali verranno trattati per l’addestramento degli algoritmi solo se l’utente non si oppone. È stato introdotto un modulo per gli utenti europei che consente loro di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati personali e di escludere le conversazioni e la cronologia dal training degli algoritmi. Gli utenti italiani già registrati al servizio devono confermare di essere maggiorenni o ultratredicenni e di avere il consenso dei genitori per accedere al servizio. La maschera di registrazione richiede la data di nascita e blocca la registrazione per gli utenti infratredicenni, mentre per gli ultratredicenni ma minorenni è prevista la richiesta di conferma del consenso dei genitori.

Quanto costa integrare ChatGPT nel proprio eCommerce

I costi per integrare ChatGPT in un eCommerce dipendono da diversi fattori come, ad esempio, la complessità dell’integrazione, il numero di funzionalità desiderate e il tempo richiesto per la personalizzazione dell’assistente virtuale, quindi, in generale, dal tipo di servizio offerto.

Il costo, quindi, dipende da diversi fattori tra cui: il tipo di servizio offerto, la complessità della configurazione, il fornitore di servizi, la dimensione del sito web e il traffico generato.

Conclusioni

È evidente a tutti il grande potenziale offerto da uno strumento come ChatGPT, in grado di rivoluzionare profondamente la nostra vita quotidiana e lavorativa. Per ottenere maggiori prestazioni per il proprio sito di eCommerce è importante oltre che l’utilizzo di ChatGPT, come abbiamo visto nel corso dell’articolo, anche l’integrazione di piattaforme in grado di aiutare a far crescere e migliorare il posizionamento sul web del tuo sito grazie alle recensioni dei clienti.