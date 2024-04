eCommerce: scegliere bene il servizio di pagamento per aumentare le vendite

Nel corso del 2023, l’interesse nel settore dell’eCommerce ha registrato una costante crescita, come confermato dai dati dell‘Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano. Di conseguenza, è aumentato anche il numero di individui coinvolti e interessati alla seguente domanda: “come garantirsi un flusso costante di cassa?”.

Sebbene non esistano soluzioni facili, è chiaro che uno degli aspetti cruciali sia offrire un’esperienza di acquisto ottimale agli utenti, che faciliti un processo di pagamento rapido e semplice per ciascun cliente nel vostro target di riferimento.

Questo è il momento in cui un visitatore diventa un cliente effettivo e trasferisce il suo denaro.

L’importanza del Payment Service Provider nell’eCommerce

Esploreremo di seguito tutti gli elementi fondamentali per massimizzare le potenzialità dell’esperienza utente nel contesto dell’eCommerce, inclusa l’importanza della scelta del Payment Service Provider (PSP) e il suo impatto su questa fase critica del processo.

Da cosa partire?

Analizzare e ottimizzare i flussi dei visitatori

Mediante un’analisi dettagliata dei flussi di navigazione, è possibile individuare i punti critici e semplificare il percorso che va dall’aggiunta al carrello fino al completamento dell’acquisto, migliorando così l’esperienza complessiva degli utenti. Chi è il tuo pubblico di riferimento? Quali segmenti di clientela desideri coinvolgere e quando è il momento più propizio per farlo?

Usare i pagamenti per stimolare azioni

Utilizzare i pagamenti come leva di conversione può essere un’arma vincente: implementare una strategia cross-channel che sfrutta le peculiarità di ciascun canale, offrire metodi di pagamento specifici per ogni country per puntare a massimizzare l’espansione internazionale, gestire efficacemente le frodi con tool avanzati e personalizzabili.

Analizzare criticamente le informazioni delle transazioni per conoscere a fondo le abitudini e preferenze di ciascun cliente, sono solo alcune delle possibilità che il mondo dei digital payment offre per migliorare le performance.

Affrontare tutte queste dinamiche e districarsi nel complicato mondo dei pagamenti digitali, da soli, può essere impegnativo.

Per questo motivo la scelta del PSP ha un ruolo cruciale. Per garantire il successo della vendita, è infatti necessario assicurarsi che il provider offra, non solo sicurezza, facilità d’uso e una vasta gamma di opzioni di pagamento ma anche supporto costante e confronto continuo.

In quest’analisi non parliamo di prezzo. Pur essendo uno dei fattori da considerare, non deve essere il principale o l’unico fattore decisionale.

Se il servizio cercato è basico il prezzo sarà sicuramente competitivo.

Se ci si vuole affidare a dei professionisti che aiutano con la loro esperienza, non solo a gestire le transazioni, ma anche a generare più volumi di vendita si avrà un costo più elevato.

Il valore aggiunto farà nettamente la differenza, con un ROI garantito.

Gli elementi da considerare nella scelta del PSP

Quindi, quali elementi considerare?

Affidabilità

Accesso a dati transazionali in tempo reale

Antifrode

Riconciliazione finanziaria automatica

Consulenza

Affidabilità

La sicurezza è un elemento non negoziabile.

È essenziale rivolgersi a un partner affidabile che sia compliant agli standard di sicurezza definiti dal Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), sviluppati per proteggere le informazioni sensibili dei titolari di carte di credito e debito durante le transazioni finanziarie.

È essenziale anche che il PSP istruisca l’ecommerce su come avere standard basici di sicurezza, per operare secondo le regole imposte dagli schemi e per evitare di incorrere in breach di dati che portano a sanzioni e revoca delle licenze.

Accesso a dati transazionali in tempo reale

Un sistema di visione, gestione e monitoraggio dati efficiente, dettagliato e in tempo reale delle transazioni agevola la loro analisi e consente un’ottimizzazione continua del processo di acquisto.

Tutti i team coinvolti, dal customer care all’ecommerce manager beneficeranno di questa modalità real team dinamica.

Non hai accesso a questi dati in velocità? Avrai difficoltà a capire quali sono i punti su cui lavorare per migliorare l’experience di acquisto e aumentare la conversione.

Antifrode

L’adozione e l’integrazione di soluzioni antifrode rappresentano un importante pilastro per garantire la sicurezza sia per i clienti che per i venditori nell’ambiente dell’e-commerce.

Queste soluzioni non solo proteggono dalle frodi finanziarie, ma anche dalle minacce alla sicurezza dei dati.

La capacità di personalizzarne i criteri su cui si basano i controlli offre un grande vantaggio, adattandosi i a specifiche esigenze e al tipo di attività, migliorando l’efficienza e riducendo al minimo le frizioni nel processo di acquisto.

Un approccio mirato consente di trovare un equilibrio ottimale tra sicurezza e user experience, garantendo che il processo di acquisto sia fluido e privo di ostacoli per i clienti, mentre allo stesso tempo protegge il venditore dalle frodi.

Riconciliazione finanziaria automatica

La riconciliazione finanziaria automatica è un given. L’integrazione di strumenti che consentono di riconciliare ordini, pagamenti, spedizioni e fatture è determinante per facilitare la gestione contabile dell’azienda, ridurre possibili errori, semplificare il processo di rendicontazione e soprattutto salvare del tempo da dedicare a questa attività, si conta circa l’80% di lavoro manuale in meno.

Consulenza

L’essere seguiti da esperti di pagamenti digitali, contattabili anche telefonicamente, rappresenta un valore aggiunto fondamentale.

Questi professionisti forniscono supporto immediato per risolvere eventuali problematiche e implementare azioni tempestive per ottimizzare i flussi di transazioni.

La presenza di account manager e technical account manager locali ti guiderà nel potenziamento del business, offrendo consulenza in modo proattivo e supporto personalizzati.

Ulteriori strategie per ottimizzare le conversioni

Oltre agli aspetti già citati, è bene soffermarsi su ulteriori servizi che possono avere un impatto considerevole sulle conversioni:

L’integrazione di campi ospitati (Hosted Fields) all’interno della propria pagina di pagamento, permette di ospitare in modo sicuro gli elementi di input per i dati sensibili della carta di credito in quanto riducono il rischio di accessi non autorizzati o di compromissione dei dati della carta di credito degli utenti. Inoltre, essendo integrati nella pagina di pagamento dell’e-commerce, offrono un’esperienza di pagamento più affidabile per gli utenti, contribuendo a generare fiducia nei confronti del sito web e del marchio.

(Hosted Fields) all’interno della propria pagina di pagamento, permette di ospitare in modo sicuro gli elementi di input per i dati sensibili della carta di credito in quanto riducono il rischio di accessi non autorizzati o di compromissione dei dati della carta di credito degli utenti. Inoltre, essendo integrati nella pagina di pagamento dell’e-commerce, offrono un’esperienza di pagamento più affidabile per gli utenti, contribuendo a generare fiducia nei confronti del sito web e del marchio. L ’implementazione del “one-click” che sfrutta le informazioni di pagamento memorizzate dall’utente durante un acquisto precedente. Una volta che l’utente ha attivato l’opzione “one-click” può completare un acquisto futuro con un solo click, senza dover inserire nuovamente i dati della carta di credito. Questo rende il processo di pagamento più rapido, conveniente e senza frizioni, incoraggiando la fedeltà del cliente o facilitando l’acquisto di utenti ricorrenti.

che sfrutta le informazioni di pagamento memorizzate dall’utente durante un acquisto precedente. Una volta che l’utente ha attivato l’opzione “one-click” può completare un acquisto futuro con un solo click, senza dover inserire nuovamente i dati della carta di credito. Questo rende il processo di pagamento più rapido, conveniente e senza frizioni, incoraggiando la fedeltà del cliente o facilitando l’acquisto di utenti ricorrenti. L’inclusione della funzione di Card Scan , che consente agli utenti che acquistano da mobile di inserire i dati della carta di credito utilizzando la fotocamera del loro dispositivo. Questa funzionalità elimina la necessità di digitare manualmente i dati della carta, riducendo al minimo gli errori e semplificando il processo di inserimento delle informazioni di pagamento.

, che consente agli utenti che acquistano da mobile di inserire i dati della carta di credito utilizzando la fotocamera del loro dispositivo. Questa funzionalità elimina la necessità di digitare manualmente i dati della carta, riducendo al minimo gli errori e semplificando il processo di inserimento delle informazioni di pagamento. Disporre di Alternative Payment Methods (APM) per ciascun paese in cui operiamo è cruciale, come ad esempio Mooney e MyBank in Italia, iDeal nei Paesi Bassi, Bancontact in Belgio, e MB Way e Multibanco in Portogallo. La loro importanza risiede nel fatto che offrono agli utenti opzioni di pagamento più flessibili e convenienti, adattandosi alle loro preferenze e abitudini di spesa, divenendo un’importante leva per l’espansione in mercati internazionali, dove le carte di credito possono non essere ampiamente utilizzate o preferite. Allo stesso modo è utile disporre di diverse valute sia in Authorisation che in Settlement ed è al contempo consigliabile avere un conto bancario multivaluta, in modo da minimizzare le perdite dovute ai tassi di cambio.

per ciascun paese in cui operiamo è cruciale, come ad esempio Mooney e MyBank in Italia, iDeal nei Paesi Bassi, Bancontact in Belgio, e MB Way e Multibanco in Portogallo. La loro importanza risiede nel fatto che offrono agli utenti opzioni di pagamento più flessibili e convenienti, adattandosi alle loro preferenze e abitudini di spesa, divenendo un’importante leva per l’espansione in mercati internazionali, dove le carte di credito possono non essere ampiamente utilizzate o preferite. Allo stesso modo è utile ed è al contempo consigliabile avere un conto bancario multivaluta, in modo da minimizzare le perdite dovute ai tassi di cambio. Proporre all’utente di pagare tramite comunicazione telefonica o posta elettronica (MOTO – Mail Order Telephone Order) oppure attraverso un link personalizzato inviato ai propri clienti tramite email, SMS o altre forme di comunicazione digitale (Pay by link) rappresenta un’importante estensione dei tradizionali metodi di pagamento online, consentendo ai venditori di offrire un servizio più completo, flessibile e accessibile ai propri customer.

(MOTO – Mail Order Telephone Order) oppure attraverso un link personalizzato inviato ai propri clienti tramite email, SMS o altre forme di comunicazione digitale (Pay by link) rappresenta un’importante estensione dei tradizionali metodi di pagamento online, consentendo ai venditori di offrire un servizio più completo, flessibile e accessibile ai propri customer. Stabilità della piattaforma e gestione multi-acquirer per garantire un uptime di performance di acquisto al 100% ai propri clienti, nessun fault è ammissibile soprattutto in periodi di picco di vendite.

Conclusioni

L’analisi, lo studio e la gestione di ciascuno di questi aspetti sono fondamentali per il successo del proprio e-commerce, a condizione che siano adattati ai propri obiettivi ed esigenze.

Una checkout page ben progettata e ottimizzata è cruciale per il successo di un e-commerce e può fare la differenza nella conversione dei visitatori in clienti fedeli, contribuendo al successo a lungo termine dell’azienda.