Acquisti pubblici, quante difficoltà: i consigli per migliorare processi e investimenti

Il tema della gestione efficiente ed efficace degli acquisti e investimenti pubblici, tra aggiornamenti del Codice appalti e PNRR è progressivamente diventato più importante.

Nonostante le iniziative per far fronte ad alcune difficoltà riscontrate, come per esempio i problemi legati alle catene di approvvigionamento, restano diversi fronti critici da affrontare. Tra questi, i lunghi tempi degli affidamenti, la digitalizzazione che appare ancora come una promessa lontana, i concorsi banditi considerati un flop, la formazione ancora legata a logiche tradizionali. È quindi necessario andare a interrogarsi in modo più profondo su quali sono i fattori critici e di successo per orientare i processi di acquisto e investimento al valore.

Acquisti pubblici, quali sono le difficoltà

Il Governo nelle sue proposte di modifica del PNRR riconduce le difficoltà riscontrate:

all’aumento dei costi legati all’investimento,

legati all’investimento, alle criticità̀ legate alle catene di approvvigionamento,

agli squilibri tra domanda e offerta o impreparazione del sistema produttivo

ai limiti di capacità amministrativa che hanno portato a ritardi nelle fasi di avvio dei progetti e di gestione degli affidamenti.

Le prime tre criticità sono ascrivibili a fattori “di mercato” esterni all’Amministrazione, l’ultima a fattori interni. È chiaro però che la capacità di gestire correttamente processi di approvvigionamento e investimento, non solo consente di prevenire o mitigare i rischi di mercato, ma anche di impostare un rapporto pubblico-privato volto alla creazione di valore con conseguente sviluppo del sistema produttivo nel suo complesso.

Il problema è che spesso si cerca di affrontare le patologie non andando a curare veramente le cause. Per patologia si intendono tutte le distorsioni, volute o involontarie, a cui sono soggetti i processi di acquisto e investimento pubblici, tra cui naturalmente i fenomeni di corruzione, gli sprechi di risorse – tempo, inadeguatezza delle soluzioni scelte, inadempienze contrattuali-, spesso inevitabili per la carenza di informazioni, e di risorse di tempo e persone.

Il contesto

Per far fronte a questi aspetti si è cercato di agire su più fronti:

semplificazione procedurale;

digitalizzazione;

reclutamento di esperti esterni;

formazione.

Queste iniziative, tuttavia, sembrano non avere ottenuto i risultati sperati.

In primo luogo, la continua ricerca di riduzione dei gap informativi tra domanda e offerta, la continua attenzione al cambiamento dei servizi, e dei relativi processi di erogazione, delle PA, richiede in parallelo l’analoga attenzione ai cambiamenti negli assetti e nelle soluzioni offerte dai produttori e fornitori. In un approccio manageriale si potrebbe definire marketing di acquisto e sourcing.

In secondo luogo, resta centrale l’esistenza di un ciclo degli acquisti integrato e completo e di un progetto organizzativo che lo renda sistematico e sostenibile. L’articolazione a rete degli acquisti pubblici, che aggrega una pluralità di bisogni, di professionalità e di livelli e responsabilità organizzative rischia oggi di non realizzare un flusso continuo di informazioni, una esigenza di integrazione e continuità di analisi dei dati, di decisioni, per la formulazione di una strategia di gara, di aggiudicazione, di monitoraggio e controllo delle condizioni contrattuali, di apprendimento e accumulo di esperienze e sviluppo continuo di competenze. Cosa ancor più complessa nel sistema a rete, orizzontale e verticale, che oggi si è costruito attraverso i processi di centralizzazione degli acquisti.

In terzo luogo, l’approfondimento delle competenze rilevanti e cruciali in ciascuna fase (come detto analisi del mercato, identificazione dei fabbisogni, programmazione, definizione della strategia di gara e sua realizzazione, gestione del contratto, monitoraggio, valutazione e analisi critica dei risultati, comprensione della evoluzione delle varie industry per riavviare in modo sempre più esperto e “a valore aggiunto” il processo di acquisto successivo).

La verticalizzazione e la specializzazione, necessaria in modo sempre più approfondito, per l’attuazione di ciascuna fase, data la scomposizione di prerogative e competenze relative agli appalti pubblici in istituzioni diverse, rende vitale una forte integrazione tra i soggetti e un flusso informativo affidabile e continuo, per sviluppare da un lato il potenziale dell’aggregazione- non solo risparmi, ma sviluppo di competenze specializzate e team multidisciplinari e multiprofessionali finalizzati a migliorare il “value-for-money” delle risorse pubbliche investite, dall’altro l’identificazione di problematiche da intercettare e risolvere in tempo reale, se non prevenire, per garantire efficienza, efficacia e economicità.

Acquisti pubblici, come rendere più efficienti i processi

In sintesi, sono essenziali:

la programmazione con una visione anticipatoria , non la riproduzione lievemente aggiustata dei consumi passati. La visione statica della programmazione, cioè la riproduzione dell’andamento dei consumi, non è mai stata un criterio adeguato neppure in tempi di innovazione meno veloce e travolgente: ciò ha portato spesso a un sovradimensionamento degli acquisti e/o a una obsolescenza delle forniture inappropriate. A maggior ragione oggi, data la complessità dell’architettura degli acquisti, deve diventare un principio di azione fondamentale;

Il ruolo della formazione

Attualmente la formazione “formale” (quella che avviene nelle scuole e nelle università) è diventata un fattore “igienico” a cui è necessario aggiungere, con ruolo sempre più rilevante quella “non-formale” e “informale”, vale a dire la formazione continua, l’aggiornamento e l’applicazione concreta in ambito lavorativo professionale, in alcuni casi prevalente. Ne sono prova anche i più consolidati ordini professionali che si stanno organizzando per riconoscere in modo specifico competenze sempre più legate a un mondo produttivo in evoluzione, e quindi sempre più trasversali e specializzate.

Ecco perché una qualificazione di sostanza e non di forma delle stazioni appaltanti e delle persone che ne fanno parte, con programmi brevi e focalizzati su un articolato ventaglio di competenze in evoluzione, giuridiche come base, ma manageriali come elemento “motivante”, deve guidare il decision maker a definire criteri di assessment della capacità reale di ogni punto della rete degli acquisti in modo rotondo e integrato.

Per esempio, il programma attuale di SDA Bocconi, identificato con l’acronimo MASAN, Management degli Acquisti in Sanità, si articola in blocchi logici, non disciplinari, secondo la tabella seguente:

COMPRENDERE ANALIZZARE GESTIRE CAMBIARE Aspetti giuridici Auction design Gestione delle scorte PPP Procurement management Design thinking Lean procurement Struttura logica del programma Marketing d’acquisto Leadership Innovare negli acquisti Project management Negotiation IT procurement Selezione e valutazione dei fornitori Team management Total cost of ownership Discussione progetti Corsi in DL Risk management Contract management

Come sintesi della ricognizione di un percorso evolutivo allineato alle esigenze degli interlocutori si può auspicare, come ulteriore elemento di innovazione, la possibilità di poter procedere a un riconoscimento specifico delle competenze del responsabile degli acquisti in Sanità “a tutto tondo”, incrementale e migliorativo rispetto ai titoli di studio, ma fondamentale per la sostenibilità del sistema attuale di acquisti e appalti in Sanità. Ciò porterebbe a riconoscere e a sottolineare l’importanza della formazione e del lifelong learning come investimento non solo individuale ma collettivo e istituzionale.