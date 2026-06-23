L’intelligenza artificiale rappresenta oggi uno dei principali fattori di trasformazione dei sistemi sanitari. Se fino a pochi anni fa le applicazioni di AI erano prevalentemente limitate all’analisi predittiva, al supporto diagnostico o all’elaborazione di immagini cliniche, l’avvento dell’AI generativa ha modificato radicalmente il panorama tecnologico e organizzativo.
scenario
AI in sanità, perché non basta più scegliere il modello migliore
L’evoluzione dell’intelligenza artificiale in sanità, dai Large Language Model ai sistemi Agentic AI, impone nuovi criteri di valutazione, governance e procurement. Le Direzioni ICT dovranno misurare affidabilità, sicurezza, trasparenza e capacità operative lungo l’intero ciclo di vita delle soluzioni
Presidente Onorario di Aisis, Ricercatore a contratto CERGAS Sda Bocconi School of Management, Membro del Gruppo di lavoro del Consiglio Superiore della Sanità “Riforma del Sistema Informativo Sanitario e Sanità Digitale”
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