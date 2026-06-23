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AI in sanità, perché non basta più scegliere il modello migliore

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L’evoluzione dell’intelligenza artificiale in sanità, dai Large Language Model ai sistemi Agentic AI, impone nuovi criteri di valutazione, governance e procurement. Le Direzioni ICT dovranno misurare affidabilità, sicurezza, trasparenza e capacità operative lungo l’intero ciclo di vita delle soluzioni

Pubblicato il 23 giu 2026
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Claudio Caccia

Presidente Onorario di Aisis, Ricercatore a contratto CERGAS Sda Bocconi School of Management, Membro del Gruppo di lavoro del Consiglio Superiore della Sanità “Riforma del Sistema Informativo Sanitario e Sanità Digitale”

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L’intelligenza artificiale rappresenta oggi uno dei principali fattori di trasformazione dei sistemi sanitari. Se fino a pochi anni fa le applicazioni di AI erano prevalentemente limitate all’analisi predittiva, al supporto diagnostico o all’elaborazione di immagini cliniche, l’avvento dell’AI generativa ha modificato radicalmente il panorama tecnologico e organizzativo.

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Claudio Caccia
Presidente Onorario di Aisis, Ricercatore a contratto CERGAS Sda Bocconi School of Management, Membro del Gruppo di lavoro del Consiglio Superiore della Sanità “Riforma del Sistema Informativo Sanitario e Sanità Digitale”

Specialista di Organizzazione e Sistemi Informativi in Sanità, ha svolto per oltre 30 anni funzioni di Responsabile dei Sistemi Informativi in aziende sanitarie pubbliche e private nonchè attività come consulente di diverse aziende sanitarie, società di consulenza e istituti di ricerca. Presidente Onorario di Aisis- Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità, Ricercatore a contratto CeRGAS-Sda Bocconi.

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