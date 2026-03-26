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Fascicolo sanitario

FSE 2.0, ecco la fase tre: cosa cambia per strutture e cittadini

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Il Fascicolo sanitario elettronico 2.0 a fine marzo 2026 entra nella fase decisiva e rende centrali gli obblighi di alimentazione, l’interoperabilità e la qualità dei dati. Per il pubblico come per il privato. Restano però aperti i nodi dell’attuazione concreta, della sostenibilità organizzativa e delle forti differenze territoriali

Pubblicato il 26 mar 2026
Serena Nanni

funzionario giuridico del ministero della salute

FSE2 e AI, vendita di farmaci online e privacy; oblio oncologico

Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) entra a fine marzo 2026 nella fase tre, della piena (presunta) operatività, almeno sulla carta. Parte l’obbligo generalizzato di alimentazione del FSE, esteso a tutte le strutture sanitarie, pubbliche e private.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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