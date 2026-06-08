Oltre la televisita: il nodo irrisolto della telemedicina nel SSN

La telemedicina sta entrando in una fase radicalmente diversa rispetto al ciclo emergenziale che ne aveva accelerato l’adozione durante la pandemia. La domanda non è più se televisita, teleconsulto e telemonitoraggio siano strumenti utili, ma come possano diventare componenti strutturali del modello operativo del Servizio sanitario nazionale. Il vero tema del biennio 2025–2026 non riguarda infatti la disponibilità della tecnologia, ormai ampiamente acquisita, ma la capacità di integrarla dentro processi assistenziali coerenti, continuativi e sostenibili.

La sfida è passare dalla logica della sperimentazione verticale, spesso confinata a singoli progetti pilota o specialità cliniche, a una rete nazionale capace di sostenere la gestione delle cronicità, l’assistenza domiciliare, il follow-up post-acuzie e la continuità della presa in carico territoriale.

Questo cambiamento coincide con una trasformazione più profonda del paradigma assistenziale. Per decenni il sistema sanitario ha funzionato secondo una logica episodica: il paziente entrava nel sistema in occasione della visita, dell’esame o del ricovero e usciva una volta conclusa la prestazione. Oggi quel modello mostra limiti sempre più evidenti, soprattutto di fronte alla crescita delle patologie croniche, della multimorbilità e della fragilità geriatrica.

La telemedicina introduce invece una logica di relazione clinica continua, nella quale il valore non deriva dalla singola interazione digitale, ma dalla capacità di costruire un monitoraggio longitudinale del paziente, raccogliendo dati clinici, comportamentali e organizzativi prima, durante e dopo gli eventi assistenziali.

In questa prospettiva, la televisita rappresenta solo la parte più visibile di una trasformazione molto più ampia. Il vero asset strategico non è il video-collegamento, ma il dato clinico generato nel tempo e la possibilità di utilizzarlo per anticipare peggioramenti, coordinare interventi e personalizzare il percorso di cura.

La telemedicina evolve così da semplice canale remoto a layer operativo della continuità assistenziale, capace di collegare professionisti, territorio, domicilio e infrastrutture informative in un unico flusso decisionale. È precisamente in questo scenario che il PNRR e il DM 77 stanno ridefinendo il ruolo della sanità territoriale italiana.

Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, assistenza domiciliare e telemonitoraggio non devono essere interpretati come interventi separati, ma come nodi di un ecosistema clinico distribuito, in cui la presa in carico non coincide più con il luogo fisico della cura ma con la capacità del sistema di mantenere continuità informativa, clinica e organizzativa nel tempo.

Il contesto demografico rende questa evoluzione inevitabile

Il contesto epidemiologico e demografico rende questa trasformazione sempre meno rinviabile. L’Italia è oggi uno dei Paesi più longevi ma anche più anziani d’Europa: secondo le proiezioni demografiche, nei prossimi decenni aumenterà ulteriormente il rapporto tra popolazione anziana e popolazione attiva, mentre cresce in modo strutturale il peso delle patologie croniche e della multimorbilità.

Cardiopatie, diabete, BPCO, scompenso cardiaco, neurodegenerazione e fragilità geriatrica richiedono modelli di presa in carico continuativa che difficilmente possono essere sostenuti attraverso un sistema centrato prevalentemente su visite ambulatoriali episodiche e accessi ospedalieri.

La pressione non è soltanto clinica, ma organizzativa ed economica. Il Servizio sanitario nazionale si trova contemporaneamente a gestire l’invecchiamento della popolazione, una crescente carenza di personale sanitario e una domanda di assistenza più lunga e complessa nel tempo.

In particolare, la medicina generale e i servizi territoriali stanno progressivamente diventando il principale punto di pressione del sistema, chiamati a seguire pazienti cronici sempre più complessi con strumenti organizzativi ancora fortemente frammentati.

È in questo scenario che il PNRR individua nella telemedicina uno degli assi centrali della riforma della sanità di prossimità. Gli investimenti previsti per assistenza domiciliare, piattaforme nazionali e integrazione dei servizi territoriali puntano a rafforzare la capacità del sistema di seguire il paziente nel tempo e fuori dall’ospedale.

Gli obiettivi nazionali fissano un traguardo particolarmente significativo: raggiungere entro il 2026 almeno il 10% della popolazione over 65 attraverso modelli di assistenza domiciliare integrata, sostenuti da strumenti di telemonitoraggio e coordinamento remoto.

Tuttavia, la vera posta in gioco non è semplicemente aumentare il numero di televisite o di dispositivi connessi. Il valore si genera quando i dati raccolti diventano interpretabili e azionabili: identificare precocemente segnali di peggioramento, modulare il follow-up, attivare interventi domiciliari, coordinare professionisti diversi e personalizzare il percorso assistenziale in funzione del rischio reale del paziente.

In questa prospettiva, la telemedicina smette di essere una modalità di erogazione e diventa un modello di gestione clinica della continuità.

Dal progetto sperimentale al modello operativo

Per molti anni la telemedicina italiana è rimasta confinata in una dimensione sperimentale, caratterizzata da iniziative regionali o verticali spesso concentrate su singole specialità come cardiologia, diabetologia, radiologia o gestione domiciliare di specifiche patologie.

Numerosi progetti si sono dimostrati clinicamente promettenti e tecnologicamente maturi, ma pochi sono riusciti a trasformarsi in modelli operativi scalabili. Il problema non era tanto la disponibilità della tecnologia, quanto la sua collocazione ai margini dei flussi ordinari del Servizio sanitario nazionale, senza reale integrazione nei processi clinici, nei modelli tariffari e nelle responsabilità organizzative.

L’esperienza internazionale degli ultimi anni ha reso evidente un punto cruciale: la telemedicina tende a fallire quando viene interpretata come semplice strumento digitale aggiuntivo e non come riprogettazione del percorso assistenziale.

Molti programmi post-pandemia hanno mostrato limiti proprio perché centrati sulla televisita come sostituzione dell’incontro fisico, senza ridefinire in modo strutturale presa in carico, raccolta dati, follow-up e coordinamento multiprofessionale. La conseguenza è stata spesso una duplicazione dei processi anziché una loro semplificazione.

Oggi il quadro sta cambiando grazie alla convergenza tra linee guida nazionali, investimenti infrastrutturali del PNRR, standard di interoperabilità e modelli di governance più definiti. La Piattaforma Nazionale di Telemedicina coordinata da AGENAS nasce precisamente con l’obiettivo di ridurre la frammentazione regionale e creare un ecosistema più omogeneo di servizi digitali interoperabili.

Tuttavia, la standardizzazione tecnologica da sola non basta: la vera sfida resta costruire workflow clinico-organizzativi coerenti. La trasformazione non può infatti essere interpretata come una semplice digitalizzazione della visita medica.

La televisita non sostituisce automaticamente la presa in carico territoriale, così come il telemonitoraggio non coincide con il mero invio di dati biometrici. Il passaggio evolutivo riguarda la capacità di costruire percorsi longitudinali in cui il paziente venga seguito prima, durante e dopo gli eventi clinici, attraverso raccolta continua di dati qualitativi e quantitativi, interpretazione dei segnali di rischio e attivazione tempestiva degli interventi.

In un modello maturo, il paziente cronico non viene gestito solo quando si presenta un peggioramento, ma viene osservato nel tempo attraverso dispositivi connessi, questionari clinici, parametri contestuali e follow-up adattivi.

Le anomalie vengono filtrate da sistemi di triage clinico e strumenti di supporto decisionale, mentre le Centrali Operative Territoriali coordinano interventi domiciliari e le Case della Comunità diventano il punto di raccordo tra medicina generale, specialistica, infermieristica e servizi sociali.

In questo schema, la telemedicina smette di essere un canale separato e diventa il layer operativo della continuità assistenziale.

Anche il ruolo dei professionisti sanitari cambia profondamente. Il medico di medicina generale evolve da soggetto isolato a nodo di una rete multiprofessionale supportata da dati strutturati e strumenti digitali; gli infermieri di famiglia assumono una funzione crescente di prossimità e monitoraggio; specialisti ospedalieri e territoriali possono collaborare attraverso modelli di teleconsulto integrati e non episodici.

Il ruolo strategico delle Case della Comunità

Le Case della Comunità rappresentano probabilmente l’elemento più ambizioso e al tempo stesso più delicato della riforma territoriale italiana. Il rischio più concreto, oggi, è interpretarle come semplici nuove infrastrutture fisiche o poliambulatori evoluti, replicando in edifici nuovi modelli organizzativi tradizionali.

La vera sfida non è aprire nuove sedi, ma ridefinire il modo in cui il sistema sanitario costruisce continuità assistenziale fuori dall’ospedale.

In questo senso, le Case della Comunità devono essere concepite non tanto come luoghi di erogazione di singole prestazioni, quanto come hub clinico-digitali di coordinamento territoriale.

L’esperienza di diversi sistemi sanitari europei mostra infatti che i modelli di integrated care generano valore soprattutto quando riescono a integrare presenza fisica, monitoraggio remoto, coordinamento multiprofessionale e gestione proattiva del rischio clinico.

Il punto non è spostare prestazioni dall’ospedale al territorio, ma costruire una rete capace di accompagnare il paziente nel tempo.

Nel modello più evoluto, la Casa della Comunità diventa il punto di orchestrazione del patient journey territoriale. Il paziente cronico o fragile effettua alcuni momenti di valutazione in presenza, ma gran parte del follow-up viene gestita attraverso televisite, telemonitoraggio, raccolta strutturata di dati clinici e coordinamento digitale tra professionisti.

La prestazione sanitaria smette di essere un evento isolato e diventa parte di un flusso continuo in cui ogni interazione, visita, esame, alert, contatto domiciliare, genera informazione utile alla decisione successiva.

Questo richiede un’infrastruttura dati capace di raccogliere e valorizzare informazioni longitudinali. I dati clinici devono alimentare automaticamente il Fascicolo Sanitario Elettronico e dialogare con le piattaforme territoriali, mentre le Centrali Operative Territoriali devono poter utilizzare dashboard condivise per identificare precocemente pazienti ad alto rischio, coordinare interventi domiciliari e modulare il livello di intensità assistenziale.

La vera evoluzione non consiste nell’avere più dati, ma nel trasformarli in segnali interpretabili e azionabili.

L’esperienza internazionale mostra che la telemedicina produce il maggiore impatto proprio nei percorsi ad alta continuità assistenziale: cronicità complesse, post-acuzie, fragilità geriatrica e gestione domiciliare.

In questi contesti, il beneficio economico non deriva dalla singola televisita, ma dalla riduzione delle riacutizzazioni, dall’aderenza terapeutica, dalla prevenzione di ricoveri evitabili e dalla capacità di anticipare il deterioramento clinico.

Per questo il telemonitoraggio rappresenta probabilmente la componente più strategica della nuova sanità territoriale: non come raccolta passiva di parametri biometrici, ma come sistema attivo di supporto alla decisione e alla continuità di cura.

Le criticità ancora aperte: interoperabilità, competenze e accessibilità

Nonostante l’accelerazione normativa e infrastrutturale degli ultimi anni, il percorso verso una telemedicina realmente integrata resta caratterizzato da criticità operative significative.

Il paradosso attuale è che la tecnologia non rappresenta più il principale ostacolo: piattaforme, dispositivi connessi e standard di interoperabilità sono oggi ampiamente disponibili. La sfida si è spostata sul terreno della governance, dell’organizzazione e della capacità di integrare strumenti diversi in modelli assistenziali coerenti.

La prima criticità riguarda l’interoperabilità dei dati e dei processi. In molte realtà regionali e aziendali persistono ecosistemi frammentati, nei quali Fascicolo Sanitario Elettronico, piattaforme di telemedicina, sistemi ospedalieri e servizi territoriali dialogano in modo limitato o discontinuo.

Il rischio è costruire un sistema digitale apparentemente avanzato ma incapace di garantire continuità informativa tra ospedale, territorio e domicilio. Senza una reale integrazione dei dati clinici, la telemedicina rischia di aumentare complessità e carico operativo invece di ridurli.

Tuttavia, l’interoperabilità tecnologica da sola non basta. Il vero nodo è architetturale: molte organizzazioni stanno ancora digitalizzando processi frammentati anziché riprogettarli.

Acquistare piattaforme senza standardizzare workflow clinici, criteri di triage, responsabilità professionali e percorsi di escalation significa rischiare la proliferazione di nuovi silos digitali.

Il tema non è quindi solo “far parlare i sistemi”, ma costruire un modello condiviso di gestione della continuità assistenziale, nel quale il dato raccolto attivi automaticamente decisioni, follow-up e interventi territoriali.

Una seconda criticità riguarda il procurement e la governance tecnologica. In diversi contesti, le aziende sanitarie stanno acquistando servizi e piattaforme in modo eterogeneo, spesso guidate da logiche opportunistiche o di breve periodo.

Questo espone al rischio di una nuova frammentazione post-PNRR: soluzioni non interoperabili, modelli clinici disallineati e investimenti difficilmente scalabili a livello regionale o nazionale. La sostenibilità richiede invece una governance unitaria capace di definire standard clinici, semantici e operativi condivisi.

Esiste poi un tema sempre più rilevante di workforce transformation. La telemedicina non si limita a trasferire online attività esistenti, ma richiede nuove competenze ibride tra clinica, organizzazione sanitaria e gestione dei dati.

Servono professionisti in grado di interpretare alert provenienti dal telemonitoraggio, coordinare percorsi domiciliari, utilizzare strumenti di decision support e lavorare all’interno di team multiprofessionali distribuiti.

In questo senso, la formazione non può essere un’attività accessoria, ma una componente strutturale della riforma.

Infine, emerge una questione di accessibilità e inclusione digitale. Una quota significativa della popolazione anziana, fragile o socialmente vulnerabile presenta ancora difficoltà nell’utilizzo di strumenti digitali, autenticazione tramite SPID o piattaforme sanitarie online.

Il rischio è particolarmente critico proprio per le categorie che potrebbero beneficiare maggiormente della continuità assistenziale territoriale. La sostenibilità della telemedicina dipenderà quindi anche dalla capacità di costruire modelli inclusivi, supportati da caregiver, farmacie territoriali, infermieri di comunità e servizi di facilitazione digitale.

Verso una sanità territoriale data-driven

L’evoluzione della telemedicina italiana nei prossimi anni non sarà probabilmente tecnologica, ma culturale e organizzativa.

Il passaggio decisivo consiste nel superare una logica di servizi digitali episodici per costruire modelli territoriali realmente data-driven, capaci di seguire il cittadino nel tempo e non soltanto nel momento del bisogno clinico acuto.

L’obiettivo non sarà più semplicemente erogare visite a distanza, ma creare sistemi territoriali in grado di identificare precocemente il rischio, monitorare traiettorie cliniche e attivare interventi proattivi prima che il peggioramento si trasformi in evento sanitario evitabile.

In questa prospettiva, la telemedicina si collega direttamente all’evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico, alla crescita degli analytics clinici e allo sviluppo di piattaforme territoriali capaci di integrare dati provenienti da prestazioni sanitarie, telemonitoraggio, dispositivi connessi, patient reported outcomes e indicatori di comportamento.

La vera posta in gioco non è raccogliere più dati, ma renderli interpretabili e azionabili: trasformare segnali clinici dispersi in decisioni tempestive, personalizzate e coordinate tra professionisti diversi.

Questo implica anche una ridefinizione del concetto stesso di presa in carico. Il paziente non viene più gestito solo in occasione della visita o del ricovero, ma seguito attraverso un continuum assistenziale in cui ogni interazione, una televisita, un parametro alterato, un questionario clinico, un accesso territoriale, contribuisce a costruire una visione longitudinale dello stato di salute.

La prestazione sanitaria perde progressivamente il proprio carattere episodico e diventa parte di un percorso dinamico, adattato al rischio reale e all’evoluzione clinica della persona.

La partita strategica non riguarda quindi soltanto la digitalizzazione della prestazione sanitaria, ma la ridefinizione del modello operativo del Servizio sanitario nazionale.

Se implementata correttamente, la telemedicina può diventare il motore della transizione da una sanità centrata sull’ospedale a una sanità centrata sulla continuità assistenziale, capace di integrare domicilio, territorio e specialistica dentro un unico ecosistema clinico.

In questa prospettiva, il successo non sarà misurato dal numero di televisite erogate, ma dalla capacità del sistema di ridurre riacutizzazioni, prevenire ricoveri evitabili, migliorare l’aderenza terapeutica e accompagnare il paziente lungo il proprio percorso di salute.