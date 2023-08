Sanità Digitale: le soluzioni per semplificare la sanità regionale e nazionale

Sul mercato della Digital & Security Transformation, S3K si presenta come un nuovo competitor e Full Service Partner multidisciplinare specializzato a tutt’oggi anche in soluzioni per semplificare il sistema sanitario regionale e nazionale e renderlo più sicuro.

Nel settore dell’informatica sanitaria S3K ha saputo far tesoro del proprio catalogo di applicativi, eredità delle precedenti realtà che l’hanno costituita, continuando a innovare e a mettere a frutto le diverse competenze delle persone che la compongono.

Le soluzioni per la sanità digitale ospedaliera

Oggi, per limitarci all’ambito sanitario, JHIS, la nostra soluzione di sanità digitale ospedaliera è diffusa in diverse regioni e abbiamo iniziato a muoverci anche nel mondo delle app, oltre che nell’adozione di tecnologie innovative.

Per l’Umbria, dove con la nostra Cartella Clinica Elettronica siamo presenti in metà delle realtà ospedaliere sia per la gestione dei Pronto Soccorso che dei Reparti di ricovero e degli Ambulatori, abbiamo sviluppato e continuiamo a migliorare Sanitapp, un’app destinata ai cittadini per ottenere informazioni sui servizi sanitari, come la visualizzazione su mappa dei pronto soccorso più vicini, oltre al loro livello di affollamento in relazione alla gravità dei pazienti presenti.

Avere dato queste opportunità alle PA e ai nostri clienti, nonché a tutti i cittadini, ci spinge ad essere più performanti nei nostri servizi e ci fa ben sperare in un miglioramento importante, grazie al nostro supporto, nel settore sanitario.

Soluzioni integrate a vantaggio di medici e pazienti

Grazie al lavoro a stretto contatto con gli altri colleghi della practice R&D di S3K, in particolare con l’area Innovation e il Competence Center dedicato alle AI, stiamo esplorando nuove direzioni di sviluppo per la nostra soluzione JHIS, già consolidata nel tempo ed evoluta a livello tecnologico. Oggi essere fruibili da qualsiasi browser web, compresi tablet e telefonini, ovviamente con l’opportuno ridimensionamento di schermate e adattamento delle funzionalità, non basta più per distinguerti dalla concorrenza.

Noi puntiamo moltissimo sull’integrazione tra le nostre soluzioni, come quella di televisita che abbiamo recentemente sviluppato per l’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e che permette ai pazienti di partecipare alla visita virtuale tramite il proprio cellulare o un qualsiasi browser web, ma al medico di avere sott’occhio tutte le informazioni presenti nella cartella clinica del paziente (storico compreso), potendo arricchirla e lavorando direttamente all’interno di JHIS. Il nostro metodo prevede sempre la collaborazione con il personale sanitario, spesso frustrato dall’utilizzo dell’informatica, che deve invece costituire un aiuto per permettergli di lavorare meglio e di passare quanto più tempo possibile a seguire i propri pazienti.

Le applicazioni pratiche

Tra i nostri risultati più importanti ci preme indicare il supporto agli infermieri dell’Ospedale di Terni volto all’ottimizzazione del “giro visita”, con la possibilità di inserire rapidamente i parametri vitali rilevati e il diario infermieristico, così come la collaborazione con i medici del MECAU di Treviso per i quali abbiamo realizzato un cruscotto in grado di mettere in correlazione le somministrazioni terapeutiche e l’andamento dei parametri vitali dei pazienti.

Stiamo andando ora in nuove direzioni, adottando tecnologie molto innovative come il LIFI, che permette sia la trasmissione di dati tramite la luce non visibile, quindi in maniera sicura e senza interferenze con i dispositivi elettromedicali. Inoltre, stiamo sviluppando servizi specifici con tale tecnologia per l’identificazione della posizione di persone e dispositivi all’interno di un edificio come ad esempio un ospedale.

In questo senso, grazie al LIFI, abbiamo integrato in JHIS la possibilità di associare la cartella del paziente semplicemente avvicinandosi al suo letto, quindi senza necessità di ricercarlo tra i vari degenti, oltre ad aver implementato la possibilità di visualizzare la dislocazione esatta di dispositivi mobili critici per la diagnosi presenti in un reparto, come gli ecografi.

Il supporto dell’intelligenza artificiale alle soluzioni per la sanità

Le nostre soluzioni dedicate al mondo della sanità impiegano motori di intelligenza artificiale in grado di ottimizzare processi strategici come l’approvvigionamento e la somministrazione dei farmaci in ambito ospedaliero, riducendo costi e minimizzando il rischio clinico.

Oggi, grazie alle competenze di tutta S3K, siamo in grado di aiutare i nostri clienti, che, oltre a quelli già citati, sono anche l’ASL Città di Torino e l’ASL TO5, nelle sfide che il PNRR ha posto a tutta la sanità italiana, sia per l’implementazione del FSE 2.0, per il quale siamo stati tra i primi a ottenere la certificazione, sia in ambito di sicurezza, con Vulnerability Assessment e consulenze in ambito SOC.

Focus sulla sicurezza delle apparecchiature elettromedicali

Esiste poi tutto un tema legato alla messa in sicurezza delle apparecchiature elettromedicali in cui, grazie alle nostre partnership, possiamo dare un grande contributo, dal momento che sono e saranno sempre più potenziale veicolo di attacchi all’infrastruttura informatica dell’azienda.

S3K, sia con le proprie soluzioni sanitarie già implementate, come JHIS, sia come partner affidabile e sicuro, è dunque pronta a supportare la sanità regionale e nazionale nelle sfide che la aspettano.

Articolo in collaborazione con S3K