Rientro a scuola col digitale: le risorse a supporto della didattica

Inizia il nuovo anno scolastico, con una nuova serie di sfide che partono dal digitale, con gli interventi massicci delle risorse che verranno dal PNRR e per la presenza sempre più importante dell’intelligenza artificiale. Ma dal digitale vengono anche strumenti che possono fornire un importante supporto agli insegnanti.

Prendiamo allora in esame alcune risorse a disposizione dei docenti per introdurre sin dai primi giorni, in qualsiasi ordine e grado di scuola, un approccio al digitale efficace e fruttuoso.

La scelta delle risorse che saranno presentate è basata sui seguenti criteri: accessibilità, gratuità, coerenza con i percorsi di studio e con i bisogni di docenti e apprendenti.

Risorse digitali gestionali

Per orientarsi nel mare magnum delle risorse a disposizione, partiamo da quelle che offrono un supporto digitale all’organizzazione del lavoro dei docenti.

Il registro elettronico

Il registro elettronico è entrato nella scuola italiana oltre dieci anni fa, nell’anno scolastico 2012-13, secondo quanto indicato dalla legge 135/2012 che prevedeva il Piano di Dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, per cui l’amministrazione burocratica avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti digitali più innovativi, invece dei tradizionali supporti cartacei.

Si presenta oggi come una risorsa che negli anni si è arricchita di funzioni e servizi, che forniscono all’intera organizzazione scolastica una valanga di possibilità. Sul registro si annotano assenze e presenze, attività svolte e da svolgere, si postano le valutazioni, si pubblicano le circolari, si prendono appuntamenti con le famiglie, si condividono materiali, si pubblicano i documenti di valutazione intermedi e finali, si consultano tutti i documenti relativi ad una data classe, si annotano le note disciplinari e molto altro ancora.

Rappresentano una delle principali risorse a disposizione dell’intera comunità educativa e sono sempre più intuitivi e accessibili.

Al momento, nelle scuole italiane ve ne sono diversi, che pur con similarità nella gestione del software, si sforzano nelle intenzioni degli sviluppatori di essere concorrenziali.

Il registro elettronico, in appena dieci anni ha rivoluzionato i comportamenti e le abitudini di docenti, alunni, famiglie, segreterie.

Le scuole italiane ad inizio anno confermano o mutano il prodotto e in quel caso forniscono al personale brevi percorsi formativi per essere in grado sin dal primo giorno di scuola di utilizzarlo.

Le piattaforme didattiche

Tra le risorse digitali per i diversi ordini e gradi di scuola si sono affermate, soprattutto durante e dopo la pandemia, le piattaforme didattiche, altro strumento che in pochi anni ha rivoluzionato la scuola e la sua organizzazione didattica. Si calcola che siano stati milioni nel mondo studenti e studentesse che hanno studiato su piattaforma negli anni della didattica a distanza e che oggi seppure a livelli differenti abbiano fatte proprie competenze digitali per l’apprendimento.

Le piattaforme sono uno strumento didattico e gestionale, che consente un’interazione costante tra docenti e apprendenti, fanno da archivio, favoriscono la cooperazione e la collaborazione, il peer tutoring e il monitoraggio di attività didattiche.

Risorse utili per supportare la didattica ordinaria

Ecco qui di seguito una serie di risorse utili per supportare la didattica ordinaria, il recupero e il potenziamento in ogni disciplina. Si tratta di strumenti spesso collegati con i libri di testo in adozione o con altri dispositivi presenti nella scuola, per esempio la Lavagna Interattiva Multimediale – LIM, eventuali tablet a disposizione di una data istituzione, o risorse in rete, come per esempio i canali e i siti dei numerosissimi docenti social.

In questo contributo saranno presentate alcune risorse solo come esempio, trattandosi di un settore in crescita costante sia qualitativa che quantitativa.

Educazione digitale

Educazione Digitale è la piattaforma didattica gratuita riservata agli insegnanti, che vi possono trovare strumenti didattici, interessanti contenuti e risorse pedagogiche, da utilizzare in classe o in aula di informatica. Vi sono risorse completamente gratuite per ogni ordine e grado di scuola. I docenti hanno a disposizione un tutorial per esplorare le potenzialità della piattaforma.

WeSchool

È una piattaforma che durante la pandemia ha implementato i suoi servizi e la sua offerta formativa, che si basa sulla visione della Learning Community, per cui i docenti in primo luogo e i discenti sono protagonisti di percorsi che favoriscono la collaborazione e la cooperazione. Inoltre, si presenta come uno strumento versatile, che si può integrare e integrarsi con altri metodi e approcci.

MyEdu

La piattaforma offre contenuti di ogni genere per allievi e docenti e recentemente si è arricchita di MyEduCoaching, rivolta alle famiglie per sostenere la genitorialità in collaborazione con i docenti e con la comunità educativa. MyEdu offre anche una guida per la famiglia, per il supporto ai compiti, e per i docenti, con risorse per arricchire quanto fatto in classe.

G suite for education

Gli strumenti Google for Education durante e dopo la pandemia stanno trasformando la didattica e l’apprendimento; da Google Classroom ad altri ambienti virtuali connessi alla piattaforma, per i docenti e studenti e studentesse vi sono risorse per collaborare, condividere, apprendere, insegnare e altro. Tutto nello spazio di Google Workspace.