Riparare i prodotti tech: una svolta le nuove regole Ue

Nell’ambito della costante evoluzione delle dinamiche socioeconomiche europee, l’accordo recentemente raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento Europeo rappresenta un’evoluzione normativa significativa, volta a favorire la riparabilità dei prodotti tecnologici rispetto alla loro sostituibilità, alla luce delle mutate esigenze dell’era digitale e dell’economia circolare.

Questo documento, frutto di un’intesa maturata attraverso un’approfondita riflessione, non è semplicemente un aggiornamento delle norme esistenti, quanto sembra essere preparatorio una riformulazione radicale armonizzante il progresso tecnologico con la sostenibilità ambientale, alla luce sia del Green Deal Europeo e del programma Next Generation EU.

La Direttiva 85/374/CEE e le sue limitazioni nel contesto digitale

Per contestualizzare adeguatamente questo sviluppo, è fondamentale considerare la Direttiva 85/374/CEE, che fino ad ora ha costituito il pilastro della normativa europea sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Questa direttiva, benché innovativa al momento della sua adozione, si è rivelata gradualmente inadeguata nell’affrontare le complessità e le sfide poste dal rapido sviluppo tecnologico e dalla crescente consapevolezza ambientale. In particolare, la sua applicabilità ai prodotti e servizi digitali e la sua aderenza ai principi di economia circolare sono diventate oggetto di un intenso dibattito.

L’accordo in questione, pertanto, non si limita a una semplice revisione, ma rappresenta un passaggio cruciale verso una normativa più comprensiva, in grado di rispondere efficacemente alle nuove realtà del mercato digitale e alle esigenze di un’economia più sostenibile.

Infatti, a ben vedere, la maggiore novità contenuta nell’accordo è l’integrazione dei principi di economia circolare nel paradigma normativo: da qui discende la necessità di un ripensamento generale non solo in merito ai processi produttivi e alla loro precipua disciplina, ma rispetto agli impatti che il modello circolare ha sugli equilibri comunitari economici e politici dell’UE.

La ridefinizione della responsabilità del produttore nell’era digitale

In questo contesto, diventa essenziale analizzare il modo in cui tale accordo ridefinisce la responsabilità dei produttori, estendendo il concetto di “prodotto” per includere, ad esempio, il software e i servizi digitali.

È quindi possibile ipotizzare che l’accordo si inscriva nel grande processo politico-economico di progressiva creazione del Mercato unico digitale. Se così fosse l’orizzonte prospettico di una tale strategia si allargherebbe ben oltre il mero governo del mercato verso la caratterizzazione comunitaria del tema della sovranità digitale.

La responsabilità del produttore estesa ai prodotti digitali

Ciò sembra essere dimostrabile guardando sinteticamente al contenuto dell’accordo. Uno dei cambiamenti più rilevanti è l’ampliamento della definizione di “prodotto”, che ora comprende non solo i beni fisici tradizionali, ma anche i file di fabbricazione digitale e il software. Questo estende la responsabilità del produttore ai prodotti digitali, un ambito precedentemente non coperto dalla normativa esistente.

La rilevanza di questo cambiamento è duplice: da un lato, riconosce l’importanza crescente del digitale nell’economia e, dall’altro, risponde alle esigenze di protezione dei consumatori in un mercato sempre più digitalizzato​​. La PLD aggiornata segue il principio di responsabilità oggettiva, o no fault-based liability, garantendo che i consumatori siano protetti indipendentemente dalla dimostrazione di negligenza da parte del produttore. Questo approccio si allinea alla crescente complessità dei prodotti digitali e alla difficoltà per i consumatori di provare la negligenza in contesti altamente tecnologici​​.

L’innalzamento degli standard di trasparenza e accessibilità informativa

L’accordo interistituzionale europeo innalza gli standard di trasparenza e accessibilità informativa, un traguardo imprescindibile nell’era dei prodotti con ingegneria digitale complessa.

Queste nuove disposizioni sanciscono il diritto dei consumatori a una piena comprensione dei prodotti che utilizzano, un principio fondamentale in un mercato che vede un’integrazione sempre più profonda tra servizi digitali e fisici. La trasparenza normativa si traduce nell’obbligo per i produttori di divulgare dati esaustivi sulla sicurezza e sul funzionamento dei loro prodotti, andando oltre la mera conformità tecnica per abbracciare una comunicazione chiara sui potenziali rischi e sull’usabilità. Questo è un salto qualitativo verso un ambiente digitale in cui la fiducia del consumatore è rafforzata da una maggiore apertura informativa e da un più facile accesso ai dettagli tecnici, spesso ostici ma necessari per un consumo consapevole e sicuro: esso si prefigge di creare un ecosistema di mercato in cui la responsabilità civile sia innervata dalla possibilità per l’utente di agire in base a una conoscenza completa e trasparente dei prodotti digitali, con particolare attenzione ai principi dell’economia circolare, che sceglie consapevolmente di adottare.

Riciclo e innovazione dei materiali: un circolo virtuoso

L’accordo enfatizza anche l’importanza del riciclaggio, incoraggiando lo sviluppo di infrastrutture e processi che permettano un recupero efficiente dei materiali. Ciò significa che i produttori saranno stimolati ad utilizzare materiali riciclabili e a contribuire a sistemi di raccolta e trattamento che facilitino il riciclo.

Le implicazioni per l’industria sono significative, poiché ci si aspetta che ciò porti a un incremento dell’innovazione nei materiali, nelle tecniche di produzione e nei modelli di business. Parallelamente, l’accordo pone l’accento sulla riduzione dei rifiuti, promuovendo l’economia del riuso al fine di ridurre il volume dei rifiuti prodotti, conservare l’energia e le risorse che sarebbero altrimenti impiegate nella produzione di nuovi beni.

Ecco che l’approccio più olistico alla governance del digitale mette in luce tutta la portata strategia dell’accordo nel consolidamento del Mercato Unico Digitale.

L’accordo, oltre a definire le basi per una regolamentazione più attenta al ciclo di vita dei prodotti digitali, potrebbe anche essere interpretato come un atto volto a garantire che l’UE mantenga e consolidi la sua autonomia in una sfera digitale dominata da pochi grandi attori globali.

La prospettiva di sovranità digitale nell’UE

La prospettiva di sovranità digitale si affianca e si integra con i principi di economia circolare, delineando un quadro in cui la sostenibilità e l’autosufficienza tecnologica vanno di pari passo. La circolarità non è più limitata ai beni fisici, ma si estende a includere il ciclo di vita del software e dei servizi digitali, promuovendo pratiche come la modularità del design, il riuso dei componenti digitali e l’allungamento della vita utile del software attraverso aggiornamenti e patch di sicurezza.

Conclusioni

Questo processo di riflessione e azione politica non si ferma alla regolamentazione interna, ma si proietta verso l’interazione dell’UE con il mercato digitale globale, dove la sovranità digitale si traduce nella capacità di influenzare gli standard internazionali e di proteggere i propri cittadini e le proprie industrie dalle dinamiche di un mercato in rapida e continua evoluzione.