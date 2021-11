Certificati anagrafici online gratis: ecco i vantaggi, limiti e sviluppi futuri - Agenda Digitale

Per la prima volta, dal 15 novembre, noi cittadini italiani potremo scaricare online – in tutti i comuni italiani che già hanno concluso il subentro nell’Anagrafe Nazionale – alcuni certificati anagrafici, in maniera autonoma e gratuita, senza più bisogno di andare allo sportello.

Questo sarà possibile attraverso il nuovo servizio dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

I 14 certificati online disponibili gratis dal 15 novembre

Ogni cittadino potrà, tramite la propria identità digitale (CIE, SPID, CNS), scaricare dal portale ANPR ben 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia.

I certificati interessati sono:

Anagrafico di nascita

Anagrafico di matrimonio

di Cittadinanza

di Esistenza in vita

di Residenza

di Residenza AIRE

di Stato civile

di Stato di famiglia

di Stato di famiglia e di stato civile

di Residenza in convivenza

di Stato di famiglia AIRE

di Stato di famiglia con rapporti di parentela

di Stato Libero

Anagrafico di Unione Civile

di Contratto di Convivenza

Cos’è ANPR ANPR un progetto del Ministero dell’Interno, la cui realizzazione tecnica è affidata a Sogei che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale; il Dipartimento della trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa. ANPR è un sistema integrato in cui (il 98% per 7794 comuni) i comuni italiani hanno caricato e aggiornano i dati delle proprie anagrafi. In futuro sarà possibile allineare anche i dati dello stato civile e dell’elettorale, creando una enorme e centrale base dati di tutti i cittadini italiani, che con l’andare del tempo creerà anche un archivio storico delle loro attività nell’ambito dei servizi demografici.

I vantaggi di questo cambiamento

Per la Pubblica Amministrazione Locale (quindi l’ufficio anagrafe del Comune) significa non dover più gestire (nel medio termine) questi certificati che saranno reperibili online da ogni cittadino senza dover andare agli sportelli del proprio comune. Questo vuol dire avere gli uffici meno impegnati e poter utilizzare il personale in attività di più alto concetto, che non stampare un certificato, attaccare un bollo e fare una firma a penna. Si tratterà comunque di diffondere il nuovo servizio presso i cittadini, in modo da renderlo conosciuto, e quindi utilizzabile.

Per la PA Centrale, raccogliere dati e informazioni sulle richieste di certificati e poter quindi rendere più efficiente la macchina dello Stato, nonché capire per cosa vengono richiesti e quindi efficientare i processi-percorsi associati.

Per i cittadini vuol dire risparmiare tempo potendo richiedere un certificato comodamente da casa, 7x24x365 e non spendere il bollo laddove era richiesto, risparmiando denaro.

I certificati inoltre saranno disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo. Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato).

Si tratta di un passo importante anche verso il rispetto dei diritti digitali, soprattutto per i piccoli Comuni, che non hanno avuto e non avranno disponibilità di risorse proprie, e che quindi potranno comunque erogare il servizio ai propri cittadini, approfittando delle economie di scala e ottimizzando gli investimenti già fatti a livello nazionale per l’intero progetto.

Gli svantaggi di questa scelta

Diversi comuni – soprattutto quelli di grandi e medie dimensioni, fino a coprire circa il 25% della popolazione – avevano già attivato un portale per questi (e altri servizi), come ad esempio il comune di Milano.

Questi enti dovranno quindi smantellare i loro portali?

A leggere quanto previsto dall’art. 62 del CAD, probabilmente sì, tenuto conto che al comma 3 si afferma che “Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. L’ANPR consente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici (…) anche in modalità telematica. La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR (…)”.

Le software house hanno investito risorse per creare servizi per l’erogazione della “anagrafe on line”, ovvero dei portali venduti ai singoli enti per produrre questi certificati, riempiendo un vuoto “tecnologico”; ora probabilmente questo business verrà meno.

Molti hanno rilevato che oggigiorno i certificati sono inutili, sono superati dalle banche dati; sì, è vero, ma il percorso dell’interoperabilità è solo all’inizio; inoltre, se anche ad oggi i privati sono obbligati ad accettare le autocertificazioni, deve essere comunque prevista una modalità di verifica di quanto dichiarato, sempre attraverso sistemi online e che evitino il ricorso agli sportelli fisici.

Possibili sviluppi futuri

A questi primi certificati scaricabili online se ne potranno aggiungere facilmente altri senza modifiche al quadro normativo e nei prossimi mesi saranno implementati ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure per effettuare il cambio di residenza, peraltro già previste dalle modifiche contenute nel DL 76/2020.

Sempre grazie ad ANPR e nell’ottica di un costante adeguamento delle banche dati nazionali al concetto di interoperabilità, sarebbe anche opportuno rendere possibile il rilascio della CIE anche al di fuori del comune di residenza, evitando la richiesta di nulla osta al Comune in cui risiede il cittadino: per questo è necessario un collegamento con il sistema informativo del Ministero dell’Interno in cui sono registrati i provvedimenti ostativi all’espatrio.

La vera “potenza” dell’ANPR quindi verrà mostrata soprattutto nella dimensione di “interoperabilità”, ovvero quando potrà diventare la base dati anagrafica di tutti gli applicativi della PA centrale e locale, in modo che l’interfacciamento permetta ai cittadini di non dover più continuamente ripetere i propri dati anagrafici a ogni ente con cui parlano, in particolare nel momento in cui richiedono servizi o presentano dichiarazioni. Ma a questo scopo, il famoso once only in teoria già nelle norme, come detto dal ministro Vittorio Colao, bisognerà aspettare probabilmente il completamento del cloud unico nazionale al 2026.

