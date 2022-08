Criptovalute, i confini ancora da stabilire: il punto su regole e giurisprudenza

I rischi e le incertezze legati al mondo delle criptovalute non sembrano dissuadere gli italiani dall’operare in criptovalute; al contrario, le statistiche mostrano una attenzione e una propensione all’investimento sempre crescenti.

Una parte dell’interesse che matura in questo contesto, tuttavia, non pare assistito da buone intenzioni, se è vero che la giurisprudenza nazionale continua a intercettare condotte illecite, favorite dall’opacità di questi strumenti finanziari.

L’ultima decisione della Suprema Corte, di recente molto prolifica sulle criptovalute, risale alla fine di luglio e sanziona alcune condotte riconducibili alla fattispecie di reato di riciclaggio.

Si tratta di un intervento significativo perché stavolta ad essere colpito è stato un un intermediario, operante nel settore blockchain, che avrebbe agevolato alcuni imprenditori a trasformare ingenti capitali in criptovalute, per poterli trasferire all’estero e perderne traccia.

Non ha probabilmente aiutato la posizione dell’imputato il fatto che la polizia giudiziaria abbia rinvenuto, all’interno della sua abitazione, centinaia di migliaia di euro e dollari in contanti, bitcoin e oggetti preziosi, la cui provenienza pare non essere stata convincentemente spiegata e considerata, quindi, provento dei reati compiuti.

Ancora la Cassazione, con la sentenza n. 27023 del 13 luglio 2022, la Cassazione ha ricondotto nel delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione “online”, su un conto intestato alla piattaforma di scambio di “bitcoin” per il successivo acquisto di tale valuta.

Proviamo allora a definire quelle che sono le principali problematiche legate al mondo delle criptovalute e le contromisure che le Autorità stanno cercando, non senza difficoltà, a definire.

Le criticità del mercato delle criptovalute, almeno quelle fin qui emerse, ruotano intorno al concetto di “confini”.

Probabilmente è prematuro stabilire che questi strumenti rappresentino un problema in sé, mentre per ora è chiaro come molti problemi siano già sorti sul perimetro di regole – alcune ancora interamente da definire – che dovrebbe farne da cornice, e garantirne una legittima e ordinata applicazione.

A questa actio finium regundorum, azione di regolamento confini tra lecito e illecito, stanno dedicando significativi sforzi le istituzioni europee, mentre la giurisprudenza dei singoli stati continua a intercettare – e sanzionare sempre più severamente – esempi di uso distorto dei nuovi strumenti finanziari.

La BCE, di recente, si è concentrata sull’esasperata aleatorietà degli investimenti, di fatto estranei al controllo pubblico.

Le monete virtuali, difatti, secondo un orientamento ormai consolidato, possono considerarsi “attività speculative”, quelle in cui il soggetto che le compie persegue un utile, ma si assume anche il rischio di subire rilevanti perdite.

Un concetto, quest’ultimo, che Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo BCE, durante un evento organizzato dal National College of Ireland, nel maggio scorso ha esasperato senza mezzi termini, affermando: “chiunque investa in criptovalute deve essere pronto a perdere tutto il proprio investimento”.

Bisogna fare molta attenzione – questo il parere della Banca Centrale – a non confondere gli strumenti privati con il denaro, visto che i primi non possono essere convertiti in ogni momento nel secondo, mentre le valute basate sulla tecnologia blockchain, sempre secondo Panetta, “si comportano più come attività speculative e sollevano molteplici problemi di ordine pubblico e stabilità finanziaria”.

Sul fronte BCE, in definitiva, emerge con chiarezza l’esigenza di mantenere e intensificare il controllo su tutti gli strumenti di pagamento, in primis quelli digitali.

Per altro verso, sempre la BCE investe molte aspettative sul varo dell’euro digitale, che considera in grado di offrire qualità ed equilibrio al mercato.

Panetta: We will design the digital euro in a way that makes it attractive to users, who would like to use it to pay anywhere.

We will strive for the highest standards of privacy and aim to contribute to financial inclusion and foster digital innovation

4/4

— European Central Bank (@ecb) June 15, 2022