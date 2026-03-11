Intelligenza Artificiale nella PA: dati, investimenti e sfide

Il panorama dell’innovazione tecnologica in Italia sta attraversando una fase di accelerazione senza precedenti, con una spinta impressa con forza dal settore pubblico. Come emerso durante il convegno «Italia digitale: il nuovo mondo», organizzato dall’Osservatorio Agenda Digitale presso il Politecnico di Milano, la trasformazione non è più solo una prospettiva teorica ma un dato economico consolidato. Michele Benedetti, Direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale, ha delineato un quadro in cui l’Intelligenza Artificiale nella PA si sta radicando attraverso una strategia orientata all’efficacia operativa e alla gestione complessa dei dati.
Il valore del mercato e la crescita esponenziale
I numeri descrivono un settore in fermento. Il mercato italiano dell’intelligenza artificiale ha raggiunto una dimensione di 1,2 miliardi di euro nel 2024. Questo traguardo non è un evento isolato, ma il risultato di una progressione costante che ha visto una crescita di quasi il 500% negli ultimi sette anni. Secondo le analisi presentate da Benedetti, questa tendenza non mostra segni di cedimento, tanto che si prevede una crescita ancora più significativa per il 2025.
Oltre l’hype: dove si concentra la spesa reale
Nonostante l’attenzione mediatica sia quasi interamente assorbita dai sistemi generativi, la realtà degli investimenti nell’Intelligenza Artificiale nella PA segue binari differenti e più strutturali. Attualmente, l’IA generativa copre solo il 5% degli investimenti complessivi. La stragrande maggioranza delle risorse è invece destinata a soluzioni capaci di offrire un supporto concreto ai processi decisionali, alla manipolazione dei testi e ai sistemi di raccomandazione.
Questo approccio riflette una scelta di campo ben precisa: le amministrazioni si stanno concentrando su strumenti per l’elaborazione e la comprensione dei dati, finalizzati a prendere decisioni più informate e a lavorare in modo efficiente su documenti e immagini. Al contrario, si registra una minore attenzione verso la produzione di nuovi contenuti o l’integrazione dell’IA all’interno degli smart device. Come sottolineato da Michele Benedetti durante la sua relazione: «Emerge una Pubblica Amministrazione che guarda all’Intelligenza Artificiale con un approccio pragmatico, volto a ottenere valore immediato dalle implementazioni, pur mantenendo cautela negli ambiti più sensibili e critici».
Gli ecosistemi coinvolti e le opportunità inespresse
L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella PA non è uniforme, ma si concentra dove la massa critica dei dati è più rilevante. Oltre ai servizi pubblici generali, i settori che mostrano il maggiore dinamismo sono:
- Gli affari economici.
- La sanità.
- L’ordine pubblico e la sicurezza.
Questi ambiti sono caratterizzati dalla presenza di banche dati significative e da processi complessi che traggono immediato beneficio dall’automazione analitica.
Tuttavia, l’analisi condotta dall’Osservatorio mette in luce alcune zone d’ombra. Se da un lato la maggior parte dei progetti si focalizza sui servizi che coinvolgono direttamente i cittadini, dall’altro si nota che si sta perdendo qualche opportunità nel rapporto con le imprese.
Persiste infatti un approccio molto cauto rispetto a soluzioni che impattano sui controlli dei diritti e degli obblighi di cittadini e imprese, così come verso la presa di decisioni completamente automatica. Anche i progetti relativi alle aggiudicazioni pubbliche risultano ancora numericamente marginali rispetto al totale delle sperimentazioni avviate.
Le barriere all’adozione: privacy e intelligibilità
Nonostante l’entusiasmo per i numeri del mercato, l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nella PA deve fare i conti con criticità strutturali che ne rallentano l’espansione negli ambiti più delicati. Le amministrazioni segnalano come ostacoli principali il tema della privacy, ovvero la gestione dei dati sensibili all’interno degli algoritmi, e quello dell’intelligibilità.
Quest’ultimo punto riguarda la capacità di prevedere e comprendere il comportamento delle soluzioni adottate, un requisito fondamentale per garantire la trasparenza dell’agire amministrativo. Strettamente connesso a questi timori è il tema della responsabilità nell’uso dei dati da parte di chi implementa materialmente queste tecnologie. Questa prudenza è evidente nel modo in cui vengono selezionati i progetti: si tende a evitare, per ora, gli impatti sugli ambiti più sensibili e istituzionali.
Metodologia e bias della ricerca
I dati presentati derivano da un’indagine internazionale che l’Osservatorio aggiorna annualmente per monitorare quali applicazioni vengono sviluppate, in quali Paesi e con quali caratteristiche. La metodologia si avvale di fonti gestite da istituzioni occidentali e collaborazioni dirette con il JRC (Joint Research Centre) della Commissione Europea.
Tuttavia, Benedetti ha sollevato una questione metodologica importante relativa alla visione globale del fenomeno: «Riconosciamo un bias rispetto a ciò che accade effettivamente a livello globale nella parte orientale del pianeta».
Nonostante questo limite nel monitoraggio delle dinamiche orientali, l’indagine conferma che la PA italiana ha smesso di considerare l’IA come una tecnologia futuristica, inserendola stabilmente nei processi di gestione delle attività interne e nei servizi diretti all’utenza. La sfida per i prossimi anni sarà trasformare questa cautela in una governance capace di gestire la complessità senza rinunciare ai benefici della precisione algoritmica.
FAQ: Intelligenza Artificiale
Quali sono le origini e l’evoluzione storica dell’intelligenza artificiale?
Le origini dell’intelligenza artificiale affondano le radici in un passato remoto. L’Arte ha spesso anticipato la tecnologia, come in “Eva Futura” (1866) che descriveva un umanoide con capacità intellettive, o in “Metropolis” (1926) che immaginava la costruzione di un’IA per manipolare l’opinione pubblica. La pietra miliare scientifica arriva con Alan Turing, che nel 1950 formalizzò dimensioni e tesi ancora oggi dibattute. L’Ingegneria vide le prime speculazioni negli anni ’70 del XX secolo, con modelli deduttivi in cui la conoscenza era rappresentata simbolicamente. Questo approccio entrò in crisi negli anni ’80 con l’esigenza di elaborare dati numerici, venendo superato dall’avvento delle Reti Neurali, primo elemento costitutivo delle moderne forme di IA. La storia dell’IA è caratterizzata da stagioni di entusiasmo e “inverni”, fino all’attuale “estate dell’intelligenza artificiale”, segnata dai progressi ottenuti grazie alla maggiore potenza di calcolo disponibile.
Cosa si intende per intelligenza artificiale generale (AGI) e quali sono le sue implicazioni?
L’intelligenza artificiale generale (AGI) si riferisce a una forma di intelligenza artificiale capace di imparare a svolgere qualsiasi attività intellettuale umana e animale. A differenza dell’IA “debole” che risolve solo specifici problemi, l’AGI rappresenterebbe una macchina con capacità cognitive universali, potenzialmente indistinguibile da un umano nel test di Turing. Il concetto è strettamente legato alla “singolarità tecnologica”, un ipotetico punto futuro in cui l’IA diventerebbe così avanzata da poter progettare versioni migliorate di sé stessa, creando un'”esplosione di intelligenza” che supererebbe drasticamente quella umana. Questa idea, teorizzata da figure come Irving J. Good e Raymond Kurzweil, solleva profonde questioni etiche e filosofiche sulla natura della coscienza e sul futuro dell’umanità. Nonostante i progressi recenti nei modelli fondazionali come ChatGPT, l’AGI rimane ancora un obiettivo lontano, mancando ai sistemi attuali la capacità di ragionamento logico e di comprensione del senso comune che caratterizza l’interazione umana.
Quali sono le principali tendenze future dell’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale sta evolvendo verso sistemi sempre più autonomi e sofisticati. Tra le principali tendenze emergenti troviamo l’auto-apprendimento, che permette ai sistemi di cercare ed elaborare autonomamente le informazioni necessarie per il loro sviluppo; la multimodalità, che integra diverse forme di percezione (testo, immagini, suoni) avvicinando l’IA alla ricchezza dell’esperienza sensoriale umana; e i progressi nell’efficienza computazionale, che democratizzano l’accesso a queste tecnologie anche con risorse limitate. Altre direzioni significative includono la convergenza tra neuroscienze e IA, che apre nuove frontiere nella comprensione della coscienza; lo sviluppo di sistemi più trasparenti capaci di spiegare i propri ragionamenti; l’emergere di agenti intelligenti sempre più sofisticati; e nuovi paradigmi di ragionamento che superano i limiti tradizionali dell’apprendimento profondo. L’integrazione di principi etici nello sviluppo dell’IA è diventata inoltre una priorità fondamentale per garantire che la tecnologia rimanga allineata con i valori umani.
Come l’intelligenza artificiale sta trasformando l’industria e la produzione?
L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando profondamente l’industria, ottimizzando i processi produttivi e aprendo nuove possibilità per l’innovazione. Nel settore industriale, l’IA migliora l’efficienza operativa attraverso l’automazione intelligente, la manutenzione predittiva che anticipa guasti e problemi, e l’ottimizzazione della catena di approvvigionamento. I sistemi di IA analizzano enormi quantità di dati provenienti da sensori e macchinari per identificare pattern e anomalie, permettendo di ridurre i tempi di inattività e i costi di manutenzione. L’IA consente inoltre di migliorare la qualità dei prodotti attraverso sistemi di controllo qualità automatizzati e di personalizzare la produzione in base alle esigenze specifiche dei clienti. Questa trasformazione segna un cambiamento radicale rispetto ai paradigmi tradizionali, reinventando i processi produttivi e rendendo le fabbriche più intelligenti, efficienti e flessibili.
Quali sono le principali questioni etiche legate all’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale solleva importanti questioni etiche che richiedono attenzione. Un problema significativo è il bias algoritmico: i sistemi di riconoscimento facciale, ad esempio, hanno mostrato contenuti discriminatori verso gruppi etnici sottorappresentati nei dati di addestramento. La privacy è un’altra preoccupazione centrale, con alcuni modelli IA che raccolgono dati sensibili, incluso il modo in cui digitiamo sulla tastiera. La diffusione di fake news e la questione dell’autonomia di scelta rappresentano ulteriori sfide, specialmente quando si delega all’IA decisioni critiche in ambito medico, legale o finanziario. L’integrazione di principi etici nei sistemi di IA è fondamentale e richiede lo sviluppo di sistemi capaci di bilanciare valori diversi, talvolta in conflitto tra loro. La ricerca esplora varie direzioni: sistemi etici formali incorporati nell’IA, sistemi capaci di apprendere principi etici dall’osservazione del comportamento umano, e approcci ibridi. È essenziale che l’IA rimanga uno strumento di supporto e non un sostituto incontrollato della valutazione umana, garantendo trasparenza nelle decisioni etiche.
Come l’UE sta regolamentando l’intelligenza artificiale?
L’Unione Europea sta affrontando la sfida di disciplinare l’IA con l’AI Act, il primo quadro normativo completo al mondo specificamente dedicato all’intelligenza artificiale. Entrato in vigore il 1° agosto 2024, l’AI Act introduce un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi di IA in quattro categorie: rischio inaccettabile (pratiche vietate), alto rischio (soggetti a requisiti stringenti), rischio limitato (con obblighi di trasparenza) e rischio minimo (minimamente regolamentati). Dal 2 febbraio 2025, sono state introdotte restrizioni su pratiche di IA ritenute pericolose, mentre dal 2 agosto 2025 inizierà la piena applicazione delle norme di governance e degli obblighi per i modelli di IA generali. L’AI Act vieta espressamente pratiche come la manipolazione cognitiva, lo sfruttamento delle vulnerabilità, i sistemi di credito sociale e l’identificazione biometrica in tempo reale in spazi pubblici (con alcune eccezioni). Questo regolamento si integra con il GDPR, che già pone attenzione sul trattamento automatizzato dei dati personali, creando un ecosistema normativo completo per la gestione dei sistemi di IA e dei dati personali che utilizzano. Il regime sanzionatorio è significativo, con multe che possono arrivare fino al 7% del fatturato globale annuo per le violazioni più gravi.
Come l’intelligenza artificiale sta cambiando il sistema educativo?
L’intelligenza artificiale sta trasformando profondamente il sistema educativo, richiedendo un cambiamento urgente per adattarsi all’evoluzione sempre più rapida e pervasiva di questa tecnologia. I dati delle recenti ricerche mostrano che, nonostante l’alta percezione di conoscenza dell’IA tra i giovani (94% nella fascia 12-18), esiste una carenza effettiva di competenze digitali, con solo il 55,9% della popolazione 16-19 anni che possiede competenze digitali di base. L’IA offre opportunità significative per personalizzare l’apprendimento, adattando i contenuti allo stile di ogni studente e migliorando l’accesso alle informazioni. Tuttavia, per un sistema educativo efficace nell’era dell’IA, è necessario includere strutturalmente le tecnologie nei percorsi di apprendimento, con un approccio che consenta di padroneggiarle consapevolmente. Questo richiede una riorganizzazione degli spazi fisici e virtuali, la disponibilità di dispositivi e accesso alla rete, e lo sviluppo di un’infrastruttura di conoscenza capillare, accessibile e inclusiva. La scuola deve evolvere da terra di conservazione a terra di sperimentazione, comprensione e consapevolezza, preparando gli studenti alla flessibilità cognitiva e all’apprendimento permanente in un mondo in rapida evoluzione.
Quali sono le critiche filosofiche all’intelligenza artificiale?
Le critiche filosofiche all’intelligenza artificiale sono particolarmente incisive nel pensiero di Noam Chomsky, che ribalta l’approccio fideistico di molti esperti del settore. Chomsky critica l’ottimismo verso l’IA sottolineando le differenze fondamentali tra la mente umana e i sistemi basati su machine learning. Secondo il filosofo, i moderni sistemi di IA, pur impressionanti nelle loro capacità, mancano della vera comprensione e del ragionamento causale tipici dell’intelligenza umana. Chomsky evidenzia la superficialità dei chatbot e i loro limiti etici, considerandoli strumenti che imitano il linguaggio senza realmente comprenderlo. La sua posizione invita a una riflessione più profonda sulle implicazioni dell’IA nella società, mettendo in discussione l’idea che le macchine possano sostituire il genere umano nei processi decisionali complessi. Questa visione critica rappresenta un importante contrappunto al determinismo tecnologico e all’entusiasmo acritico verso l’intelligenza artificiale, richiamando l’attenzione sulla necessità di un approccio più cauto e riflessivo.
Quali sono i tre pilastri della società che l’intelligenza artificiale sta trasformando?
L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando tre pilastri fondamentali della nostra società: le istituzioni, l’educazione e la qualità della vita quotidiana. Nelle istituzioni, l’IA migliora l’efficienza dei processi decisionali, la gestione dei dati e la sicurezza delle infrastrutture, contribuendo a una governance più trasparente e reattiva. Viene utilizzata per supportare i traduttori, estrarre informazioni chiave da testi legislativi complessi e proteggere le infrastrutture informatiche. Nel campo dell’educazione, l’IA permette di personalizzare i percorsi formativi adattandoli allo stile di apprendimento di ogni studente, migliorare l’accesso alle informazioni e supportare gli studenti nella verifica e miglioramento del loro lavoro. Infine, nella vita quotidiana, l’IA ottimizza il consumo energetico (come nei data center di Google, dove ha ridotto del 40% l’energia per il raffreddamento), migliora la mobilità urbana (con sistemi come il Traffic Index di TomTom che può ridurre i tempi di pendolarismo del 15-20%) e favorisce la creazione di smart cities più resilienti e inclusive. Il filo conduttore che unisce questi ambiti è la necessità di un’innovazione sinergica e consapevole, che integri l’IA al servizio dell’uomo garantendo che il progresso tecnologico sia orientato al benessere collettivo.
Cosa si intende con Intelligenza Artificiale?
Intelligenza artificiale è una sezione di linguistica informatica e informatica che si occupa della formalizzazione di problemi e compiti simili a quelli eseguiti da una persona.
Al giorno d’oggi si tratta di una sotto disciplina dell’informatica che si occupa di studiare la teoria, le tecniche e le metodologie che permettono di progettare sia i sistemi hardware che quelli software in grado di elaborare delle prestazioni elettriche che simulano una pertinenza dell’intelligenza umana. Il risultato del lavoro dell’intelligenza artificiale non dev’essere difficilmente distinguibile da quello svolto da un umano con delle specifiche competenze.
Come funziona l’IA?
Spesso quando si parla o si scrive di intelligenza artificiale ci si riferisce a una delle componenti come l ‘apprendimento automatico. Per avere a che fare con l’AI è necessario che siano presenti sia componenti hardware sia software specializzati per la scrittura e l’addestramento degli algoritmi di apprendimento automatico.
I linguaggi di programmazione, invece, non sono sinonimo di intelligenza artificiale ma intervengono a costruire sistemi informatici e sono molto diffusi come Python, R e Java.
Questo aspetto della programmazione dell’intelligenza artificiale si concentra sull’acquisizione di dati e sulla creazione di regole per trasformare i dati in informazioni utilizzabili. Le regole, chiamate algoritmi, forniscono ai dispositivi informatici istruzioni passo dopo passo su come completare un compito specifico.
La programmazione dell’intelligenza artificiale necessita di tre abilità cognitive:
- apprendimento,
- ragionamento,
- autocorrezione.
In generale, i sistemi di IA funzionano grazie al fatto che riescono a processare enormi quantità di dati. In questo modo creano correlazioni e modelli usati per fare previsioni. Questo processo consente a un chatbot di produrre scambi di informazioni realistici o a uno strumento a imparare a riconoscere le immagini.
Quali sono le più recenti applicazioni dell’intelligenza artificiale?
L’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando il modo in cui viviamo e lavoriamo, trovando applicazione in un’ampia gamma di settori. Ecco alcune delle sue applicazioni più comuni:
Ai nel settore della comunicazione
- Assistenti virtuali: Siri, Alexa, Google Assistant sono solo alcuni esempi di assistenti virtuali che utilizzano l’IA per comprendere il linguaggio naturale e rispondere alle nostre richieste.
- Traduzione automatica: strumenti come Google Translate sfruttano l’IA per tradurre testi da una lingua all’altra in tempo reale.
- Chatbot: sempre più aziende utilizzano chatbot per il customer service cioè per interagire con i clienti, fornendo assistenza e risposte a domande frequenti.
AI nel settore sanitario
- Diagnosi: l’IA può analizzare immagini mediche (radiografie, TAC, ecc.) per identificare malattie con maggiore precisione e rapidità rispetto ai metodi tradizionali.
- Sviluppo di farmaci: l’IA accelera il processo di scoperta e sviluppo di nuovi farmaci, analizzando grandi quantità di dati.
- Assistenza sanitaria personalizzata: l’IA può creare piani di trattamento personalizzati per i pazienti, basati sui loro dati genetici e sulla loro storia clinica.
Ai nel settore industriale
- Robotica: i robot dotati di IA sono in grado di svolgere compiti complessi e ripetitivi con maggiore precisione e flessibilità.
- Manutenzione predittiva: l’IA può prevedere guasti ai macchinari industriali, consentendo di pianificare la manutenzione in modo più efficiente.
- Controllo di qualità: l’IA viene utilizzata per ispezionare prodotti e identificare difetti, garantendo un maggiore livello di qualità.
Altri settori in cui l’intelligenza artificiale trova applicazioni
- Finanza: l’IA viene utilizzata per la gestione del rischio, la previsione dei mercati e la scoperta di frodi.
- Trasporti: le auto a guida autonoma sono un esempio di come l’IA stia rivoluzionando il settore dei trasporti.
- Agricoltura: l’IA viene utilizzata per monitorare le colture, ottimizzare l’irrigazione e prevedere il raccolto.
- Educazione: l’IA può personalizzare l’apprendimento degli studenti, adattandosi ai loro bisogni individuali.
Quali sono i nuovi settori in cui l’AI trova applicazioni?
Tra le tante applicazioni dell’intelligenza artificiale ricordiamo la più famosa che ha reso possibile la creazione di chatbot sempre più sofisticati come ChatGPT e Gemini.
Questi modelli di linguaggio stanno rivoluzionando il modo in cui interagiamo con le macchine, aprendo la strada a nuove e interessanti applicazioni.
