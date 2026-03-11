Intelligenza Artificiale nella PA: dati, investimenti e sfide

Il panorama dell’innovazione tecnologica in Italia sta attraversando una fase di accelerazione senza precedenti, con una spinta impressa con forza dal settore pubblico. Come emerso durante il convegno «Italia digitale: il nuovo mondo», organizzato dall’Osservatorio Agenda Digitale presso il Politecnico di Milano, la trasformazione non è più solo una prospettiva teorica ma un dato economico consolidato. Michele Benedetti, Direttore dell’Osservatorio Agenda Digitale, ha delineato un quadro in cui l’Intelligenza Artificiale nella PA si sta radicando attraverso una strategia orientata all’efficacia operativa e alla gestione complessa dei dati.

Il valore del mercato e la crescita esponenziale

I numeri descrivono un settore in fermento. Il mercato italiano dell’intelligenza artificiale ha raggiunto una dimensione di 1,2 miliardi di euro nel 2024. Questo traguardo non è un evento isolato, ma il risultato di una progressione costante che ha visto una crescita di quasi il 500% negli ultimi sette anni. Secondo le analisi presentate da Benedetti, questa tendenza non mostra segni di cedimento, tanto che si prevede una crescita ancora più significativa per il 2025.

Oltre l’hype: dove si concentra la spesa reale

Nonostante l’attenzione mediatica sia quasi interamente assorbita dai sistemi generativi, la realtà degli investimenti nell’Intelligenza Artificiale nella PA segue binari differenti e più strutturali. Attualmente, l’IA generativa copre solo il 5% degli investimenti complessivi. La stragrande maggioranza delle risorse è invece destinata a soluzioni capaci di offrire un supporto concreto ai processi decisionali, alla manipolazione dei testi e ai sistemi di raccomandazione.

Questo approccio riflette una scelta di campo ben precisa: le amministrazioni si stanno concentrando su strumenti per l’elaborazione e la comprensione dei dati, finalizzati a prendere decisioni più informate e a lavorare in modo efficiente su documenti e immagini. Al contrario, si registra una minore attenzione verso la produzione di nuovi contenuti o l’integrazione dell’IA all’interno degli smart device. Come sottolineato da Michele Benedetti durante la sua relazione: «Emerge una Pubblica Amministrazione che guarda all’Intelligenza Artificiale con un approccio pragmatico, volto a ottenere valore immediato dalle implementazioni, pur mantenendo cautela negli ambiti più sensibili e critici».

Gli ecosistemi coinvolti e le opportunità inespresse

L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella PA non è uniforme, ma si concentra dove la massa critica dei dati è più rilevante. Oltre ai servizi pubblici generali, i settori che mostrano il maggiore dinamismo sono:

Gli affari economici .

. La sanità .

. L’ordine pubblico e la sicurezza.

Questi ambiti sono caratterizzati dalla presenza di banche dati significative e da processi complessi che traggono immediato beneficio dall’automazione analitica.

Tuttavia, l’analisi condotta dall’Osservatorio mette in luce alcune zone d’ombra. Se da un lato la maggior parte dei progetti si focalizza sui servizi che coinvolgono direttamente i cittadini, dall’altro si nota che si sta perdendo qualche opportunità nel rapporto con le imprese.

Persiste infatti un approccio molto cauto rispetto a soluzioni che impattano sui controlli dei diritti e degli obblighi di cittadini e imprese, così come verso la presa di decisioni completamente automatica. Anche i progetti relativi alle aggiudicazioni pubbliche risultano ancora numericamente marginali rispetto al totale delle sperimentazioni avviate.

Le barriere all’adozione: privacy e intelligibilità

Nonostante l’entusiasmo per i numeri del mercato, l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nella PA deve fare i conti con criticità strutturali che ne rallentano l’espansione negli ambiti più delicati. Le amministrazioni segnalano come ostacoli principali il tema della privacy, ovvero la gestione dei dati sensibili all’interno degli algoritmi, e quello dell’intelligibilità.

Quest’ultimo punto riguarda la capacità di prevedere e comprendere il comportamento delle soluzioni adottate, un requisito fondamentale per garantire la trasparenza dell’agire amministrativo. Strettamente connesso a questi timori è il tema della responsabilità nell’uso dei dati da parte di chi implementa materialmente queste tecnologie. Questa prudenza è evidente nel modo in cui vengono selezionati i progetti: si tende a evitare, per ora, gli impatti sugli ambiti più sensibili e istituzionali.

Metodologia e bias della ricerca

I dati presentati derivano da un’indagine internazionale che l’Osservatorio aggiorna annualmente per monitorare quali applicazioni vengono sviluppate, in quali Paesi e con quali caratteristiche. La metodologia si avvale di fonti gestite da istituzioni occidentali e collaborazioni dirette con il JRC (Joint Research Centre) della Commissione Europea.

Tuttavia, Benedetti ha sollevato una questione metodologica importante relativa alla visione globale del fenomeno: «Riconosciamo un bias rispetto a ciò che accade effettivamente a livello globale nella parte orientale del pianeta».

Nonostante questo limite nel monitoraggio delle dinamiche orientali, l’indagine conferma che la PA italiana ha smesso di considerare l’IA come una tecnologia futuristica, inserendola stabilmente nei processi di gestione delle attività interne e nei servizi diretti all’utenza. La sfida per i prossimi anni sarà trasformare questa cautela in una governance capace di gestire la complessità senza rinunciare ai benefici della precisione algoritmica.