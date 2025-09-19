Il cyberspazio è oggi diventato essenziale per l’esercizio di diritti fondamentali come il diritto all’immagine, la riservatezza, la libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, nonché il diritto alla salute, il diritto di agire e resistere in giudizio e alcuni diritti connessi alla partecipazione democratica.
Cybersicurezza e competenze digitali, pilastri dei diritti
La cybersicurezza diventa elemento cardine per tutelare i diritti fondamentali nell’ecosistema digitale. Senza competenze digitali adeguate, cittadini e istituzioni restano vulnerabili agli attacchi informatici che minacciano libertà e servizi essenziali
Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre
