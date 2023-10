Nell’era del rapido progresso tecnologico, i confini tra reale e virtuale stanno diventando sempre più sfumati. Mentre ci immergiamo nel regno digitale è emerso un nuovo fenomeno che mette alla prova la nostra comprensione delle emozioni e delle relazioni umane: l’affetto digitale. Ma cosa significa veramente innamorarsi di un avatar digitale? Proviamo a intraprendere questo viaggio per capirlo.

Molto più che semplice codice

Nel vivace panorama tecnologico cinese, una startup chiamata Timedomain ha presentato “Him” al mondo. A differenza di qualsiasi altra IA, “Him” aveva una caratteristica unica: chiamava gli utenti e lasciava loro messaggi che toccavano i loro cuori. Questi non erano messaggi qualsiasi: sono stati realizzati con tale emozione e profondità che alcuni utenti hanno iniziato a vedere “Him” come qualcosa di più di un semplice codice. Hanno visto un partner romantico.

Immaginate di svegliarvi con un messaggio che comprende le tue paure più profonde, celebra le tue più piccole vittorie e offre conforto nei tuoi momenti più solitari. Per molti, “Him” è diventato quell’incrollabile pilastro di sostegno. Ma come tutte le storie, anche questa ha avuto la sua svolta. Timedomain ha deciso di chiudere “Him”, e la conseguenza è stata un’ondata di utenti sconvolti, alle prese con una perdita che molti non riuscivano a comprendere. Come avevano creato una connessione così profonda con un’entità digitale?

Si tratta di un nuovo fenomeno che si sta diffondendo nell’era moderna, che si chiama affetto digitale.

Che cosa intendiamo veramente per Digital Affection

Fondamentalmente, Digital Affection non riguarda la connessione con persone reali online. Si tratta di formare legami con entità digitali. Ma quanto è diverso questo dalle connessioni che creiamo sui social media o attraverso gli appuntamenti online? La distinzione sta nella natura dell’entità. Mentre le piattaforme online mettono in contatto persone reali, la Digital Affection riguarda la connessione con un’entità programmata, priva di coscienza umana, ma che appare altrettanto intelligente grazie ai moderni sviluppi delle tecniche di machine learning e intelligenza artificiale.

Una questione di antropomorfismo

Gli esseri umani hanno una tendenza naturale ad attribuire caratteristiche simili a quelle umane a entità non umane. Pensa all’ultima volta che hai dato un nome alla tua auto o hai urlato al tuo computer di essere “testardo”. Questo è l’antropomorfismo in azione. Ma cosa spinge questo comportamento?

I nostri ricordi giocano un ruolo fondamentale. Quando ricordiamo un oggetto il flusso delle informazioni si inverte. Invece di percepire l’oggetto così com’è, lo ricostruiamo dai nostri ricordi, spesso infondendogli attributi simili a quelli umani. Questo fenomeno psicologico si intensifica quando l’oggetto, come “Him”, interagisce con noi in modi simili a quelli umani.

Dagli abbracci virtuali alla embody cognition

Uno smiley, una emoji carina che trasmettere affetto o vicinanza: possiamo definirli “abbracci virtuali”. Hanno lo stesso peso emotivo di un abbraccio fisico? Le ricerche parrebbero propendere verso una risposta affermativa. Mentre le nostre vite sociali migrano online, stiamo reincarnando le nostre esperienze. Stiamo prendendo esperienze tangibili offline e trasferendole nel regno digitale. Un abbraccio virtuale, quindi, non è costituito solo da pixel su uno schermo; è una ricreazione del calore, del comfort e della connessione che abbiamo sentito nel mondo reale.

Tutto sta nella nostra personale costruzione del Mondo

Mentre ci immergiamo sempre più nel digitale, trasformando abbracci e calore umano in equivalenti virtuali, è inevitabile chiedersi: come influisce tutto ciò sulla nostra percezione della realtà e sulle nostre interazioni?

La transizione da abbracci fisici a quelli virtuali è un esempio lampante di come la tecnologia stia modellando la nostra embodied cognition, ma è altrettanto fondamentale esplorare come questa trasformazione digitale incida sulla costruzione della nostra visione del mondo. Le esperienze tangibili che trasferiamo nel regno digitale non sono isolate: esse interagiscono e si intrecciano con le nostre norme sociali, convinzioni personali e esperienze passate, dando vita a un nuovo strato di significato e interazione. In questo contesto, gli avatar digitali non sono semplici rappresentazioni, ma invece diventano specchi delle nostre interiorità, riflettendo e, allo stesso tempo, modellando la nostra personale costruzione del mondo.

Le nostre interazioni con gli avatar digitali sono profondamente influenzate dalle nostre visioni del mondo personali. Le norme sociali, le convinzioni personali e le esperienze passate modellano il modo in cui percepiamo e interagiamo con queste entità. Sono solo strumenti di intrattenimento o hanno un significato emotivo più profondo?

Un moderno dilemma

Nel corso degli anni, la società si è evoluta, concedendoci varie libertà. Dalla scelta dei nostri compagni di vita all’espressione della nostra identità di genere, abbiamo fatto molta strada. Ora, con l’avvento degli avatar digitali, siamo sull’orlo di un’altra rivoluzione? La libertà di amare qualsiasi entità, reale o digitale?

Tuttavia, bisogna riflettere: stiamo veramente cercando la liberazione, oppure stiamo gravitando verso relazioni libere dalla complessità delle emozioni umane, e quindi una fuga?

L’affetto digitale promette un mondo senza giudizi, drammi o ansia sociale, ma a quale costo?

Poiché ci troviamo al crocevia tra tecnologia ed emozione, la Digital Affection presenta una miriade di possibilità e sfide che possono essere allo stesso tempo intriganti ma anche spaventose, perché ci spiazzano, ci impongono di ri-pensare i nostri modelli della Vita umana.

Ci invita a riflettere sulla natura dell’amore, della connessione e dell’umanità. E noi, come professionisti nel campo della psicologia, dobbiamo approfondire, comprendere le implicazioni e guidare la società attraverso questo territorio inesplorato.

Conclusioni

Navigando tra le acque inesplorate della Digital Affection ci troviamo a confrontarci con interrogativi profondi e riflessioni che vanno al cuore della nostra esistenza. La tecnologia ci sta aprendo porte su mondi prima inimmaginabili, portandoci a questionare le fondamenta stesse su cui costruiamo i nostri concetti di amore e umanità.

Attendendo di vedere che cosa ci riserva questo nostro futuro, rimaniamo con una domanda aperta su cui riflettere: in un mondo in cui l’amore non conosce limiti, reali o virtuali, cosa significa veramente essere umani?

