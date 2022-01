Il metaverso come viaggio dentro noi stessi - Agenda Digitale

Un punto di partenza importante per comprendere il metaverso e la presa che ha sull’immaginario collettivo l’idea di rendere massiva la realtà virtuale è che si tratta della tecnologia in assoluto più simile ai meccanismi della nostra mente.

Per comprenderne le implicazioni psicofische del metaverso dobbiamo però partire dal concetto di percezione.

Tra percezione e presenza

Partiamo dal presupposto che la percezione del nostro corpo nella realtà fisica è già di per sé il risultato di una simulazione: nasce dall’interazione della rappresentazione del nostro corpo e quella di uno spazio peripersonale, intesi nel primo caso come un modello simulato, generato dall’integrazione multisensoriale di segnali corporei e la seconda dalle aspettative rispetto agli oggetti nello spazio.

Il meccanismo delle “simulazioni incarnate”

In particolare, la realtà virtuale condivide con il funzionamento del nostro cervello il meccanismo delle “simulazioni incarnate”; il cervello crea tale simulazione del proprio corpo nel mondo al fine di rappresentare e prevedere azioni, concetti ed emozioni.

Allo stesso modo, l’esperienza nello spazio virtuale cerca di prevedere le conseguenze sensoriali dei movimenti di un soggetto, fornendogli un setting quanto più possibile realistico di ciò che vedrebbe nel mondo reale.

Utilizzando un approccio di azione situata vediamo che uno dei presupposti del concetto di percezione è che pensiero ed azione siano interdipendenti, legati da una relazione di codeterminazione.

Ciò che caratterizza nel dettaglio il mondo virtuale è “l’illusione percettiva di non mediazione”, ovvero la sensazione di essere in un luogo senza percepire la tecnologia che lo ha generato.

La realtà virtuale (VR) cerca di prevedere le conseguenze sensoriali del soggetto mostrandogli le immagini che vedrebbe nella realtà: più il modello della VR e quello del cervello sono simili più è elevato il senso di presenza.

La “presenza”, che può essere intesa come la sensazione di essere nello spazio fisico e digitale in cui riusciamo ad attuare le nostre intenzioni, è un concetto cardine della psicologia dei media digitali e si collega all’importanza cruciale del concetto di situazionalità che incide sul successo di una esperienza mediata tecnologicamente.

Il potere della presenza, quindi, è dato dalla capacità della realtà virtuale di prevedere i meccanismi simulativi della mente umana; così, applicando il concetto di presenza al funzionamento dei neuroni specchio, siamo in grado di distinguere tra noi e l’altro e generare delle interazioni sociali credibili anche all’interno di una social VR.

Trattandosi di ambienti costruiti per l’interazione un ruolo rilevante nella riflessione lo intrattiene la Teoria dinamica delle intenzioni che distingue tra

M-intention , intenzione motoria che presume una corrispondenza diretta tra intenzione e azione (compiere il gesto);

, intenzione motoria che presume una corrispondenza diretta tra intenzione e azione (compiere il gesto); P-intention , intenzione prossimale che presume un insieme collegato di intenzioni motorie;

, intenzione prossimale che presume un insieme collegato di intenzioni motorie; D- intention e l’intenzione distale, il livello più complesso, che presuppone la previsione di catene di intenzioni motorie e prossimali dirette verso azioni future. Per poter essere efficace la comprensione è necessaria la conoscenza dei significati dell’altro.

Non sono le informazioni esterne a far sì che vi sia reciproca consapevolezza, ma il coordinamento, inteso come la possibilità del sincronizzarsi delle azioni congiunte e la cooperazione, intesa come la simulazione delle azioni altrui in relazione alle proprie intenzioni.

Diviene quindi una questione culturale, giacché presupposto di una corretta interazione sociale nel mondo virtuale, esattamente come accade nella realtà, che i soggetti condividano una reciproca comprensione del mondo, partendo da credenze, aspettative e conoscenze.

Per comprendere l’interazione sia nel reale che nel virtuale, in sostanza, sono fondamentali tre livelli: situazione, azione e percezione.

Il futuro virtuale dei social Nel quotidiano delle nostre giornate i nostri umori, le nostre interazioni, i nostri comportamenti sono condizionati da quello che succede nel mondo online e gli eventi che ivi accadono hanno implicazioni concrete ed effettive nella realtà delle nostre giornate. Ad oggi, l’integrazione di tecnologie digitali, presenza sociale ed elementi fisici è ormai parte integrante della realtà che assume le forme, sempre più complesse, di dimensione onlife, per dirla con Floridi. Già da tempo le terminologie sono inadeguate dal momento in cui gli effetti dei nostri comportamenti e delle nostre interazioni nel mondo online hanno un impatto concreto ed invadente nel nostro quotidiano. In tal senso ha preso spazio già da qualche anno il neologismo Phygital che spiega la convergenza tra mondo fisico e digitale ed è interessante come abbia preso piede soprattutto nel mondo del marketing, come necessità di attivare strategie omnicanale che integrino i livelli in maniera sempre più convergente, come nelle esperienze esemplari di Ikea Place ed Amazon o al nuovissimo Nikeland, il metaverso della Nike creato su Roblox. Eppure, mentre ancora cerchiamo nuove parole e integriamo nuove opportunità già queste appaiono come superate in confronto dell’annuncio ufficiale della nascita del Metaverso da parte di Mark Zuckerberg lo scorso ottobre. “La qualità essenziale del metaverso sarà la presenza, la sensazione di essere davvero lì con le persone”, ha affermato il CEO dell’azienda di Menlo Park offrendoci una grandissima chiave per analizzare il processo che ci sta portando oltre la Internet come la conosciamo oggi . Le tecnologie di realtà aumentata e virtuale non sono nate di sicuro con Meta, né il progetto può essere considerato una conseguenza degli ultimi anni di emergenza sanitaria mondiale e restrizioni degli spostamenti; ma senza dubbio il lockdown dovuto alla pandemia ha creato le condizioni sociali e psicologiche per velocizzare l’accettazione di massa e l’uso di strumenti che potessero ridurre il più possibile la distanza fisica senza muoversi da casa, nonché una disponibilità e curiosità di massa verso tutto ciò che è Social Virtual Reality.

Situazione, azione e percezione

Il modo in cui ciascuno di noi concepisce la situazione – che dipende interamente dalla costruzione di significati che è legata alla sua storia personale, ovvero dalla narrazione personale – è determinante e riguarda ruoli sociali, valori ed obiettivi e più in generale la rappresentazione mentale che ciascuno ha del mondo, alla propria cultura, ma è la situazione stessa che offre un senso alle singole azioni mettendo in rilievo determinate affordance proposte dall’ambiente.

In questo senso la credibilità di una esperienza virtuale non dipende unicamente dalle potenzialità tecniche dello strumento; quindi, dalla credibilità dell’esperienza attraverso cui riesco ad escludere effettivamente il mondo fisico, ma dalla possibilità di creare continuità tra l’esperienza nel virtuale e ciò che nella mia mente è effettivamente significativo.

Questo rende particolarmente interessante osservare le dinamiche attraverso la chiave interpretativa del coinvolgimento indotto sia dalla persuasione che dal flusso ottimale.

Captologia e cambiamento

Assumendo la prospettiva di BJ Fogg possiamo concepire le tecnologie della persuasione come efficaci manipolatrici del comportamento umano, perché permettono ai soggetti di vivere esperienze trasformative e creare nuove attribuzioni ed euristiche da utilizzare anche nella realtà fisica. La simulazione consente agli utenti di osservare le relazioni immediate e a lungo termine tra causa ed effetto e quindi può potenzialmente facilitare il cambiamento negli atteggiamenti o nei comportamenti di una persona.

Le potenzialità persuasive della VR

Chiaramente le potenzialità persuasive della VR vanno in moltissime direzioni: è stata utilizzata in ambito terapeutico, anche con molto successo in diversi ambiti, come ad esempio la cura per l’aracnofobia o la claustrofobia, oppure per incrementare le performance sportive, ma al contempo è utilizzata anche per indurre gli utenti ad acquisti superflui, a rilasciare dati personali solo per citare alcuni usi disfunzionali.

Inoltre, è possibile associare l’esperienza virtuale con obiettivo trasformativo ad esperienze positive, attraverso la manipolazione del “core affect” (stato affettivo privo di oggetto) oppure attraverso la creazione di esperienze coinvolgenti, attraverso l’attuazione della teoria del flusso ottimale di Csikszentmihaliy.

Nelle situazioni in cui esiste equilibrio tra percezione della capacità personale, della difficoltà e delle sfide, del compito, si può generare uno stato di “flusso” si altera la percezione temporale ed un proporzionale aumento dell’interesse intrinseco nel processo, che induce uno stato di benessere e soddisfazione.

In questa condizione cognizione, motivazione ed emozioni funzionano in maniera integrata.

Alla luce di ciò, non è affatto difficile pensare che utenti sempre più pigri ed abituati ad esperienze personalizzate ed immersive siano motivate all’uso di applicazioni di realtà virtuale per testare i prodotti e anche solo divertirsi e che restino coinvolti esponenzialmente nel flusso flow dell’esperienza virtuale.

Allo stesso modo, non ci sono molti dubbi sul fatto che gli utenti potrebbero essere disposti a pagare per l’interattività potenziata quando diventerà uno strumento di massa ed accessibile, e che si possa creare un nuovo ed esclusivo mercato di esperienze e beni virtuali per molte aziende.

Mentre sappiamo che nel breve periodo la VR può generare fisicamente effetti come la nausea e l’affaticamento degli occhi, che spariscono senza conseguenze, non abbiamo ancora sufficienti dati su quali siano gli effetti collaterali a lungo termine, ma possiamo ipotizzare che questi influenzino in maniera importante il benessere psicosociale della nostra società.

Questioni etiche

Da un punto di vista psicosociale, uno dei problemi dello sviluppo delle tecnologie digitali, è connesso al fatto che si diffondono pratiche d’uso di strumenti che evolvono con una velocità tale da non lasciare il tempo di comprendere gli impatti sociali del loro stesso utilizzo (si pensi ad overload, FOMO, fake news, cyberbulling solo per fare qualche esempio).

Utilizziamo device ed applicazioni perché ci risolvono problemi, ma non abbiamo il pieno controllo degli stessi perché manca del tutto una educazione al corretto utilizzo ed alla gestione delle implicazioni complesse che generano.

Con il profilarsi della diffusione delle tecnologie di realtà virtuale non possiamo permetterci l’errore di sottovalutare gli effetti connessi ad una adozione massiva di queste tecnologie.

Tra i molteplici aspetti su cui è giusto riflettere, le più rilevanti sono il “doppio uso” e la protezione dei dati.

Nel primo caso ci riferiamo al fatto che – come ogni altro artefatto – la tecnologia virtuale può essere progettata e sviluppata per un uso differente da quello per cui viene successivamente destinata. La forte potenzialità trasformativa di queste tecnologie le rende particolarmente declinabili ad impieghi strumentali, per cui diviene necessario operare un lavoro preventivo per arginare utilizzi non etici della stessa. Questo è particolarmente urgente, dal momento in cui l’annuncio della social VR presume una applicazione di massa di questi luoghi di condivisione, sarà quindi necessario il tracciamento di tutta una serie di dati personali, anche fisici, che potrebbero essere utilizzati per manipolare le identità digitali degli utenti.

Conclusioni

Vanno pertanto sensibilizzati i progettisti rispetto alla necessità di utilizzare la massima trasparenza e la massima accuratezza rispetto alla sicurezza ed alla privacy nonché ad una più generale protezione etica delle applicazioni. Allo stesso tempo è necessario investire in una chiara regolamentazione per il loro utilizzo e commercializzazione e prevedere percorsi specifici di formazione e strumenti di alert che monitorino azioni poco chiare o poco salutari.

Di fatto ogni innovazione tecnologica ha sempre avuto, nel lungo o breve periodo, un impatto sull’intero sistema sociale, cambiandone dinamiche e confini e quello che si prospetta oggi è un viaggio affascinante (ma a tratti anche inquietante), che può e deve essere affrontato con estrema consapevolezza dagli attori coinvolti.

Bibliografia

